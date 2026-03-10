Graficul zilei: JP225 crește în urma revizuirii neașteptate în sus a PIB-ului 🇯🇵 📈 Revine Japonia în joc❓

Contractul indicelui japonez Nikkei 225 (JP225) prelungește revenirea de ieri cu încă 0,9%, apropiindu-se de un test bullish al mediei mobile exponențiale pe 30 de zile (EMA30). Optimismul din sesiunea asiatică nu se datorează doar așteptărilor ridicate privind dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu în urma comentariilor lui Donald Trump, ci și datelor excelente care oferă speranțe pentru o redresare economică în Japonia pentru prima dată după mult timp. JP225 se situează în prezent chiar sub EMA30 și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al ultimei valuri descendente, cu un RSI neutru care permite câștiguri suplimentare. Deși optimismul bazat pe interviurile lui Trump rămâne fragil, fundamentele Japoniei par să aibă perspective de îmbunătățire reală. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția JP225 astăzi? Donald Trump a sugerat că războiul din Iran se apropie de sfârșit, subliniind că progresul SUA este semnificativ mai avansat decât planul de 4-5 săptămâni pregătit pentru operațiune. Piețele globale au intrat imediat în euforie; contractul US100 câștigă aproximativ 0,9%, iar indicele de volatilitate VIX se prăbușește cu 4,3%. Toată Europa este, de asemenea, pe verde (EU50: +0,8%).

Cifra finală a PIB-ului japonez pentru Q4 2025 a fost revizuită în sus, ștergând pesimismul investitorilor după scăderea anterioară a PIB-ului cauzată de haosul politicii comerciale a SUA în 2025. Creșterea trimestrială a fost majorată de la un dezamăgitor 0,1% la 0,3% (creștere anualizată de 1,3%).

Principalul motor a fost reprezentat de cheltuielile de capital ale companiilor (1,3% trimestru la trimestru față de 0,2% prognozat), întrucât companiile – după o perioadă de rezultate solide, de diminuare a incertitudinii și de politică monetară încă relaxată – au decis să aloce fonduri semnificativ mai mari pentru dezvoltarea afacerilor.

Pentru prima dată în peste un an, s-a înregistrat și o creștere a salariilor reale (+1,4%), ceea ce s-a tradus într-o creștere a consumului în rândul japonezilor (+0,3% trimestrial față de prognoza de 0,1%). Cheltuielile mari din perioada sărbătorilor și optimismul general cu privire la soluțiile propuse de prim-ministrul Takaichi pentru reducerea costului vieții (de exemplu, TVA de 0% la alimente sau reducerea tarifelor la energie) au fost, de asemenea, favorabile.

