Graficul zilei: NZDUSD (06.08.2025)

Dolarul neozeelandez este astăzi cea mai puternică monedă din G10, câștigând 0,4% față de dolarul american, 0,2% față de euro și 0,6% față de yen. Rata șomajului mai mică decât se aștepta a atenuat ușor îngrijorările legate de o răcire excesivă a pieței muncii, deși nu schimbă așteptările privind deciziile viitoare ale Băncii Centrale a Noii Zeelande. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perechea NZDUSD a ieșit dintr-o perioadă de stagnare de câteva zile, deși o inversare a tendinței descendente pe termen scurt va fi posibilă numai după depășirea mediei mobile exponențiale de 100 de zile (violet închis). Optimismul s-a extins și la dolarul australian. Încetinirea pieței muncii, dar fără surprize Rata șomajului a crescut la cel mai înalt nivel din al treilea trimestru al anului 2020 (5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), deși cifra a fost mai mică decât așteptările pesimiste ale pieței (5,3% față de 5,1% în primul trimestru). Ocuparea forței de muncă a scăzut cu 0,1% față de trimestrul anterior, în conformitate cu așteptările, în timp ce salariile au crescut cu 0,6%. În ciuda cifrelor privind șomajul mai bune decât se aștepta, datele generale indică o încetinire semnificativă a economiei din Noua Zeelandă, care este afectată în mod special de incertitudinea generată de politica comercială a SUA, datorită legăturilor economice cu Australia și China. Încetinirea este evidentă în special în sectorul serviciilor, care, potrivit datelor PMI, se contractă din februarie. Piețele preconizează cel puțin o reducere a ratei dobânzii până la sfârșitul anului 2025. Sursa: Bloomberg Finance LP Sfârșitul slăbiciunii pieței muncii? Decidenții politici din Noua Zeelandă subliniază că datele mai bune decât se aștepta nu sunt un motiv de bucurie. „Nu suntem mulțumiți de rata șomajului și lucrăm în fiecare zi pentru a construi o economie care să ofere mai multe locuri de muncă și mai multe oportunități”, a declarat astăzi ministrul finanțelor, Nicola Willis. Cu toate acestea, nu există un consens între politicieni și economiști cu privire la perspectivele dinamicii șomajului. Potrivit lui Willis, șomajul ar trebui să scadă până la sfârșitul anului, iar exporturile ar trebui să continue să crească pe baza acordurilor de liber schimb, care se așteaptă să compenseze șocul provocat de tarifele impuse de Donald Trump. Pe de altă parte, Bloomberg Economics subliniază că datele săptămânale și lunare indică o scădere continuă a ocupării forței de muncă, ceea ce contrazice previziunile mai optimiste ale RBNZ (adică scăderea șomajului și o revenire a numărului de locuri de muncă). Dacă tendința nu se inversează, șomajul ar putea ajunge la 5,5%. Diferența dintre randamentul obligațiunilor pe 10 ani din Noua Zeelandă și SUA a evoluat lateral din aprilie. Sursa: XTB Research

