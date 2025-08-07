Graficul zilei: OIL (07.08.2025)

Prețurile petrolului încheie provizoriu o serie de cinci zile consecutive de scăderi (+0,65%), sub presiunea tensiunilor comerciale crescânde dintre India și SUA. Prețurile rămân sub presiune din cauza unei creșteri planificate a producției cu peste jumătate de milion de barili în septembrie, deși măsurile luate de Arabia Saudită în materie de prețuri sugerează încredere în cerere. Scăderea prețului petrolului a fost declanșată de decizia președintelui Donald Trump de a impune o taxă de 25% asupra importurilor din India, criticând India pentru că a cumpărat petrol rusesc și ar fi finanțat războiul din Ucraina. De atunci, taxa a crescut la 50%, afectând exporturile cheie ale Indiei, precum textile, piese auto și fructe de mare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Trump a sugerat, de asemenea, posibilitatea impunerii unor tarife similare asupra Chinei, deși surse din interior spun că acest lucru este puțin probabil. Chiar și consilierul Casei Albe, Peter Navarro, a recunoscut că impunerea de tarife suplimentare ar putea afecta economia SUA. Speculațiile pe piața petrolului au fost alimentate și de o declarație a Kremlinului potrivit căreia Trump și Putin s-ar putea întâlni în zilele următoare. Anunțul a fost făcut după vizita la Moscova a trimisului special al lui Trump în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, care ar fi sugerat un summit tripartit între Trump, Putin și Zelensky, deși Kremlinul nu a răspuns la această idee. Tulburările comerciale se desfășoară în paralel cu dezbaterile privind producția de petrol. Arabia Saudită a majorat prețurile pentru cumpărătorii asiatici pentru a doua lună consecutivă, atenuând ușor îngrijorările legate de oferta excesivă. Cererea puternică de combustibili pentru transport continuă să susțină marjele de rafinare. Cu toate acestea, regatul a redus drastic prețurile pentru Europa și le-a majorat doar ușor pentru SUA. În ansamblu, creșterea producției din septembrie va inversa complet reducerile voluntare efectuate după pandemie, ceea ce ar putea crea o presiune descendentă suplimentară în a doua jumătate a anului 2025. Sursa: xStation 5

