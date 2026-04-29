Graficul zilei: OIL (29.04.2026)

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere abruptă după ce Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, sugerând că tensiunile diplomatice dintre Washington și Teheran ar putea persista pentru o perioadă. Președintele a declarat fără ocolișuri că Iranul „nu știe cum să semneze un acord non-nuclear” și ar trebui „să-și pună ordine în treburi”, ceea ce piața a interpretat ca un semnal că administrația nu intenționează să facă compromisuri în privința problemelor critice pentru deschiderea Strâmtorii Hormuz. Prețul contractelor futures pe petrolul Brent a crescut la 107,84 dolari pe baril. Aproape 20% din aprovizionarea globală cu petrol și GNL trece prin Strâmtoarea Hormuz, iar închiderea prelungită a acesteia a împins piața globală către un ritm fără precedent de epuizare a rezervelor, estimat la 11–12 milioane de barili pe zi. Goldman Sachs avertizează că piața globală a petrolului s-ar putea trece de la un surplus de 1,8 milioane de barili pe zi în 2025 la un deficit de 9,6 milioane de barili pe zi în al doilea trimestru al anului 2026. Tonul dur al retoricii lui Trump se aliniază cu rapoartele din Wall Street Journal, conform cărora președintele le-a ordonat consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită și pe termen nedeterminat a porturilor iraniene, respingând atât opțiunea reluării atacurilor aeriene, cât și retragerea din conflict. Cererile diplomatice ale Iranului includ reparații de război, ridicarea sancțiunilor și controlul asupra Strâmtorii Hormuz, ceea ce face ca un acord pe termen scurt să pară improbabil. Cele mai recente date ale Institutului American al Petrolului confirmă faptul că închiderea rutei se traduce în deficite fizice reale, iar stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 1,79 milioane de barili pentru a doua oară consecutiv. Rezervele de benzină s-au redus cu peste 8,47 milioane de barili, indicând o strângere structurală profundă a ofertei, mai degrabă decât o simplă creștere speculativă a prețurilor pe hârtie. Prețurile petrolului au crescut în ultimele zile și se apropie de maximele locale recente. Dacă situația privind Iranul nu se îmbunătățește, nu se poate exclude ca prețurile să crească teoretic din nou peste 110 dolari pe baril. Sursa: xStation

