Prețul petrolului se stabilizează, atenția se îndreaptă spre IPC și oferta publică inițială a SpaceX

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Piețele sunt fără direcție pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul zilei de miercuri. O intensificare a tensiunilor dintre Iran și SUA, cu ambele părți atacându-se reciproc, nu s-a tradus într-o creștere a prețului petrolului, iar prețul țițeiului Brent rămâne sub 92 de dolari pe baril. În prezent, nu există anxietate pe piața petrolului, chiar dacă un acord de pace este puțin probabil în scenariul actual.

Piața petrolului se tranzacționează pe baza speranței că se poate găsi o soluție și pe baza unei relaxări a ofertei de petrol. Deși Iranul continuă să blocheze trecerea majorității tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, o cantitate semnificativă de petrol din Orientul Mijlociu părăsește Golful Persic cu ajutorul tancurilor petroliere, prin Strâmtoare și pe alte rute. Este dificil de precizat exact câte nave trec prin Strâmtoare, dar, din informații neoficiale, numărul acestora este mai mare decât cel raportat oficial, deoarece navele își opresc radarele atunci când traversează Strâmtoarea. Scăderea stocurilor de petrol din Orientul Mijlociu ne indică, de asemenea, că oferta de petrol din Orientul Mijlociu reușește să se relaxeze, chiar dacă nu se apropie deloc de nivelurile dinainte de război. De exemplu, compania petrolieră ADNOC din Emiratele Arabe Unite vinde 14 milioane de barili de petrol în această săptămână și planifică o a doua licitație în zilele următoare.

Această creștere a ofertei explică de ce prețul petrolului nu crește brusc în urma ultimelor izbucniri de luptă din Golf și modul în care industria petrolieră poate funcționa în absența unui acord de pace.

În altă parte, sectorul tehnologic se află, evident, în centrul atenției. Marți a avut loc o nouă vânzare masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic, Marvell, producătorul de cipuri foarte lăudat de CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, conducând vânzarea alături de compania Strategy, care deține Bitcoin. Ambele au scăzut cu 8% în acea zi. Printre alte companii cu scăderi semnificative s-au numărat Qualcomm, Arm și Apple. Acest lucru sugerează că remanierea acțiunilor din domeniul IA nu s-a încheiat încă.

Apple nu a reușit să impresioneze investitorii cu cea mai recentă versiune a Siri AI. Verdictul privind noul Siri este că este de bază, dar funcționează. Nu vă va schimba viața, dar ar putea să vă faciliteze fluxul de lucru sau gestionarea sarcinilor zilnice. Poate răspunde la întrebări și poate consulta detalii din e-mailul și calendarul dvs. pentru a face recomandări. Poate chiar să adauge o listă de evenimente în calendarul dvs. din e-mail. Acest ultim asistent AI activat vocal este un pas important pentru Apple, deoarece a rămas în urmă în cursa AI; cu toate acestea, Apple intră într-un spațiu competitiv. OpenAI tocmai a anunțat că următoarea sa fază de creștere va include produse de consum dotate cu capacități AI. Marți, piața nu era dispusă să accepte mai multe capacități AI, iar prețul acțiunilor Apple a scăzut cu 3%.

Dovada va fi în viitoarele rapoarte de profit ale Apple. Având în vedere că piața se clatină în această săptămână pe fondul tranzacțiilor cu IA din cauza preocupărilor legate de evaluare, se va pune și mai mult accent pe sezonul de raportare a profiturilor, care va începe în jurul lunii august. Deocamdată, contractele futures indică scăderi suplimentare ale indicilor americani, contractele futures Nasdaq fiind în prezent mai mici cu 0,8%, iar cele S&P 500 cu 0,5%.

Sectorul tehnologic mai mic contribuie la protejarea Europei. Interesant este faptul că tranzacțiile legate de tehnologia AI afectează 50% din S&P 500, incluzând companii care sunt legate indirect de dezvoltarea tehnologiei AI, inclusiv utilități și alte firme. În Europa, tranzacțiile legate de tehnologia AI sunt mult mai reduse, la 15%; astfel, în această perioadă de volatilitate a tranzacțiilor legate de AI, ar trebui să asistăm la o performanță superioară a pieței bursiere europene față de cea americană.

Problema pentru tranzacțiile cu IA în acest moment nu este doar evaluarea exagerată, ci și creșterea randamentelor obligațiunilor. În primul rând, cheltuielile de capital ar putea deveni mai costisitoare dacă randamentele obligațiunilor continuă să crească și dacă Fed decide să majoreze ratele dobânzilor mai târziu în acest an. Ultima dată când Nasdaq a înregistrat o scădere anuală a fost în 2022, când băncile centrale globale au început să majoreze ratele dobânzilor. În plus, chiar și acțiunile AI de mare succes, precum Nvidia, au un randament al câștigurilor care este acum sub randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani. Cele mai recente rezultate trimestriale ale Nvidia arată un randament al câștigurilor viitoare de 3,6%, care este sub cel al randamentului obligațiunilor de stat pe 10 ani, care este de 4,57%. Acest lucru înseamnă că Nvidia oferă un randament al câștigurilor semnificativ mai mic decât obligațiunile fără risc. Piața este nemiloasă; dacă poate obține un randament mai mare cu un risc mai mic în altă parte, atunci va renunța la tranzacțiile cu acțiuni din domeniul IA.

Astăzi, atenția se va concentra asupra stabilizării tranzacțiilor cu acțiuni din domeniul IA înaintea mult-mediatizatei oferte publice inițiale (IPO) a SpaceX de mâine. Evaluarea este stabilită la peste 1,7 trilioane de dolari, iar rapoartele sugerează că IPO-ul, care oferă acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari, este suprasubscris. Ne așteptăm ca IPO-ul să aibă succes joi, iar tranzacționarea ar putea fi puternică vineri, deoarece cultul lui Elon Musk ajută la susținerea acțiunilor.

Cu toate acestea, acest IPO ar putea fi istoric datorită dimensiunii sale, dar acesta nu este evenimentul cel mai interesant, în opinia noastră. Evenimentul mai interesant pentru noi va fi primul raport de venituri al SpaceX. Frenezia mediatică este intensă înaintea IPO-ului SpaceX, datorită dimensiunii sale uriașe. Dar majoritatea veniturilor viitoare ale SpaceX se bazează pe estimări ale vânzărilor XAI. XAI este în prezent o afacere mică în cadrul SpaceX, care înregistrează pierderi. Astfel, investitorilor li se cere să cumpere o idee sau o viziune a ceea ce ar putea arăta viitorul XAI în 2 ani, când analiștii sugerează că ar putea înregistra venituri de peste 300 de miliarde de dolari. Acest lucru este extrem de neobișnuit. Într-o ofertă publică inițială tipică, investitorii știu ce cumpără, însă oferta publică inițială a SpaceX nu are o afacere completă; în schimb, investitorii cumpără o idee de afacere. Va trebui să vedem dacă acest lucru este suficient pentru a susține prețul acțiunilor sau dacă acesta va scădea sub prețul de 135 de dolari pe acțiune stabilit la oferta publică inițială în următoarele săptămâni.

Evenimentul economic cheie de astăzi este IPC-ul SUA, care va fi publicat la ora 13:30 BST. Piața se așteaptă la o valoare de 4,2%, față de 3,8% luna trecută. Piața va fi extrem de sensibilă la această valoare. O ratare a IPC-ului ar putea duce la o revenire a tranzacțiilor din sectorul tehnologic și la o scădere a randamentelor titlurilor de stat. O valoare mai puternică decât cea așteptată ar putea duce la continuarea vânzării masive de acțiuni și obligațiuni.

Randamentele titlurilor de stat au crescut în perioada premergătoare acestui raport, iar randamentul titlurilor de stat pe 2 ani a crescut cu 6 puncte de bază în ultima săptămână și cu 25 de puncte de bază în ultima lună. Randamentul pe 10 ani este, de asemenea, mai ridicat. Astfel, mișcarea cea mai importantă ar putea avea loc dacă vom obține o valoare a IPC mai slabă decât cea așteptată. Deși rata anuală va înregistra probabil o creștere semnificativă, merită să urmărim rata lunară, deoarece prețurile medii la benzină au scăzut cu aproape 10% de la sfârșitul lunii mai. Deși acest lucru s-ar putea reflecta mai clar în raportul IPC din iunie, o valoare lunară a IPC mai slabă decât cea așteptată ar putea tempera așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Fed în cursul acestui an.