Graficul zilei: PLATINA (29.12.2025)

Platina scade cu 5% după ce a atins un nivel record de 2.472 USD, pe fondul unei vânzări masive de metale prețioase. După ce a depășit maximul istoric de 2.472 USD, contractul PLATINUM a intrat în teritoriu defensiv. Scăderea a găsit suport la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și se tranzacționează în prezent în jurul valorii de închidere din 23 decembrie. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 De la începutul lunii decembrie până la jumătatea sesiunii asiatice de astăzi, contractele futures pe platină au înregistrat o creștere record de 50%. Indicatorul RSI era deja aproape de teritoriul de supra-cumpărare (70<) la începutul ultimei creșteri abrupte, când prețurile se apropiau de maximul istoric de atunci, de aproape 1.700 USD (zona galbenă). Preocupările legate de supraevaluare nu au împiedicat continuarea euforiei. Creșterile platinei au fost inițial determinate de optimismul general în ceea ce privește metalele prețioase, alimentat de așteptările privind o relaxare monetară suplimentară. Scăderea ratelor dobânzilor ar crește lichiditatea pieței, stimulând cererea generală și reducând costul de oportunitate al deținerii de mărfuri în comparație cu depozitele sau obligațiunile purtătoare de dobândă. În cazul platinei, în special, penuria a jucat un rol cheie, evidențiată de cererea industrială puternică (în special pentru convertizoarele catalitice auto) și bijuterii. Se preconizează că deficitul cronic de platină se va reduce în 2026. Sursa: Raportul Consiliului Mondial pentru Investiții în Platină pentru trimestrul III al anului 2025 Cu toate acestea, atractivitatea ca refugiu sigur nu a reușit să susțină metalele prețioase la sfârșitul anului. Deși discuțiile dintre Trump și Zelensky nu au dus la progrese concrete în materie de pace, discursurile optimiste despre „sfârșitul războiului” și „acordul în proporție de 90% asupra planului de pace” au fost suficiente pentru ca investitorii să realizeze profituri pe piețele supra-cumpărate. Alături de platină, aurul (-1,4%), argintul (-4%) și paladiul (-12%) au înregistrat, de asemenea, scăderi. Vânzarea masivă a metalelor prețioase a fost susținută și de stabilizarea așteptărilor în legătură cu decizia Fed din ianuarie (piețele swap estimează o probabilitate de ~80% ca ratele să rămână neschimbate) și de prudența înaintea publicării mâine a procesului-verbal al FOMC. Platină, însă, se confruntă cu presiuni din partea ofertei, care se așteaptă să se normalizeze în 2026, după ani de deficit. Raportul WPIC din noiembrie a remarcat o ușoară scădere a consumului industrial în sectoare cheie (catalizatori și bijuterii), iar scăderile mai accentuate ale paladiului ar putea încuraja și mai mult producătorii să înlocuiască platina cu o alternativă mai ieftină

