Petrolul Brent (OIL) a început ședința de astăzi cu creșteri peste 110 dolari pe baril, dar presiunea descendentă a reapărut de atunci – determinată parțial de negocierile în curs dintre Iran și SUA, în urma ultimatumului lui Trump. În același timp, Citrini a publicat o analiză bazată pe OSINT, construită pe observații colectate direct din Strâmtoarea Ormuz. Conform raportului, fondul a mobilizat o sursă locală pentru a monitoriza traficul de petroliere în strâmtoare, cu scopul de a verifica dacă fluxurile din lumea reală se aliniază cu seturile de date utilizate de fondurile globale, algoritmi și analiști pentru a estima întreruperile în aprovizionarea cu petrol și alte variabile cheie. Ce sugerează raportul Citrini? Potrivit Citrini, majoritatea fondurilor speculative, departamentelor macro și comentatorilor din mass-media evaluează riscul legat de Ormuz folosind date AIS, adică semnale de transponder transmise de nave.

Fondul susține că analistul său a semnat o declarație la un punct de control din Oman, afirmând că nu vor fi colectate date, și a introdus ulterior ilegal echipamente, inclusiv un gimbal, un kit de microfon și o cameră Leica cu zoom de 150x, în ciuda inspecției.

Citrini susține că seturile de date bazate pe AIS ar putea să nu reflecte imaginea completă. Concluziile lor sugerează că până la 50% din traficul real de nave prin strâmtoare ar putea lipsi din sistemele standard de urmărire în orice zi.

Se pare că unele nave dezactivează transpondere, falsifică destinațiile sau introduc date de identificare înșelătoare pentru a reduce trasabilitatea și a atenua riscul de a fi țintite. Raportul menționează prezența unei „flote fantomă” iraniene care operează cu transpondere oprite.

Conform acestor afirmații, peste 29 de petroliere încărcate la maxim au transportat țiței în acest mod, cu o valoare estimată a petrolului de 3 miliarde de dolari transportat în Malaezia de la începutul conflictului.

Cu toate acestea, fiabilitatea acestor concluzii rămâne dificil de verificat independent în acest stadiu.

Dacă sunt corecte, implicațiile sunt semnificative: piața ar putea evalua greșit amploarea întreruperilor de aprovizionare din Strâmtoarea Ormuz. Modelele pieței petrolului, previziunile privind aprovizionarea și analiza macroeconomică mai amplă s-ar putea baza pe date sistematic incomplete.

Teza principală este că participanții la piață ar putea confunda vizibilitatea AIS cu fluxurile fizice reale. Într-un mediu în care semnalele sunt ascunse în mod deliberat, analiza bazată pe tablouri de bord ar putea rămâne în urma condițiilor reale de pe teren.

Citrini concluzionează că diferența dintre traficul raportat de AIS și mișcarea reală a tancurilor ar putea reprezenta în prezent una dintre cele mai subestimate variabile de pe piața globală a energiei. Grafic OIL (Interval D1)

Sursa: xStation 5

