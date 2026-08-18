🏯Graficul zilei: Sfârșitul idilei în Japonia? JP225 pierde peste 2%.

După o serie de creșteri puternice în prima jumătate a lunii august, indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat astăzi o scădere abruptă de peste 2%. Contractul pe indice se situează în prezent la 67.400, adâncindu-și declinul odată cu scăderea contractelor pe indicii americani. Dacă actualul impuls descendent se menține la sfârșitul sesiunii asiatice, ar putea fi cea mai profundă corecție într-o singură zi de la sfârșitul lunii iulie. Optimismul investitorilor s-a lovit de un zid, iar aversiunea față de risc a predominat pe piețele din regiunea Asia-Pacific. În spatele acestei deteriorări bruște a sentimentului din Japonia se află o combinație de mai mulți factori-cheie: de la tensiunile geopolitice în escaladare, trecând prin creșterea randamentelor obligațiunilor, până la datele economice dezamăgitoare de ieri.

JP225 ar putea să iasă din tendința ascendentă pe termen scurt în care se află în prezent. Sursă: xStation5

Motivele scăderii prețurilor acțiunilor japoneze

1. Creșterea abruptă a prețurilor petrolului și spectrul unei escaladări a conflictului în Orientul Mijlociu

Situația geopolitică a devenit factorul declanșator al valului de vânzări. Președintele SUA, Donald Trump, a exclus categoric prelungirea armistițiului temporar cu Iranul, iar retorica sa dură (inclusiv amenințările la adresa Omanului) a stârnit îngrijorări cu privire la siguranța aprovizionării cu materii prime. Reacția pieței a fost imediată: prețul petrolului Brent a depășit pragul de 91 USD pe baril, iar cel al petrolului american WTI a urcat peste 84 USD. Pentru Japonia, o economie dependentă aproape în totalitate de importurile de energie, aceasta este o veste teribilă. O creștere bruscă a prețurilor petrolului înseamnă costuri mai mari pentru companii și afectează marjele de profit, ceea ce îi determină în mod natural pe investitori să vândă acțiuni la bursa din Tokyo.

2. Randamentele obligațiunilor japoneze la niveluri din 1996

O altă povară uriașă pentru piața bursieră o reprezintă piața datoriilor. Randamentele obligațiunilor de stat japoneze (JGB) pe 10 ani au urcat brusc la aproximativ 2,95%, cel mai ridicat nivel din septembrie 1996. Creșterea ratelor dobânzilor la obligațiunile de stat sigure le transformă într-o alternativă din ce în ce mai interesantă față de piața bursieră riscantă. Într-un context de randamente în creștere, evaluările firmelor din sectorul tehnologic, din care capitalul se îndreaptă către „refugii sigure”, sunt afectate în mod deosebit.

3. Un yen slab agravează situația (creșterea USDJPY)

Pe piața valutară, observăm o depreciere a monedei japoneze. Cursul de schimb USDJPY crește și se apropie de nivelul de 159,7. De obicei, un yen slab era întâmpinat cu entuziasm la bursa din Tokyo, deoarece susținea competitivitatea giganților japonezi din domeniul exporturilor. Cu toate acestea, în situația actuală, acest fenomen este o sabie cu două tăișuri. Având în vedere că prețul petrolului Brent depășește 91 USD, deprecierea yenului crește drastic costurile energiei importate, afectând direct economia națională și bugetul consumatorilor.

4. PIB slab și așteptarea datelor privind inflația de vineri

Nici fundamentele macroeconomice locale nu oferă motive de optimism. Datele de ieri privind PIB-ul Japoniei s-au dovedit a fi destul de slabe (creștere anualizată pentru Q2 de 1,1% față de 2,1% cât se aștepta și 1,9% anterior), ceea ce a temperat entuziasmul pentru cumpărarea de acțiuni și a stârnit îngrijorări cu privire la ritmul de creștere economică al țării. În plus, investitorii adoptă o atitudine de așteptare înainte de publicarea vineri a datelor cheie privind inflația din Japonia. Aceste date ar putea decide următorii pași în politica monetară a băncii centrale, mai ales în contextul „inflației importate” menționate anterior și al randamentelor în creștere. Deși o majorare a ratei dobânzii este, în general, negativă pentru piața bursieră, creșterea costului banilor în acest moment ar putea duce la sfârșitul slăbiciunii yenului.

5. La ce să ne așteptăm în continuare?

Scăderea bruscă de astăzi a indicelui Nikkei 225 este un exemplu clasic de fugă de risc în fața problemelor care se acumulează. După o primă jumătate a lunii august încununată de succes, piața era susceptibilă la o corecție, iar factorul declanșator s-a dovedit a fi situația geopolitică și prețul petrolului, care au scos la iveală punctele slabe ale economiei japoneze: dependența de importurile de materii prime și presiunea legată de cel mai scump cost de finanțare (randamentele obligațiunilor de stat japoneze) din ultimele aproape trei decenii. Volatilitatea crescută ar putea persista pe bursa din Tokyo până la publicarea datelor privind inflația de vineri.



Contractul Nikkei 225 este instrumentul bazat pe indici cu cea mai slabă performanță astăzi. Deși, din punct de vedere tehnic, indicele pare în continuare pozitiv pe termen mediu, acesta rămâne în același timp într-o zonă de supra-cumpărare destul de pronunțată în raport cu mediile pe 2 și 5 ani. Indicatorul RSI se află în zona de supra-cumpărare. Sursă: XTB