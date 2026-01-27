Graficul zilei: SILVER revine în forță 📈 Prima de Shanghai semnalează o cerere puternică 🇨🇳

Contractele futures pe argint reiau creșterile dinamice, urcând cu încă 6,5% pentru a recupera niveluri de peste 110 USD, în ciuda unui „semnal de alarmă” tehnic din sesiunea de ieri (inversed hammer). Metalele prețioase continuă să profite de valul de tensiuni comerciale reînnoite, în timp ce cererea fără precedent din China susține în continuare evaluările record. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția ARGINTULUI astăzi? Revenirea tarifelor lui Trump: Președintele SUA, Donald Trump, revine cu o abordare comercială de tipul „bățul și morcovul”, amenințând cu noi tarife partenerii comerciali ai Americii. Escaladarea retoricii comerciale crește prima de risc geopolitic și determină fluxurile de capital către active tangibile, în detrimentul monedelor și obligațiunilor. Amenințări împotriva Canadei: Apropierea diplomatică dintre China și Canada l-a determinat pe Trump să amenințe cu tarife de 100% pentru toate produsele canadiene dacă țara nu finalizează un acord comercial complet cu China. Prim-ministrul canadian Mark Carney a calificat mișcarea lui Trump drept o cacealma menită să stabilească standardul pentru negocierile de liber schimb dintre SUA și Canada. Creșterea tarifelor pentru Coreea de Sud: Alături de Canada, Coreea de Sud se află și ea în vizorul lui Trump, deoarece legislativul său nu a ratificat încă acordul comercial semnat cu SUA anul trecut. „Întârzierea legislativă” l-a determinat pe Trump să majoreze toate tarifele de retaliere — inclusiv pentru automobile, cherestea și produse farmaceutice — de la 15% la 25%. Acest lucru nu a împiedicat creșterile de pe piața bursieră coreeană, care se așteaptă la ratificarea acordului în februarie.

Creșterea prețurilor în China: Contractele pentru argint în China au depășit astăzi 125 USD , divergând de 112 USD în SUA. Creșterea prețului în Shanghai față de Comex semnalează tensiuni în aprovizionarea globală și confirmă faptul că cererea fizică din China pare să fie principalul factor fundamental care determină tendința actuală. Acest lucru este susținut de cifrele privind exporturile chineze, care arată că livrările de metal în 2025 vor atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani .

Tranzacțiile speculative alimentează piața slabă: Piața futures a argintului este mult mai puțin lichidă decât cea a aurului (cifra de afaceri zilnică la Londra este de aproximativ cinci ori mai mică), ceea ce înseamnă că noile poziții speculative au un impact disproporționat asupra prețurilor. Traderii și investitorii pe termen scurt care utilizează argintul ca acoperire macro amplifică volatilitatea și accelerează creșterile.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."