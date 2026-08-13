Cafeaua scade cu 5% pe ICE 📉 Piețele sunt afectate de operațiuni de realizare a profiturilor, în ciuda stocurilor reduse de Arabica

Contractele futures pe cafeaua Arabica de pe ICE au înregistrat astăzi o scădere de aproximativ 5%, înregistrând o corecție bruscă după revenirea puternică de la minimele din iunie. Prețurile sunt supuse presiunii din cauza așteptărilor privind o recoltă abundentă în Brazilia și a perspectivei accelerării activității de recoltare pe măsură ce condițiile meteorologice se îmbunătățesc. Vânzările masive de astăzi contrastează însă cu o piață fizică încă restrânsă, unde stocurile certificate de ICE rămân aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimii aproximativ doi ani și jumătate. În același timp, piața continuă să ia în calcul riscurile asociate fenomenului El Niño, care ar putea deveni mai relevante pentru producția braziliană în sezonul următor. Scăderea de aproximativ 5% pare, așadar, să reflecte în primul rând o atenție reînnoită asupra ofertei abundente pe termen scurt, în timp ce riscurile legate de disponibilitatea cafelei Arabica de înaltă calitate rămân ridicate.
- Contractele futures pe cafea Arabica de la ICE au înregistrat astăzi o scădere de aproximativ 5%, chiar dacă piața a beneficiat de stocuri reduse și de o primă meteorologică încă de săptămâna trecută.
- Principalul factor de scădere rămâne perspectiva ofertei: USDA prognozează o producție globală record de cafea de 189,7 milioane de saci în sezonul 2026/27, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Potrivit USDA, Brazilia ar putea recolta aproximativ 71,9 milioane de saci de cafea, cu 14% mai mult decât în anul precedent, oferind un contrapondent fundamental la stocurile reduse de pe bursă.
- În același timp, stocurile de Arabica certificate de ICE au scăzut recent la aproximativ 244.000 de saci, cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ doi ani și jumătate.
- Recoltarea din Brazilia a avansat mai lent decât în urmă cu un an, dar condițiile mai uscate ar putea permite producătorilor să accelereze lucrările agricole, sporind presiunea ofertei pe piață.
- Calitatea unei părți din noua recoltă de Arabica din Brazilia rămâne o preocupare, rapoartele indicând o calitate inferioară a cafelei preparate și o dimensiune mai mică a boabelor, ceea ce ar putea limita ritmul de reaprovizionare a stocurilor ICE.
- El Niño rămâne un risc major pentru restul sezonului. Posibilele perturbări ale precipitațiilor și temperaturilor ar putea afecta condițiile de înflorire și perspectivele pentru recoltele viitoare.
Recoltele record revin în prim-plan
Perspectiva unei oferte foarte mari în sezonul 2026/27 rămâne principalul argument fundamental pentru vânzători. USDA se așteaptă ca producția globală de cafea să crească cu 6%, atingând un nivel record de 189,7 milioane de saci, producția de Arabica urmând să crească cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Se preconizează, de asemenea, că stocurile finale globale vor crește cu 1,9 milioane de saci, ajungând la 26,3 milioane.
Brazilia rămâne esențială pentru aceste perspective. USDA prognozează o producție de 71,9 milioane de saci, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, condițiile meteorologice mai uscate ar putea contribui acum la accelerarea activității de recoltare, după întârzierile anterioare cauzate de precipitații.
Perspectiva ca cafeaua braziliană să ajungă pe piață într-un ritm mai rapid este, în prezent, cel mai puternic argument din perspectiva ofertei. În urma recentei reveniri puternice a prețurilor, investitorii ar putea, prin urmare, să-și reorienteze atenția către volumul și disponibilitatea recoltei actuale, în loc să se concentreze exclusiv asupra riscurilor meteorologice viitoare.
Stocurile reduse de la ICE limitează scenariul pesimist
Problema este că o recoltă mare nu se traduce automat într-o ofertă la fel de mare de cafea eligibilă pentru livrare în cadrul contractelor ICE. Stocurile certificate de Arabica au scăzut recent la aproximativ 244.000 de saci, cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ doi ani și jumătate și semnificativ sub nivelurile înregistrate acum un an.
Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la calitatea recoltei din Brazilia. Conform informațiilor citate de Vesper pe baza unui raport Sucafina, o parte din noua recoltă a dezamăgit atât în ceea ce privește calitatea gustului, cât și dimensiunea boabelor. Acest lucru înseamnă că nici măcar o recoltă abundentă nu ar putea rezolva rapid deficitul de cafea care îndeplinește cerințele de livrare ale bursei.
Prin urmare, piața dispune de cantități ample de cafea conform previziunilor de producție, dar are în continuare doar o rezervă limitată de cafea disponibilă imediat prin mecanismul de livrare al ICE. Această divergență ajută la explicarea motivului pentru care Arabica rămâne extrem de volatilă și de ce evoluțiile legate de condițiile meteorologice pot declanșa reacții bruște ale prețurilor.
El Niño rămâne un risc pentru sezonul următor
Un alt factor care împiedică o interpretare neechivocă în sensul scăderii a declinului de astăzi este El Niño. În ultimele săptămâni, piața începuse să reconstruiască o primă meteorologică, Arabica înregistrând anterior o revenire puternică față de minimele de la începutul lunii iunie. Pentru Brazilia, perioada cheie va fi înflorirea, între septembrie și noiembrie. Temperaturile mai ridicate și precipitațiile neregulate ar putea spori stresul plantelor și slăbi potențialul de producție al recoltelor viitoare. Prin urmare, El Niño reprezintă în primul rând un risc pentru oferta viitoare, în timp ce recolta abundentă din Brazilia influențează piața aici și acum. Această distincție este crucială: vânzarea masivă de astăzi poate reflecta dominanța actuală a argumentului privind oferta pe termen scurt, dar echilibrul s-ar putea schimba rapid odată cu începerea perioadei de înflorire.
Evoluția de astăzi ar trebui privită și în contextul revenirii anterioare. La începutul lunii august, cafeaua Arabica se tranzacționa încă cu aproximativ 30% peste minimul din iunie, pe măsură ce investitorii luau în calcul riscurile legate de El Niño și stocurile excepțional de scăzute de la ICE. Prin urmare, piața se află prinsă între două perspective foarte diferite. Pe de o parte, producția globală record, recolta abundentă din Brazilia și perspectiva unei recoltări mai rapide pledează în favoarea unor prețuri mai mici. Pe de altă parte, stocurile certificate extrem de reduse, preocupările legate de calitatea unei părți din recolta de Arabica din Brazilia și riscurile legate de El Niño continuă să limiteze piața fizică. Scăderea accentuează presiunea asupra ofertei pe termen scurt, dar nu rezolvă problema disponibilității limitate a cafelei de înaltă calitate. Ritmul recoltării și al vânzărilor producătorilor brazilieni, evoluția stocurilor ICE și, pe măsură ce se apropie luna septembrie, condițiile meteorologice din perioada crucială a înfloririi vor fi deosebit de importante pentru următoarea direcție a prețului cafelei Arabica.
Graficul cafelei (interval zilnic)
După o fază de distribuție în zona 340–350, contractul s-a retras către nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al ultimei mișcări descendente, situat în jurul valorii de 317. Aceasta este, de asemenea, o zonă tehnică importantă, deoarece mediile mobile exponențiale pe 200 de zile și pe 50 de zile, EMA200 și EMA50, converg în apropiere. O străpungere susținută sub această zonă ar putea deschide calea către nivelul de 290, nivel care corespunde retragerii Fibonacci de 23,6%. În schimb, o revenire din zona actuală ar putea readuce prețurile spre bariera de 360, unde retragerea Fibonacci de 61,8% coincide cu reacțiile semnificative ale prețurilor observate la începutul acestui an.
Sursa: xStation5
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