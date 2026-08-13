🚩 Contractele futures pe suc de portocale se apropie de minimele ultimilor ani – Ce arată raportul CoT?

Contractele futures pe suc de portocale (ORANGE) cotate la ICE se tranzacționează aproape de minimele ultimilor ani, în timp ce cel mai recent raport „Commitments of Traders” (CoT) privind contractele futures pe suc de portocale concentrat congelat (FCOJ) indică o schimbare semnificativă a pozițiilor speculative. Marile entități speculative din categoria „Managed Money” rămân pe poziții nete short, dar în ultima săptămână au crescut simultan pozițiile long și au redus semnificativ pozițiile short, modificându-și poziția netă cu 444 de contracte într-o direcție bullish. Având în vedere că numărul total de contracte deschise este de doar 9.794, această mișcare este suficient de amplă pentru a fi dificil de ignorat ca zgomot statistic. În același timp, producătorii și alți participanți comerciali și-au mărit substanțial expunerea pe poziții short, în timp ce categoria „Other Reportables” rămâne ferm poziționată pe poziții long. Structura COT nu semnalează încă o inversare completă a tendinței, dar poziționarea speculativă pe FCOJ devine vizibil mai puțin bearish.

Fondurile de investiții rămân cu o poziție netă short de 1.136 de contracte: fondurile dețin 2.379 de poziții long față de 3.515 poziții short.

Variația săptămânală a poziționării fondurilor de investiții este clar pozitivă: fondurile au adăugat 200 de poziții long și au închis 244 de poziții short, îmbunătățindu-și poziția netă cu 444 de contracte.

Participanții din categoria „Producători/Comercianți/Prelucrători/Utilizatori” și-au mărit expunerea pe poziții short, adăugând 528 de poziții short și reducând în același timp pozițiile long cu 47 de contracte.

Alți participanți raportați rămân ferm pe poziții long nete: 2.390 de poziții long față de doar 169 de poziții short se traduc într-o poziție netă de +2.221 de contracte.

Numărul pozițiilor deschise a scăzut cu 127, ajungând la 9.794 de contracte, în timp ce cei patru cei mai mari traderi controlează până la 42% din pozițiile short brute.

Piața sucului de portocale se află într-un moment interesant, întrucât prețurile au scăzut la aproximativ 139, niveluri nemaiîntâlnite de câțiva ani, în timp ce poziționarea speculativă nu mai reflectă un sentiment extrem de pesimist. Poziția netă a speculatorilor se situează în prezent la aproximativ +1.1K contracte, rămânând sub media pe termen lung, dar cu mult peste valorile extreme observate în perioadele de pesimism maxim. Compoziția poziționării este deosebit de demnă de remarcat, partea long a pieței dând semne de redresare în ultima perioadă. Din punct de vedere istoric, cele mai mari fluctuații de preț au avut tendința să apară atunci când evoluția prețurilor a fost însoțită de o schimbare decisivă a poziționării, astfel încât situația actuală ar trebui privită ca o etapă incipientă a stabilizării sentimentului, mai degrabă decât o confirmare a unei inversări de tendință. Întrebarea cheie pentru piața contractelor futures este dacă, o creștere suplimentară a pozițiilor long și o reducere a pozițiilor scurte în apropierea minimelor de preț înregistrate în ultimii ani vor începe să coincidă cu o redresare a prețurilor. O astfel de combinație ar oferi un semnal mult mai puternic că presiunea de vânzare începe să-și piardă din avânt.

Sursa: XTB Research

Sursa: CFTC

Fondurile de investiții: În continuare pesimiste, dar direcția fluxurilor se schimbă

Fondurile de investiții rămân cea mai importantă categorie pentru evaluarea sentimentului speculativ. În prezent, fondurile dețin 2.379 de contracte long, 3.515 contracte short și 251 de poziții de spread, ceea ce le conferă o poziție netă short de 1.136 de contracte. Pozițiile short reprezintă 35,9% din totalul pozițiilor deschise, comparativ cu 24,3% pentru pozițiile long.

Evoluția săptămânală este considerabil mai interesantă decât nivelul absolut al poziționării. Fondurile gestionate au crescut pozițiile long cu 200 de contracte, reducând în același timp pozițiile short cu 244, îmbunătățindu-și astfel poziția netă cu 444 de contracte – de la aproximativ -1.580 la -1.136.

Fondurile reduc simultan pariurile bearish și își sporesc expunerea la un potențial de creștere. Acesta este un semnal mai puternic decât o îmbunătățire determinată exclusiv de acoperirea pozițiilor short. Totuși, aceasta nu reprezintă încă o inversare completă a sentimentului, întrucât fondurile gestionate rămân în mod clar pe o poziție netă short.

Entitățile comerciale își intensifică acoperirea pe partea short

Categoria „Producători/Comercianți/Prelucrători/Utilizatori”, care include producători, comercianți și alți participanți implicați direct pe piața fizică, deține 1.656 de poziții long și 3.267 de poziții short, rezultând o poziție netă short de aproximativ 1.611 contracte. Pe parcursul săptămânii, pozițiile long au scăzut cu 47 de contracte, în timp ce pozițiile short au crescut brusc cu 528.

Această evoluție nu ar trebui interpretată în același mod ca o creștere a pozițiilor short în rândul fondurilor speculative. Pentru producători, procesatori și utilizatori ai mărfii fizice, contractele futures reprezintă în primul rând un instrument de gestionare a riscului de preț.

Creșterea pozițiilor short ale comercianților ar putea reflecta, prin urmare, o activitate de acoperire mai intensă, mai degrabă decât o așteptare directă că prețurile FCOJ vor scădea. Această distincție este esențială atunci când se interpretează poziționarea COT pe piețele de mărfuri.

Categoria „Alte entități raportabile” rămâne ferm optimistă

Cea mai unilaterală poziționare se observă în prezent în categoria „Alte entități raportabile”. Acest grup deține 2.390 de contracte long față de doar 169 de contracte short, generând o poziție netă long substanțială de +2.221 de contracte.

În ultima săptămână, pozițiile long au crescut cu încă 64 de contracte, în timp ce pozițiile short au fost reduse cu nu mai puțin de 303. Pozițiile long deținute de acest grup reprezintă acum 24,4% din totalul pozițiilor deschise, comparativ cu doar 1,7% pentru pozițiile short.

Categoria „Alte entități raportabile” oferă în prezent o contrapondere clară la poziționarea bearish a fondurilor gestionate. Această categorie nu ar trebui însă considerată echivalentă cu fondurile speculative, deoarece include marii traderi raportabili care nu sunt clasificați în celelalte categorii principale ale CFTC.

Interesul deschis redus amplifică importanța schimbărilor de poziționare

Numărul total al pozițiilor deschise se ridică la 9.794 de contracte, în scădere cu 127 față de săptămâna precedentă. FCOJ rămâne o piață de contracte futures relativ mică, ceea ce înseamnă că fluxurile de câteva sute de contracte pot avea o pondere considerabil mai mare decât ar avea pe piețele de mărfuri cu cea mai mare lichiditate.

Îmbunătățirea săptămânală de 444 de contracte a poziției nete a fondurilor gestionate reprezintă, singură, aproximativ 4,5% din totalul pozițiilor deschise. Mai mult, cei patru cei mai mari traderi controlează 42,0% din pozițiile short brute, în timp ce cei opt cei mai mari reprezintă până la 56,7%.

Concentrația ridicată a pozițiilor short sporește vulnerabilitatea pieței la o mișcare potențial dinamică de acoperire a pozițiilor short. Dacă mai mulți participanți importanți și-ar reduce simultan expunerea short, adâncimea relativ limitată a pieței FCOJ ar putea amplifica mișcarea de preț rezultată.

Ce ne spune raportul COT despre sucul de portocale?

Caracteristica cheie a situației actuale este divergența dintre nivelul absolut și dinamica poziționării speculative. Fondurile de investiții continuă să dețină o poziție netă short substanțială, dar au îmbunătățit-o cu până la 444 de contracte într-o singură săptămână, printr-o combinație de adăugare de poziții long și reducere a celor short.

Prin urmare, următoarele rapoarte COT vor fi deosebit de importante. Dacă fondurile continuă să-și crească expunerea long în timp ce reduc pozițiile short, acest lucru ar putea indica o inversare treptată a poziționării speculative, mai degrabă decât un episod izolat de acoperire a pozițiilor short. Un semnal și mai puternic ar fi o orientare a fondurilor gestionate către o poziție netă neutră, însoțită de o creștere a numărului de poziții deschise.

Poziționarea pe FCOJ rămâne bearish în termeni absoluți, dar fluxurile speculative devin în mod clar mai puțin bearish. Acest lucru nu confirmă încă o inversare durabilă a tendinței, dar ritmul de reducere a pozițiilor short face ca poziționarea fondurilor să fie unul dintre cei mai importanți factori de monitorizat în următoarele rapoarte COT.

Graficul ORANGE (interval zilnic)

În urma scăderii abrupte care a început la trecerea dintre 2024 și 2025, piața sucului de portocale nu a reușit să înregistreze o redresare susținută și a rămas într-o tendință descendentă timp de multe luni. Încercările repetate de revenire au fost limitate în apropierea „liniei de rezistență minimă” a pieței, care se situează în prezent în jurul nivelului de 150. Contractul se tranzacționează acum aproape de minimele recente, la niveluri de preț observate anterior la începutul anului 2022. Din perspectivă tehnică, persistența nivelurilor scăzute ale prețurilor înseamnă că tendința generală rămâne sub presiune, în ciuda îmbunătățirii recente a poziționării speculative. Este important de menționat că sesiunea de tranzacționare a contractelor futures pe portocale de astăzi începe la ora 15:05 ora României.

Sursa: xStation5