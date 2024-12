Graficul zilei - US100 (04.12.2024)

Indicele Nasdaq 100 își continuă ascensiunea remarcabilă, realizând a 34-a închidere record a anului, pe fondul așteptărilor tot mai mari privind reducerea ratelor, deși apar semne de epuizare a pieței după o creștere de 11 trilioane de dolari a acțiunilor americane. Indicele bazat pe tehnologie demonstrează rezistență chiar dacă poziționarea devine din ce în ce mai aglomerată pe partea crescătoare. Principalele statistici de piață: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nasdaq 100 avansează cu 0,3% la 19.480,91, marcând a 34-a închidere record din 2024

Probabilitatea reducerii ratei din decembrie crește la 73,8%

Trei sesiuni consecutive de câștiguri, cu o creștere de 2,21% în această perioadă

Performanță YTD: +29,77% Impulsul sectorului tehnologic persistă în ciuda avertismentelor de poziționare extremă din partea strategilor de piață, inclusiv observația Citigroup privind poziționarea futures „complet unilaterală”. Acest raliu a fost deosebit de notabil pentru amploarea sa, indicele crescând cu 34,26% de la minimele sale din 2024 și prezentând un câștig remarcabil de 37,71% de la minimul său din decembrie 2023. Mișcările sectoriale notabile au inclus consolidarea serviciilor de comunicații, în timp ce stocurile individuale au înregistrat performanțe mixte. Palantir Technologies a condus câștigurile (+6,9%) pe baza autorizației guvernamentale extinse, în timp ce Intel s-a confruntat cu presiune (-6,1%) pe fondul speculațiilor privind succesiunea directorului general. Piața muncii continuă să dea dovadă de rezistență, numărul locurilor de muncă vacante crescând la 7,74 milioane în octombrie, depășind așteptările și susținând ideea unei „aterizări ușoare”. Aceste date, combinate cu comentariile guvernatorului Fed, Kugler, privind piețele solide ale forței de muncă și tendințele de îmbunătățire a inflației, au consolidat încrederea pieței în iminenta reducere a ratelor. Imaginea tehnică rămâne puternică, în ciuda faptului că unii analiști, inclusiv Bloomberg Intelligence, au observat primele semne de tensiune pe măsură ce se apropie 2025. Seria de trei zile de victorii a indicelui, care a acumulat câștiguri de 2,21%, sugerează un interes instituțional persistent pentru cumpărare, în ciuda evaluărilor ridicate. Reducerile de dobândă presupuse de piață. Sursa: Bloomberg În perspectivă, atenția pieței se concentrează pe datele viitoare privind locurile de muncă și pe comentariile președintelui Fed, Powell, care ar putea oferi informații esențiale cu privire la calendarul potențialelor reduceri ale ratelor. Poziția actuală sugerează că piețele sunt din ce în ce mai încrezătoare într-un pivot de politică în decembrie sau ianuarie, deși un astfel de sentiment unanim precede adesea perioade de volatilitate crescută. US100 (interval D1) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează la un maxim istoric, vârful de 20.895 de la jumătatea lunii iulie acționând acum ca suport inițial pentru tauri. Nivelurile țintă cheie pentru vânzători includ SMA de 50 de zile la 20.606 și maximele din august de lângă 19.917, care se aliniază cu SMA de 100 de zile. RSI se îndreaptă treptat în sus, apropiindu-se de teritoriul de supracumpărare, semnalând o dinamică puternică. Între timp, MACD se extinde în urma unui crossover bullish recent, confirmând în continuare tendința actuală de creștere. Acești indicatori tehnici sugerează o forță crescătoare continuă, deși este necesară prudență, deoarece RSI se apropie de niveluri ridicate. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

