Graficul zilei - US100 (04.12.2025)

Contractele futures pe indici americani, inclusiv Nasdaq 100 (US100), au înregistrat o revenire puternică, câștigând peste 7,5% din 25 noiembrie. Principalii factori care au influențat indicele includ un sezon puternic al rezultatelor financiare din al treilea trimestru, așteptările privind o schimbare majoră a priorităților politicii Rezervei Federale în 2026 sub conducerea unui nou președinte, probabil Kevin Hassett, care se așteaptă să favorizeze costuri mai mici de împrumut și finanțare a datoriilor, precum și revoluția tehnologică continuă în domeniul inteligenței artificiale. Creșterea acțiunilor Alphabet (GOOGL.US) a compensat aproape în totalitate scăderea prețului acțiunilor Nvidia, în timp ce intensificarea concurenței în domeniul modelelor lingvistice, unde Google Gemini se află în prezent în centrul atenției, captează imaginația investitorilor. Mai multe bănci, printre care J.P. Morgan și Barclays, au publicat recent previziuni optimiste pentru 2026. Semnalele venite de la instituțiile americane sugerează că 2026 ar putea continua să fie dominat de câștiguri din active de risc. Divizia de gestionare a averilor private a Bank of America a recomandat o alocare de 2-4% pentru criptomonede, în concordanță cu așteptările privind slăbirea dolarului și continuarea afluxului de capital pe piețele de acțiuni. Între timp, temerile din primăvara anului 2025 nu s-au materializat, iar inflația din SUA nu a crescut ca urmare a creșterii tarifelor. Prețurile mai mici ale petrolului susțin, de asemenea, dinamica pieței.

Creșterea economică rămâne intactă, iar datele macroeconomice nu indică un risc crescut de recesiune. Ultimul raport privind cererile de șomaj a înregistrat 216.000 de cereri, unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele luni. Mai mult, datele ISM din sectorul serviciilor publicate ieri au înregistrat cifre relativ puternice, deși raportul ADP a evidențiat o oarecare răcire a pieței muncii din SUA. Pentru piețele financiare, însă, acest lucru nu reprezintă un motiv pentru a realiza profituri; de fapt, această dinamică crește probabilitatea ca reducerile mai agresive ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală să fie luate în calcul. Următoarea reducere, preconizată în decembrie, are acum o probabilitate de aproape 90%. US100 (interval D1) Indicii americani înregistrează astăzi o ușoară scădere de aproximativ 0,1%, dar rămân peste cele două medii mobile cheie: EMA50 (portocaliu) și EMA200 (roșu). Teoretic, indicele s-ar putea consolida între 25.500 și 25.900 de puncte înainte de a-și determina următoarea direcție. În cazul unei depășiri în sus, se va deschide calea către maximele de aproape 26.400 de puncte. O eșec în jos, însă, ar putea duce la o retestare a nivelului de 24.400 de puncte și ar putea semnala o inversare mai lungă a tendinței. Cu toate acestea, așteptările pentru 2026 rămân pozitive, ceea ce ar putea susține un „rally al lui Moș Crăciun” pe piața de tranzacționare din SUA. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."