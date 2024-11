Graficul zilei - US100 (30.10.2024)

Alphabet a raportat o creștere anuală de 15% a veniturilor, care au urcat la 88,27 miliarde de dolari, și un câștig pe acțiune peste previziuni (2,12 dolari față de previziunile de 1,84 dolari). Profitul operațional a crescut cu 28% de la an la an, iar veniturile Google Cloud au crescut cu 35% de la an la an. Marja operațională a atins un nivel record de 32%. Compania a indicat că CAPEX de anul viitor va fi mai mare decât cel din 2024 (ceea ce pare un semn pozitiv pentru companiile de hardware AI).