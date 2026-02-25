Graficul zilei: US100 câștigă înaintea raportului Nvidia 📈

Astăzi, atenția investitorilor se îndreaptă aproape în totalitate către Wall Street. În centrul atenției se află rezultatele financiare ale Nvidia, pe care compania le va publica după închiderea sesiunii din SUA. Piețele anticipează un trimestru record, vânzări puternice și, cel mai important, previziuni extrem de optimiste. US100 (interval zilnic) Orice „problemă” în raport ar putea permite vânzătorilor să recâștige controlul asupra indicilor de acțiuni — nu există prea mult spațiu pentru slăbiciune în raportul trimestrial de astăzi. Contractele futures Nasdaq 100 au crescut cu aproape 0,3% în jurul orei 10:30, ora României, și se îndreaptă spre pragul de 25.000 de puncte.

Indicele se tranzacționează în prezent în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 38,2% al celui mai recent impuls descendent. O depășire susținută a acestui nivel – și o mișcare peste nivelul de 25.150 de puncte – ar putea deschide calea către pragul de 25.550, unde se află nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Cu toate acestea, este dificil să ne așteptăm la o mișcare decisivă înainte ca Nvidia să-și publice rezultatele.

În mod remarcabil, indicele este încă relativ aproape (aproximativ 600 de puncte) de EMA200 pe intevalul zilnic(linia roșie), ceea ce sugerează că stresul pieței rămâne ridicat. Wall Street a răsuflat ieri după ce Anthropic a anunțat mai multe parteneriate strategice cu mari companii de software din SUA, inclusiv Spotify și Salesforce, atenuând temerile privind o „perturbare totală” a modelelor lor de afaceri.

Acest lucru i-a împins în mod natural pe investitori înapoi către un scenariu în care companiile implementează AI în produsele lor, în loc să concureze cu aceasta pentru aceeași piață. Cu toate acestea, dacă aceste temeri reapar după raportul NVDA de astăzi, zona 24.400 pare a fi un test critic al tendinței bullish și o zonă de suport cheie de la care indicele a revenit deja la începutul lunii februarie. În ansamblu, nivelurile cheie de suport rămân 24.750 (reatragerea Fibonacci de 23,6%; întărit și de reacțiile recente ale prețurilor - umbre mai mici pe ultimele nouă lumânări) și 24.400 (EMA200). Rezistența cheie rămâne 25.500 , unde retragerea Fibonacci de 61,8% se aliniază cu EMA50 (linia portocalie). Sursa: xStation5

