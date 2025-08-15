Graficul zilei - US30 (15.08.2025)

Contractele futures pe Dow Jones Industrial Average (US30) au crescut astăzi cu aproape 0,5%, conducând câștigurile în rândul principalelor indici bursieri americani. În această săptămână, DJIA a depășit nu numai indicii principali, ci și Nasdaq 100 și S&P 500. Indicele a urcat la niveluri record de peste 45.300 de puncte, iar volatilitatea ar putea crește astăzi între orele 15:00 și 17:00 (orele României), din cauza unui calendar macroeconomic aglomerat. La ora 15:30 (ora României) vor fi publicate datele privind vânzările cu amănuntul din SUA, urmate de cifrele privind producția industrială la ora 16:15 și, la ora 17:00 (orele României), de datele preliminare ale Universității din Michigan privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datele PPI de ieri, pe de o parte, pun la îndoială probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed pe termen scurt, dar, pe de altă parte, par să susțină narativul unei economii americane încă puternice. DJIA, în special, are cea mai „directă” expunere pe piața internă (cu o dependență mai mică de exporturi și sectoarele de înaltă tehnologie).

Creșterile de prețuri, dacă sunt însoțite de un consum solid și o inflație controlată în jurul valorii de 3% pe an, ar putea indica faptul că, consumatorii sunt dispuși să absoarbă costuri mai mari. Un astfel de scenariu ar fi pozitiv pentru Dow Jones și pentru piața în general, cu condiția ca inflația să rămână sub control. În datele de astăzi din SUA, investitorii vor căuta probabil confirmarea puterii economiei (prin vânzările cu amănuntul și producția industrială), în timp ce cel mai mare risc pe termen scurt pentru acțiuni pare să fie o potențială creștere a așteptărilor inflaționiste ale Universității din Michigan (ora 17:00 ora României). Un astfel de rezultat ar putea declanșa marcarea de profituri și o mișcare de „evitare a riscului” după recentele câștiguri puternice de pe Wall Street. În schimb, dacă așteptările se vor ridica la nivelul previziunilor sau vor scădea sub acestea, indicii ar putea continua să avanseze în anticiparea rezultatului întâlnirii dintre Trump și Putin. US30 (interval zilnic) În ultimele patru sesiuni, volumul cumpărărilor a dominat pe US30, primul suport notabil fiind înregistrat în jurul valorii de 44.300 de puncte (media mobilă exponențială pe 50 de zile). Astăzi, indicele atinge un nou maxim istoric. Sursa: xStation5

