⬆️Graficul zilei – US500 atinge noi maxime istorice! (16.04.2026)

Dinamică puternică în sectorul tehnologic: Profiturile record înregistrate de TSMC (+58% față de anul trecut) stimulează sentimentul în sectorul AI înainte de publicarea rezultatelor Netflix de astăzi, când piața anticipează o creștere suplimentară a numărului de abonați și o monetizare eficientă.

US500 a depășit pragul de 7.000 de puncte marți și a atins ulterior noi maxime istorice în timpul sesiunii de miercuri, în anticiparea începerii negocierilor dintre Iran și Statele Unite. US500 testează în prezent zona de 7.050, marcând a patra sesiune consecutivă de câștiguri puternice. Principalul factor este, desigur, speranța că conflictul din Iran se va încheia. Iranul însuși indică faptul că, în cazul unui rezultat pozitiv al discuțiilor, este dispus să permită utilizarea apelor teritoriale ale Omanului pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, cu garanția că navele nu vor fi atacate. Cu toate acestea, din perspectiva întregului Wall Street, rezultatele financiare ale companiilor sunt, de asemenea, esențiale. Sectorul bancar a înregistrat un început solid al sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru al anului 2026, impulsionat în principal de o revenire impresionantă a activității de investment banking și a activității din domeniul fuziunilor și achizițiilor. Goldman Sachs a surprins pozitiv piața, raportând o creștere de 48% a comisioanelor din investment banking și venituri record din tranzacționarea de acțiuni, deși a surprins negativ în același timp în segmentul FICC. Citigroup a înregistrat cele mai bune venituri din ultimul deceniu, crescând profiturile cu 42% datorită unei transformări operaționale eficiente. JPMorgan Chase și Bank of America au depășit, de asemenea, previziunile de profit, susținute de venituri stabile din dobânzi, deși, în cazul JPMorgan, investitorii au fost îngrijorați de previziunile de cheltuieli mai mari decât se aștepta pentru restul anului. Wells Fargo a înregistrat cea mai slabă performanță din grup; în ciuda faptului că a depășit câștigurile pe acțiune, a dezamăgit piețele cu venituri mai mici și previziuni prudente privind veniturile nete din dobânzi (NII), reflectând impactul variat al ratelor dobânzilor ridicate persistente asupra modelelor de afaceri individuale ale giganților de pe Wall Street. Așteptările privind rezultatele Netflix de astăzi sunt ridicate, iar piața mizează pe confirmarea eficacității noii strategii de monetizare și a măsurilor de combatere a partajării parolelor. Analiștii se așteaptă la venituri de aproximativ 12,17 miliarde de dolari (o creștere de 15,4% față de anul precedent) și la un număr net de abonați noi de peste 4,5 milioane, care va fi determinat în principal de segmentul publicitar în plină dezvoltare, care reprezintă deja o parte semnificativă din noile înregistrări. Investitorii vor fi deosebit de sensibili la datele privind marja operațională, care se așteaptă să atingă un nivel record de 32%, precum și la comentariile conducerii cu privire la majorările de preț planificate și la dezvoltarea ofertei de streaming live. Pe de altă parte, gigantul taiwanez TSMC a prezentat deja rezultate record pentru primul trimestru al anului 2026, care au devenit un puternic impuls de creștere pentru întregul sector tehnologic. Compania a înregistrat o creștere impresionantă de 58% a profitului net față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18,1 miliarde de dolari la venituri de 36 de miliarde de dolari, ceea ce a fost posibil datorită cererii neclintite de semiconductori avansați pentru inteligența artificială. Menținerea unei marje brute de până la 66,2% confirmă poziția dominantă a TSMC ca verigă cheie în lanțul global de aprovizionare AI, ceea ce, combinat cu o creștere a vânzărilor de 40% față de anul precedent, plasează compania ca principal beneficiar al actualei revoluții tehnologice. Deși TSMC nu face parte din indicele S&P 500, este una dintre cele mai mari companii din lume, se tranzacționează prin ADR-uri la NYSE și are un impact enorm asupra sentimentului altor companii din domeniul tehnologiei.

