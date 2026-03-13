Graficul zilei: US500 evoluează în funcție de datele PCE și dinamica AI

Contractele futures US500 (S&P 500) rămân sensibile la factorii macroeconomici și sectoriali Contractele futures US500 (S&P 500) sunt în prezent sensibile la o combinație de factori macroeconomici și specifici sectorului, investitorii concentrându-se în principal pe datele PCE, prețurile ridicate ale petrolului și acțiunile legate de AI. Indicele se situează în jurul nivelurilor cheie de suport tehnic, în timp ce piețele globale continuă să înregistreze volatilitate determinată atât de evoluțiile geopolitice, cât și de cele macroeconomice. Pe termen scurt, investitorii caută semnale care ar putea indica direcția viitoarelor mișcări ale indicelui, inclusiv posibile reveniri sau scăderi continue. Combinația dintre datele macroeconomice și narațiunile determinate de tehnologie modelează în mare măsură sentimentul pieței în prezent. Sursa: xStation 5 Ce determină astăzi evoluția contractelor futures US500 (S&P 500)? Datele PCE din SUA – un indicator cheie pentru Fed Datele PCE (cheltuieli de consum personal), indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, se află astăzi în centrul atenției investitorilor. Valoarea acestora poate influența deciziile privind rata dobânzii și volatilitatea pieței. De ce este important: Un PCE mai puternic decât se aștepta ar reduce probabilitatea unor reduceri suplimentare ale ratei dobânzii, diminuând apetitul pentru risc și exercitând presiune asupra acțiunilor din sectorul tehnologic, inclusiv asupra companiilor AI. O valoare mai slabă ar oferi un impuls de revenire, stimulând optimismul pe termen scurt în sectorul tehnologic și susținând creșterile S&P 500. Petrolul la 100 USD – un risc macroeconomic Menținerea petrolului la nivelul de 100 de dolari crește costurile de exploatare pentru companii, afectează inflația și poate limita profiturile firmelor sensibile la energie. Costurile ridicate de logistică și producție pot avea, de asemenea, un impact indirect asupra sectorului tehnologic, de exemplu prin cheltuieli mai mari pentru echipamente și infrastructură. De ce este important: Creșterea prețurilor petrolului semnalează presiuni inflaționiste și riscuri pentru piața de capital în ansamblu. Deși companiile AI sunt mai puțin sensibile la costurile energiei, investitorii consideră petrolul un barometru macroeconomic care poate influența sentimentul pieței și deciziile de investiții. AI ca motor al creșterii S&P 500 Companiile de tehnologie legate de AI rămân principalul motor al mișcărilor pe termen scurt ale indicelui. Performanța acestor firme modelează în mare măsură comportamentul întregului S&P 500, în special în condiții de incertitudine macroeconomică. De ce este important: Momentul din sectorul AI este un factor determinant al potențialelor reveniri. Orice impuls de cumpărare în companiile de tehnologie poate propulsa întregul indice, investitorii tratându-le ca un indicator al apetitului pentru risc și un factor principal care determină tendințele. Contextul global și sentimentul investitorilor Piețele globale continuă să fie influențate de incertitudinea geopolitică, volatilitatea pieței mărfurilor și reacțiile investitorilor la comentariile băncilor centrale. Creșterea aversiunii față de risc poate limita câștigurile S&P 500 chiar și în prezența datelor pozitive din SUA. De ce este important: Sentimentul global dictează în mare măsură direcția pe termen scurt a pieței în prezent. Investitorii caută active de refugiu și reacționează la fiecare impuls geopolitic, monitorizând îndeaproape sectorul AI ca principal motor al creșterii indicelui.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."