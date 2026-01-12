Graficul zilei - USDIDX (12.01.2026) 🏛️

Războiul politic privind Fed subminează credibilitatea instituțiilor americane, dolarul fiind prima victimă. Ancheta procurorilor asupra lui Jerome Powell și amenințarea cu punerea sub acuzare pentru mărturie falsă în legătură cu renovarea costisitoare a clădirilor Fed reprezintă, de fapt, o încercare de intimidare a băncii centrale, subminând încrederea în independența politicii monetare americane. Powell însuși afirmă fără ocolișuri că acesta este un pretext, iar miza este dacă ratele vor fi stabilite pe baza datelor sau a presiunii politice din partea președintelui, ceea ce sună ca o alertă roșie pentru investitori. Nu este de mirare că capitalul fuge către „active de refugiu”: aurul bate recorduri, francul elvețian se apreciază, iar dolarul se depreciază după recentul său raliu. Pentru piața valutară, acesta este un semnal că prima pentru stabilitatea instituțională a SUA tocmai a fost erodată de politicile care vizează șeful Fed. Declarația președintelui Rezervei Federale, Jerome H. Powell - Consiliul Rezervei Federale - Declarația oficială a președintelui Powell poate fi găsită aici. Contextul fundamental nu face decât să sporească presiunea asupra dolarului. Pe de o parte, economia continuă să dea semne de relativă putere – ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol se stabilizează, șomajul scade ușor, iar regula lui Sahm nu mai indică o recesiune, astfel încât Fed nu are nevoie urgentă de noi reduceri ale ratei dobânzii. Pe de altă parte, Casa Albă încearcă să ocolească banca centrală: idei precum achiziționarea de către Fannie și Freddie a 200 de miliarde de dolari în MBS sau limitarea comisioanelor pentru cardurile de credit la 10% sunt, de facto, quasi-QE și interferențe fiscale și politice în domenii care aparțineau în mod tradițional Fed. Prin urmare, piața vede o combinație: o traiectorie mai dură a ratei dobânzii, creșterea așteptărilor privind inflația și politica preelectorală din ce în ce mai „creativă” a lui Trump – de la agresivitate față de Powell și Lisa Cook până la căutarea „victoriilor” militare și fiscale înainte de vot. Într-un astfel de context, dolarul nu mai este în mod evident regele G10, întrucât investitorii încep să ia în calcul nu numai ratele și datele, ci și riscul ca politica să înceapă să conducă banca centrală ca pe un alt minister. La începutul săptămânii, indicele dolarului USDIDX a scăzut sub EMA de 100 de zile (curba violet pe grafic) și testează în prezent EMA de 50 de zile (curba albastră pe grafic). Până când indicele nu va reveni peste maximele de vineri, tendința descendentă va prevala din punct de vedere tehnic în grafic. RSI pentru media de 14 zile revine la aproximativ 54 de puncte. Sursa: xStation

