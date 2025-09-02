Graficul zilei: USDJPY (02.09.2025)

Yenul japonez este astăzi a doua cea mai slabă monedă din G10 (imediat după lira sterlină), pierzând aproximativ 0,9% față de dolar. Slăbiciunea provine atât din revenirea generală a USD, cât și din comentariile recente ale unui membru al Băncii Japoniei, care au redus așteptările pieței privind viitoarele majorări ale ratei dobânzii în Japonia. O reacție clară este vizibilă și pe piața obligațiunilor, unde obligațiunile japoneze pe 10 ani au înregistrat cea mai puternică cerere din 2023. USDJPY a depășit în mod optimist media mobilă exponențială pe 30 de zile, punând capăt unei serii de sesiuni cu volatilitate redusă. Perechea s-a oprit la limita superioară a consolidării actuale (nivelul de retragere Fibonacci de 100%), iar o potențială corecție ar putea avea loc dacă raportul ISM va fi mai slab decât se aștepta, în special subindicele ocupării forței de muncă. Sursa: xStation 5 Ce influențează astăzi USDJPY? Guvernatorul Băncii Japoniei, Ryozo Himino, a subliniat că BOJ va continua să crească ratele dobânzilor pe măsură ce activitatea economică se îmbunătățește și inflația revine treptat la ținta de 2%. El nu a specificat care ședință ar putea include o discuție privind creșterea ratei dobânzii, dar a menționat că absența unei încetiniri clare ca răspuns la tarife ar trebui să susțină înăsprirea politicii monetare.

În absența unor comentarii clar hawkish, piața și-a redus așteptările privind o creștere a ratei cu 25 de puncte de bază în 2025 de la 70% la aproximativ 63%.

Cea mai recentă licitație de obligațiuni de stat japoneze pe 10 ani a înregistrat cea mai puternică cerere din octombrie 2023, împingând randamentele în jos de la maximele locale la 1,60% (-2 puncte de bază). Principalul negociator comercial al Japoniei, Ryosei Akazawa, și-a anulat călătoria la Washington pe fondul tensiunilor legate de tarifele la orez și automobile, subliniind că agricultura nu a făcut parte din acordul comercial din iulie. Cu toate acestea, Japonia va satisface cererile de import de orez din SUA în cadrul cotei actuale scutite de taxe vamale, fără a reduce tarifele la alte produse agricole, în timp ce va exercita presiuni asupra SUA pentru a-și onora angajamentele privind reducerea tarifelor la automobile în schimbul inițiativei de investiții promise în valoare de 550 de miliarde de dolari.

Randamentele pe 10 ani au scăzut de la nivelul maxim recent, în urma comentariilor neutre ale guvernatorului BOJ, care au stimulat cererea în cadrul licitației de astăzi. Sursa: XTB Research

