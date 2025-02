Graficul zilei - USDJPY (07.02.2025)

Yenul japonez se întărește la 151,8 față de dolar, marcând a patra creștere săptămânală consecutivă, pe măsură ce datele economice puternice și semnalele hawkish BOJ alimentează așteptările de creștere a ratei. Perechea valutară a atins 150,96 la începutul sesiunii, cel mai puternic nivel din 10 decembrie, pe fondul unei aprecieri săptămânale remarcabile de 2% - cea mai substanțială din noiembrie. Semne de revigorare economică Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cheltuielile gospodăriilor din decembrie au crescut cu 2,7% în ritm anual, depășind cu mult creșterea așteptată de 0,5% și marcând prima expansiune din ultimele cinci luni. Datele robuste privind cheltuielile, combinate cu creșterea cu 0,6% a salariilor reale din decembrie, se adaugă la dovezile că redresarea economică a Japoniei câștigă teren, deși oficialii rămân precauți în ceea ce privește declararea unei inversări definitive a tendinței consumului. Traiectoria politicii monetare Piețele estimează în prezent o probabilitate de 80% ca BoJ să majoreze din nou rata dobânzii până în iulie, cu certitudine până în septembrie, ca urmare a semnalelor optimiste ale lui Naoki Tamura, membru al consiliului BoJ, care sugerează că ratele ar trebui să ajungă la cel puțin 1% până în martie 2026. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă față de mișcarea istorică din ianuarie la 0,50% - cea mai ridicată rată din ultimii 17 ani. Avertismentul FMI Fondul Monetar Internațional a îndemnat la vigilență în ceea ce privește potențialele efecte de propagare ale creșterii volatilității pieței asupra condițiilor de lichiditate ale instituțiilor financiare japoneze. O preocupare deosebită o reprezintă impactul creșterii ratelor dobânzilor asupra costurilor serviciului datoriei publice, care se preconizează că se vor dubla până în 2030, și posibila creștere a numărului de falimente corporative. Perspectivele strategilor Deși impulsul de întărire a yenului este semnificativ, analiștii de la Barclays sugerează un potențial limitat pentru scăderi mari și susținute ale USDJPY, citând ieșirile continue de capital japonez și ratele reale negative ca obstacole persistente. Cu toate acestea, viitoarele negocieri salariale de primăvară, așteptate să producă o nouă creștere de 5%, ar putea menține traiectoria de austeritate a BOJ și ar putea susține aprecierea în continuare a yenului. USDJPY (Interval D1) USDJPY se tranzacționează peste nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, care va acționa ca suport și s-a dovedit a fi valabil din punct de vedere istoric. Acest nivel coincide, de asemenea, cu SMA de 200 de zile la 152. Pentru a recâștiga impulsul ascendent, nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, aliniat cu SMA de 100 de zile, va fi crucial. O continuare a tendinței descendente ar putea duce la o retestare a nivelului de retragere Fibonacci de 50%, care a declanșat anterior inversări. RSI este în divergență descendentă și se apropie în prezent de zona de supravânzare, în timp ce MACD continuă să se extindă în tendința descendentă.

