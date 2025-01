Graficul zilei - USDJPY (09.01.2025)

Perechea USDJPY a crescut peste 158, pe fondul întăririi dolarului american. Veniturile de bază ale lucrătorilor japonezi au crescut cel mai mult în 32 de ani, oferind sprijin potențial pentru banca centrală de a crește ratele dobânzilor în această lună. Pe de altă parte, salariile reale s-au simțit în decembrie, 4 luni la rând, făcând situația dificilă pentru BoJ. Salariile reale din Japonia au scăzut lunar cu -0,3% în noiembrie, marcând al patrulea declin lunar consecutiv. Potrivit Kyodo salariile nominale, sau câștigurile totale lunare medii pe lucrător, inclusiv plata de bază și a orelor suplimentare, au crescut de la an la an cu 3% la 305.832 yeni (1.900 USD), crescând a 35-a lună consecutiv. Excluzând bonusurile și plățile neprogramate, salariul mediu a crescut cu 2,7%, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere din ultimii 32 de ani.

De asemenea, prețurile de consum în noiembrie (utilizate pentru calcularea salariilor reale) au crescut cu 3,4% în noiembrie, accelerând de la o creștere de 2,6% în octombrie. Creșterea generală a prețurilor de consum din Japonia a fost cauzată de reducerea subvențiilor guvernamentale pentru facturile de utilități, dar și de creșterea persistentă a costurilor alimentelor.

Potrivit notei institutului Dai-Ichi Life Research de astăzi "(...) Salariile reale sunt așteptate să crească în mod clar în decembrie datorită primelor de iarnă robuste, dar ar putea scădea din nou începând cu luna ianuarie. Chiar dacă salariile nominale vor continua probabil să crească, salariul real ar putea totuși să scadă în unele luni din prima jumătate a acestui an din cauza presiunii ascendente asupra inflației, în principal a prețurilor la alimente. (...) Probabil va fi nevoie de ceva timp pentru ca salariile reale să intre într-o tendință pozitivă solidă. Va face BoJ o mișcare de austeritate în 2025? După cum se poate observa, creșterea economiei japoneze a fost inferioară inflației, iar salariile reale sunt încă sub prețurile de consum, ceea ce reduce apetitul actual al BoJ pentru o „schimbare radicală” a politicii monetare, cel puțin în acest moment. Japonia menține ratele constante, iar membrii Fed au declarat că Rezerva Federală își va încetini reducerea ratelor, punând moneda japoneză sub o presiune mai mare. Totuși, această situație se poate schimba. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat că creșterea salariilor în cadrul negocierilor din primăvara anului 2025 va fi un factor critic pentru politica viitoare a băncii centrale. Aproape jumătate dintre economiștii intervievați se așteptau ca BoJ să majoreze ratele în decembrie, însă banca nu a făcut acest lucru.

Potrivit Asociației japoneze a directorilor de corporații, creșterea salarială medie a firmelor mari va ajunge probabil la 5% în acest an, ceea ce ar putea exercita presiuni asupra Băncii Japoniei pentru a crește ratele dobânzilor. Mai ales dacă salariile întreprinderilor mici vor crește și ele, cel puțin în acest ritm

Factorii de decizie vor acorda atenție creșterilor salariale în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, unde salariile ar putea crește chiar mai mult - la 6%, potrivit Confederației sindicale japoneze. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj al Camerei de Comerț și Industrie a Japoniei a arătat că doar 11% dintre acestea intenționează să majoreze salariile cu mai mult de 5%. Licitația de joi a obligațiunilor guvernamentale pe 30 de ani a țării a înregistrat o cerere puternică, dar, în general, yenul japonez este presat de puterea fără precedent a dolarului american; investitorii aproape că ignoră posibilitatea tot mai mare de creștere a ratelor de către BoJ. Ne putem aștepta ca perechea să fie extrem de volatilă, în special în cazul în care dolarul american slăbește, oferind un potențial real de mișcare descendentă a USDJPY. Atâta timp cât titlurile de trezorerie americane sunt pe un impuls ascendent, cu un pas mai aproape de 5%, perechea USDJPY este în creștere, iar yenul este slăbit față de dolarul american. USDJPY (D1, interval H1) Negocierile salariale din primăvară pot fi un risc pe termen mediu pentru taurii pe USDJPY. Pe intervalul D1 putem vedea o formațiune „Golden Cross”, indicând potențial o creștere suplimentară. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5

