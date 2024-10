Graficul zilei - USDJPY (22.10.2024)

Perechea USDJPY a crescut luni, depășind nivelul critic de 150,00 pentru a atinge noi maxime, declanșând imediat speculații privind o potențială intervenție japoneză. Perechea valutară a atins 150,78, marcând un salt de peste 150 de puncte față de minimele sesiunii asiatice, în timp ce mai mulți factori s-au aliniat pentru a determina scăderea yenului față de dolar. Această mișcare semnificativă vine pe fondul unei incertitudini politice crescute în Japonia, unde sondajele recente sugerează posibilitatea unui guvern de coaliție minoritar în urma alegerilor din 27 octombrie. Instabilitatea politică creează o presiune suplimentară asupra yenului, în timp ce piețele se confruntă cu implicațiile potențiale pentru traiectoria politicii monetare a Băncii Japoniei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Curba randamentelor obligațiunilor din SUA. Sursa: Bloomberg Creșterea spectaculoasă a randamentelor Trezoreriei SUA continuă să fie un factor principal, indicele de referință pe 10 ani depășind 4,11%. Acest diferențial de randament rămâne un factor esențial care susține puterea dolarului în raport cu yenul, mai ales că piețele estimează în prezent aproximativ două reduceri ale ratei cu 25 de puncte de bază pentru anul viitor, o perspectivă mai conservatoare decât așteptările anterioare. Atenția pieței s-a intensificat în jurul unei potențiale intervenții a autorităților japoneze. Perspectivele săptămânale ale Mizuho au evidențiat în mod specific faptul că „amenințarea cu intervenția verbală crește pe măsură ce USDJPY crește peste 150, ceea ce sugerează o vigilență sporită din partea participanților la piață cu privire la posibile acțiuni din partea Ministerului de Finanțe sau a Băncii Japoniei. Dimensiunea politică adaugă un alt nivel de complexitate la perspectivele monedei. Posibilitatea ca coaliția de guvernământ LDP - Komeito să își piardă majoritatea ar putea avea un impact semnificativ asupra capacității Băncii Japoniei de a se retrage treptat din politica monetară extrem de relaxată. Pozițiile diferite ale partidelor de opoziție cu privire la politica monetară, unele fiind în favoarea continuării măsurilor acomodative, creează incertitudine suplimentară pe piață. Dinamica tranzacțiilor pe termen scurt arată o creștere a activității de acoperire a riscurilor, piețele de opțiuni reflectând o cerere tot mai mare de protecție împotriva mișcărilor puternice ale yenului. Această poziționare defensivă sugerează că participanții la piață se pregătesc pentru o potențială intervenție sau o volatilitate crescută în preajma viitoarelor alegeri. Privind în perspectivă, perechea valutară se confruntă cu mai multe riscuri legate de evenimente cheie, inclusiv: Alegerile generale japoneze din 27 octombrie

Viitoarele discursuri ale factorilor de decizie ai Rezervei Federale

Monitorizarea continuă a mișcărilor randamentelor Trezoreriei SUA

Posibila intervenție a autorităților japoneze

Reuniunea de politică de două zile a Băncii Japoniei, care se va încheia pe 31 octombrie, cu o așteptată pauză în creșterea ratelor Pe scurt, mișcarea dramatică a USDJPY peste 150 reprezintă o confluență a incertitudinii politice din Japonia, a creșterii randamentelor din SUA și a schimbării așteptărilor privind politica monetară. Piața rămâne foarte sensibilă la o potențială intervenție, traderii monitorizând îndeaproape atât nivelurile tehnice, cât și semnalele de politică ale autorităților japoneze. Viitoarele alegeri adaugă un alt nivel de complexitate unei perechi valutare deja volatile, sugerând o volatilitate ridicată în continuare pe termen scurt. USDJPY (interval D1) USDJPY se tranzacționează peste SMA-ul său de 100 de zile, în urma unei creșteri puternice de ieri, semnalând rezistență pe termen scurt. Acesta se apropie acum de rezistența cheie din apropierea SMA de 200 de zile, care coincide cu un nivel critic de retragere Fibonacci. Pentru ca yenul japonez să își recapete forța, trebuie mai întâi să treacă sub SMA de 100 de zile de la 149,211 și să țintească nivelul de suport stabilit de maximul anterior de la 147,166. RSI se consolidează sub nivelurile de supracumpărare de aproape o lună, iar MACD rămâne strâns, indicând că o volatilitate semnificativă ar putea fi la orizont.

Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."