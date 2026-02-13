Graficul zilei: USDJPY extrem de volatil înaintea publicării CPI din SUA

Perechea USDJPY se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 153,50, cu fluctuații semnificative ale prețului. Piața rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile din SUA și Japonia. Yenul își pierde rolul de monedă refugiu, iar orice comentariu din partea membrilor BoJ sau publicarea datelor macroeconomice poate declanșa mișcări bruște ale perechii. Sursa: xStation 5 Factori cheie care influențează USDJPY Politica Băncii Japoniei și acțiunile guvernului Banca Japoniei continuă procesul de normalizare a ratei dobânzii, dar reacțiile pieței rămân dinamice. Comentariile unui consilier al prim-ministrului Sanae Takaichi, care sugerează că nu este nevoie urgentă de numirea unor reflacionisti pentru posturile vacante din consiliul BoJ, au slăbit inițial yenul și au permis USDJPY să crească spre 153,30. Cu toate acestea, remarci ulterioare ale membrului consiliului BoJ, Tamura, au întărit yenul, generând fluctuații bruște ale perechii. Date macroeconomice din SUA Investitorii așteaptă în continuare publicarea CPI din SUA, care ar putea determina direcția pe termen scurt a USDJPY. Valori ale CPI mai puternice decât se aștepta ar putea susține dolarul, în timp ce date mai slabe ar putea limita creșterea perechii. Fluctuațiile de preț pe termen scurt sunt în prezent foarte mari, reflectând incertitudinea pieței înaintea acestei publicări cheie. Sentimentul pieței și condițiile de evitare a riscurilor Investitorii rămân foarte precauți. Sentimentul de evitare a riscurilor nu favorizează yenul în acest caz, dar moneda reacționează brusc la orice impuls din SUA sau Japonia. Volatilitatea perechii rămâne ridicată, iar traderii evită pozițiile pe termen lung înainte de publicarea CPI. Scenarii posibile pe termen scurt Datele CPI puternice ar putea împinge USDJPY peste 154 , continuând tendința ascendentă pe termen scurt.

Valori mai slabe ale CPI în SUA ar putea declanșa o revenire rapidă a yenului și o scădere sub 153,00 .

În prezent, perechea poate fluctua dinamic în intervalul 153,00-154,00 , în funcție de reacțiile pieței la datele macroeconomice și comunicările BoJ. USDJPY se află într-o fază de volatilitate ridicată, yenul reacționând dinamic la evoluțiile politice și macroeconomice. Perechea se tranzacționează în jurul valorii de 153,50, dar direcția sa pe termen scurt va depinde de datele CPI din SUA și de semnalele ulterioare din Japonia.

