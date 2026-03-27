Graficul zilei: USDJPY la răscruce. Va interveni guvernul?

USDJPY rămâne sub o presiune puternică, tranzacționându-se în intervalul 159,50–159,80, aproape de pragul psihologic de 160,00. Evoluțiile actuale ale prețului sunt determinate de o combinație între aprecierea dolarului, îngrijorările legate de o potențială intervenție a guvernului japonez și factori macroeconomici și geopolitici. Sursa: xStation 5 Ce determină evoluția USDJPY? Puterea dolarului și tensiunile globale USDJPY este susținut de puterea generală a dolarului american. Investitorii consideră dolarul o monedă de refugiu pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde din Orientul Mijlociu și al incertitudinii de pe piețele de mărfuri. Cererea puternică pentru USD limitează potențialul de apreciere a yenului, în special într-un context de instabilitate globală și aversiune crescută la risc. Riscul unei intervenții din partea autorităților japoneze Autoritățile japoneze au semnalat din ce în ce mai des că sunt pregătite să intervină dacă USDJPY depășește nivelul de 160,00. Scopul unei potențiale intervenții este de a proteja exporturile japoneze și de a stabiliza economia. Un dolar puternic crește costurile de import și poate spori presiunea inflaționistă în Japonia. Intervențiile servesc ca instrument pentru autorități în gestionarea fluctuațiilor valutare excesive care ar putea avea un impact negativ asupra balanței comerciale și a stabilității piețelor financiare. Politica monetară Banca Japoniei își continuă politica ultra relaxată, menținând rate ale dobânzii scăzute pe termen lung. În același timp, ratele din SUA rămân ridicate, lărgind diferențialul de randament dintre USD și JPY și susținând o apreciere suplimentară a dolarului față de yen. Această divergență în politica monetară face dolarul mai atractiv pentru investitori pe termen scurt și mediu, menținând presiunea ascendentă asupra USDJPY. Prețurile energiei și balanța comercială a Japoniei Japonia depinde în mare măsură de importurile de petrol și gaze. Creșterea prețurilor energiei sporește costurile de import, slăbește balanța comercială și limitează potențialul de creștere. Prețurile mai ridicate ale materiilor prime contribuie, de asemenea, la presiunea inflaționistă, crescând riscul de instabilitate valutară. În acest context, un dolar puternic, combinat cu prețuri ridicate ale materiilor prime, poate slăbi și mai mult yenul, menținând USDJPY aproape de niveluri record. Concluzie USDJPY rămâne sensibil la o combinație de factori, precum puterea dolarului, semnalele de intervenție din partea autorităților japoneze și factori externi, cum ar fi prețurile energiei și tensiunile geopolitice. Dinamica puternică a dolarului și potențialele acțiuni ale guvernului japonez limitează posibilitatea unor câștiguri stabile peste 160,00.

