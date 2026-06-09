Graficul zilei: USDNOK (09.06.2026)

Creșterea de luni a prețurilor la materiile prime energetice s-a dovedit de scurtă durată, exercitând o presiune suplimentară asupra monedei norvegiene. Perechea USDNOK se apropie de nivelul de 9,50, atins ultima dată în urmă cu două luni. Pe lângă știrile din Orientul Mijlociu, publicarea mâine a datelor privind inflația din luna mai, atât din Norvegia, cât și din SUA, ar trebui să ocupe un loc central pentru această pereche. Geopolitică Schimbul de focuri din weekend dintre Israel și Iran a aruncat o umbră de îndoială asupra fragilului armistițiu în vigoare în prezent în regiune. Sub presiunea Washingtonului, ambele părți au încetat atacurile. Cu toate acestea, situația rămâne extrem de incertă, ceea ce ar putea menține o volatilitate ridicată a prețurilor principalelor mărfuri energetice. Date macroeconomice Se așteaptă ca datele de mâine să arate că inflația de bază rămâne neschimbată la 3,2%, alături de o ușoară scădere a cifrei globale la 3,1% în Norvegia. O surpriză pozitivă ar putea crește așteptările privind o înăsprire suplimentară a politicii monetare de către Norges Bank. Reamintim că banca centrală a efectuat prima majorare a ratei dobânzii din 2023 încă din luna mai, reacționând la așteptările de inflație în creștere rapidă, la creșterea salarială persistentă și la rigiditatea îngrijorătoare a inflației de bază. Între timp, se așteaptă ca cifra IPC globală din Statele Unite să crească ușor la 4,2%. Consensul prevede, de asemenea, o creștere modestă a indicatorului de bază la 2,9%. Investitorii au prețuit deja pe deplin o majorare a ratei dobânzii de către Fed pentru 2026. O intensificare suplimentară a presiunilor asupra prețurilor ar putea crește probabilitatea ca această majorare să aibă loc încă din această toamnă. Analiză tehnică Graficul 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026) Sursa: xStation, 09.06.2026 După stabilirea unui nou minim local la nivelul de 9,13, a urmat o revenire puternică și agresivă, determinată de cerere. Primele două niveluri tehnice cheie de rezistență au fost depășite. Prețul s-a apropiat de nivelul de retragere Fibonacci de 50%, care ar putea servi drept un test crucial pentru tendința ascendentă actuală. Impulsul puternic al mișcării se reflectă în indicatorii tehnici. RSI se situează în prezent în jurul valorii de 67 de puncte, semnalând că piața intră treptat în zona de supracumpărare, ceea ce ar putea declanșa o pauză temporară a impulsului. Niveluri cheie de urmărit: În sens ascendent: Dacă cumpărătorii reușesc să mențină prețul peste nivelul de retragere Fibonacci de 50% testat, următoarea țintă naturală pentru piață ar putea fi nivelul de 9,56 , unde coincid atât retragerea Fibonacci de 61,8%, cât și media mobilă de 100 de zile (EMA).

În sens descendent: În schimb, o respingere susținută a nivelului actual de rezistență ar însemna anticiparea unei reveniri la tendința primară și o retestare a nivelurilor de suport inferioare. — Michał Jóźwiak, analist piețe financiare la XTB

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