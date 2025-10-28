Graficul zilei - WHEAT (28.10.2025)

Datele privind exporturile de grâu din SUA indică o creștere de aproape 20% față de anul precedent

Prețurile grâului au înregistrat o creștere de scurtă durată în această săptămână, pe fondul zvonurilor din piață că China ar fi interesată de livrări de grâu din SUA, posibil un lot de grâu alb. Zvonul a fost suficient pentru a determina creșterea prețurilor futures, deși analiștii au pus rapid la îndoială credibilitatea acestuia. Până în prezent, nu a apărut nicio confirmare oficială, iar USDA neputând emite rapoarte „flash sales” în timpul blocajului guvernului, piața este lăsată în întuneric. De asemenea, nu avem date Commitment of Traders de la CFTC, din cauza închiderii guvernului. În complexul mai larg al cerealelor, atenția s-a îndreptat către geopolitică după apariția știrii că președintele Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping joi, în timpul călătoriei sale în Asia. Traderii consideră acest lucru ca un potențial punct de cotitură — poate chiar începutul unei reînnoiri a relațiilor comerciale dintre SUA și China . Optimistii speră că discuțiile ar putea deschide calea pentru revenirea cererii chineze de soia din SUA și, poate, de grâu pe viitor. Cu toate acestea, mulți rămân sceptici, iar Price Futures Group a comentat că, de fapt, „tensiunile dintre SUA și China par să se agraveze, nu să se îmbunătățească”. Ultimele date ale USDA (înainte de întreruperea raportării) au arătat exporturi de grâu de 258.543 tone pentru săptămâna care s-a încheiat la 23 octombrie — în scădere cu 47,6% față de săptămâna precedentă și cu 12% sub nivelul de anul trecut. Printre principalele destinații s-au numărat Coreea de Sud (109.639 tone metrice) , Vietnam (46.079 tone metrice) și Japonia (33.899 tone metrice) . În ciuda scăderii din această săptămână, exporturile cumulate pentru 2025/26 totalizează 11,46 milioane de tone metrice , în creștere cu 19,4% față de anul precedent , ceea ce indică faptul că perspectivele pe termen lung ale exporturilor rămân favorabile pentru prețurile grâului american. Analiștii de la BBH au remarcat că, deși inflația a stagnat, Fed ar putea adopta o poziție mai dovish până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea slăbi dolarul — o schimbare potențial favorabilă pentru cerealele denominate în dolari. Evoluția recoltelor la nivel global Franța: Semănatul grâului a avansat la 57% până la 20 octombrie — o creștere de 30 de puncte procentuale în doar o săptămână (FranceAgriMer).

Turcia: Oficiul național de statistică a redus estimarea producției de grâu pentru 2025 la 17,9 milioane de tone , cu 1,7 milioane de tone mai puțin decât prognoza anterioară.

Argentina: Bursa de cereale din Buenos Aires a estimat că recolta de grâu este finalizată în proporție de 5% , semnalând începutul unui alt sezon sensibil la condițiile meteorologice în America de Sud. Piața grâului rămâne prinsă între zvonuri și fundamentele reale. Traderii urmăresc trei scenarii principale: Dacă presupusul interes de cumpărare al Chinei se va transforma în cerere reală, Rezultatul summitului Trump-Xi , Schimbări macroeconomice mai ample în politica monetară a SUA și tendința dolarului. WHEAT (interval D1) Grâul sare de la minimele multianuale, depășind zona de rezistență EMA50 (linia portocalie). Sursa: xStation 5

