Grâul își continuă corecția, coborând la cel mai scăzut nivel din 10 iulie 🚩 Seceta, El Niño și Marea Neagră în centrul atenției

Contractele futures pe grâu înregistrează o corecție parțială a creșterii recente la Chicago Board of Trade, deși prețurile rămân în mod clar peste nivelurile înregistrate la începutul anului. După aproape patru ani de scăderi persistente, prețurile grâului au început să se redreseze, pe măsură ce investitorii recunosc din ce în ce mai mult că contextul fundamental al pieței se deteriorează. De data aceasta, problema nu este determinată de un singur eveniment, ci de combinația dintre secetă, perturbările exporturilor din regiunea Mării Negre și incertitudinea crescândă privind aprovizionarea globală cu îngrășăminte.
De la începutul anului 2026, contractele futures pe grâu au înregistrat o creștere de aproape 25%. Este important de menționat că această evoluție a avut loc fără un șoc brusc al ofertei, precum cel observat după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Structura actuală a pieței este considerabil mai complexă.
Pe de o parte, investitorii iau în calcul perspectivele mai slabe privind recolta pentru sezonul actual. Pe de altă parte, riscurile logistice legate de exporturile din regiunea Mării Negre sunt în creștere. Această combinație este cea care readuce o primă de risc în prețurile contractelor futures pe grâu.
Marea Neagră devine din nou o problemă
Atacurile cu rachete rusești asupra porturilor din Odesa, împreună cu atacurile ucrainene asupra navelor și infrastructurii din Marea Azov, au perturbat semnificativ exporturile din regiune. În același timp, riscurile crescute la care sunt expuse porturile rusești de la Marea Neagră au determinat creșterea costurilor de transport și de asigurare. Impactul este deja vizibil în date, transporturile totale de cereale din Marea Neagră la sfârșitul lunii iulie fiind cu peste 40% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Acest lucru este deosebit de important, deoarece Rusia și Ucraina reprezintă împreună aproximativ 32% din comerțul mondial cu grâu. O parte din exporturile ucrainene pot fi redirecționate pe calea ferată sau prin Dunăre către porturile românești, dar aceste rute sunt mai costisitoare și au o capacitate limitată. Nici Rusia nu dispune de o alternativă ușoară, întrucât porturile din Marea Baltică și din Arctica sunt situate la mare distanță de principalele regiuni producătoare și nu sunt echipate pentru a gestiona volume comparabile.
Seceta începe să afecteze producția globală
Al doilea factor major care stă la baza recentei creșteri a prețurilor este înrăutățirea perspectivelor meteorologice. Seceta pe scară largă a afectat părți întinse din emisfera nordică, în timp ce, cele mai recente proiecții ale USDA indică o scădere semnificativă a producției în rândul majorității principalilor exportatori mondiali de grâu.
Principalele previziuni includ:
- Se preconizează că producția celor șapte cei mai mari exportatori mondiali de grâu va scădea cu aproximativ 11% în anul de comercializare 2026/27.
- Se estimează că exporturile globale de grâu vor scădea cu aproximativ 7%.
- Se preconizează că producția de grâu din SUA va scădea cu aproximativ 26%, în timp ce exporturile ar putea înregistra o scădere de aproape 15%.
- Se estimează că producția de grâu din Canada va scădea cu aproximativ 15%.
- Se preconizează că Australia își va reduce suprafețele cultivate cu grâu cu aproximativ 12% din cauza condițiilor de secetă și a costurilor ridicate ale îngrășămintelor.
- Se preconizează, de asemenea, că Argentina va înregistra o recoltă mai mică, deși fenomenul meteorologic El Niño, aflat în dezvoltare, ar putea compensa parțial unele dintre riscurile de scădere.
Deși perspectivele privind recoltele din Rusia și Ucraina rămân relativ favorabile în comparație cu alte regiuni producătoare, provocarea majoră nu mai este producția în sine, ci capacitatea de a transporta cerealele în mod eficient către piețele globale. Drept urmare, constrângerile logistice devin aproape la fel de importante ca randamentele culturilor în determinarea echilibrului global al grâului.
Piața începe să ia în calcul o volatilitate mai mare
Pe măsură ce fundamentele pieței s-au deteriorat, volatilitatea implicită a contractelor futures pe grâu a crescut, de asemenea, în mod semnificativ. Înainte de izbucnirea celui mai recent conflict dintre SUA și Iran, volatilitatea se menținuse sub media pe ultimii 10 ani. Închiderea Strâmtorii Hormuz a declanșat o creștere bruscă a volatilității, care s-a atenuat ulterior pe măsură ce speranțele privind un armistițiu durabil au îmbunătățit sentimentul pieței. De la începutul lunii iulie, însă, volatilitatea a început să crească din nou.
Această schimbare sugerează că investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării, chiar dacă penuria fizică nu s-a materializat încă. Piața nu mai reacționează doar la condițiile actuale de aprovizionare, ci și la probabilitatea tot mai mare ca blocajele logistice să reducă disponibilitatea globală în lunile următoare.
Riscurile se extind mult dincolo de grâu. Perturbările la nivelul exporturilor afectează, de asemenea, porumbul și uleiul de floarea-soarelui din Ucraina, în timp ce Rusia rămâne un furnizor major de îngrășăminte, inclusiv uree, fosfați și potasiu. În același timp, tensiunile continue din jurul Strâmtorii Hormuz au amplificat îngrijorările cu privire la transporturile globale de îngrășăminte, ceea ce ar putea duce la creșterea costurilor de producție agricolă mult dincolo de granițele Europei.
De ce această creștere este diferită de cea din 2022
Creșterea actuală nu seamănă deloc cu șocul de ofertă care a urmat invaziei Rusiei în Ucraina în 2022. La acea vreme, piața a reacționat la întreruperea bruscă a exporturilor dintr-una dintre cele mai importante regiuni producătoare de cereale din lume, însă prețurile au scăzut rapid odată cu stabilirea unor rute comerciale alternative și cu restabilirea, prin Inițiativa pentru cereale din Marea Neagră, a unei părți din capacitatea de export pierdută.
Contextul actual este diferit. Deși creșterile de preț au fost mai moderate, factorii care stau la baza acestora par considerabil mai persistenți. Recoltele mai mici, disponibilitatea mai redusă a îngrășămintelor, costurile de transport în creștere și tensiunile geopolitice continue se întăresc reciproc, în loc să acționeze ca evenimente izolate. Luate individual, probabil că niciunul dintre acești factori nu ar fi suficient pentru a susține o piață bullish majoră. Împreună, însă, aceștia restrâng treptat echilibrul global al grâului și reconstruiesc o primă de risc structurală.
Dacă perturbările la export din regiunea Mării Negre persistă și previziunile privind recoltele globale continuă să se deterioreze, grâul ar putea rămâne una dintre materiile prime agricole cu cea mai solidă susținere fundamentală în a doua jumătate a sezonului de comercializare 2026/27.
Graficul Wheat (interval zilnic)
Mărfurile agricole rămân printre cele mai sensibile la condițiile meteorologice și printre cele mai volatile clase de active. Grâul a înregistrat deja o corecție de aproximativ 10% față de maximele recente, dar imaginea fundamentală de ansamblu rămâne intactă. În cazul în care sentimentul pieței se va stabiliza după recenta retragere, combinația dintre așteptările privind reducerea ofertei și îmbunătățirea fundamentelor ar putea încuraja cumpărătorii să reintre pe piață.
Sursa: xStation5
Operatorii comerciali își intensifică operațiunile de acoperire, în timp ce fondurile revin la poziții long
Cel mai recent raport „Commitment of Traders” (COT) evidențiază o divergență tot mai mare între cele două grupuri cu cea mai mare influență pe piața grâului. În săptămâna care s-a încheiat la 28 iulie, fondurile de investiții și-au majorat pozițiile lungi cu 10.962 de contracte, în timp ce pozițiile short au crescut cu doar 726 de contracte. Datele indică faptul că fondurile speculative adoptă o atitudine din ce în ce mai optimistă față de grâu, mărindu-și expunerea în anticiparea unor noi creșteri de preț.
În același timp, participanții comerciali și-au mărit pozițiile short cu 2.646 de contracte, reducând în același timp pozițiile long cu peste 5.000 de contracte. Acesta este un model clasic pe piețele futures agricole: prețurile mai ridicate îi încurajează pe producători și pe comercianții de cereale să-și asigure vânzările viitoare, în timp ce capitalul speculativ începe să ia în calcul o perspectivă de restrângere a ofertei. Este important de menționat că acest tip de poziționare nu ar trebui interpretat automat ca un semnal de scădere. Din punct de vedere istoric, acoperirea comercială crește adesea în primele etape ale piețelor bull susținute, pe măsură ce producătorii profită de prețurile mai mari pentru a-și asigura veniturile viitoare.
Fondurile își reconstruiesc în continuare pozițiile, lăsând loc pentru o creștere suplimentară
În ciuda valului recent de cumpărări, poziționarea speculativă rămâne departe de a fi suprasolicitată. Fondurile gestionate dețin în prezent aproximativ 85.000 de contracte lungi față de aproximativ 93.000 de contracte scurte, ceea ce lasă grupul cu o poziție netă scurtă modestă. Cu alte cuvinte, cumpărările recente par să reprezinte etapele inițiale ale reconstruirii pozițiilor, mai degrabă decât faza finală a entuziasmului speculativ.
Din perspectiva pieței, aceasta este o distincție importantă. Dacă perspectivele globale privind recoltele continuă să se deterioreze și perturbările la export din regiunea Mării Negre persistă, fondurile speculative au încă un spațiu considerabil pentru a acoperi pozițiile scurte rămase și, în cele din urmă, să treacă la o poziție netă long. Din punct de vedere istoric, această tranziție treptată de la o poziționare netă short la una netă long a reprezentat adesea una dintre cele mai puternice surse de impuls în timpul raliurilor de mai multe săptămâni ale contractelor futures pe grâu de la CBOT
Sursa: CFTC, CoT (28 July)
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