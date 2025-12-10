Grâul și porumbul se depreciază după raportul WASDE al USDA

Ieri, la 19:00 ora României, USDA a publicat raportul WASDE, care a crescut volatilitatea pe piețele de mărfuri agricole. În ciuda unei creșteri de scurtă durată a prețurilor futures ale porumbului, acestea au pierdut rapid câștigurile, în timp ce prețurile futures ale grâului au continuat tendința descendentă. USDA a redus stocurile finale de porumb din SUA mai drastic decât se aștepta consensul pieței, deși cifra s-a încadrat în intervalul prevăzut de Dow Jones. Acest lucru nu a fost o surpriză, dar semnalează o îmbunătățire modestă după un an dominat de presiuni bearish din partea ofertei. Stocurile finale de soia și grâu din SUA au rămas neschimbate, USDA menținând ambele bilanțuri stabile până la sfârșitul anului. Rezumat WASDE Cifrele privind stocurile globale de porumb au fost, de asemenea, reduse mai mult decât anticipase piața, confirmând o tendință de înăsprire a fundamentelor atât la nivel global, cât și în Statele Unite. Acest lucru oferă un semnal important și moderat pozitiv pentru partea cererii.

Stocurile mondiale de grâu au crescut cu aproximativ 3 milioane de tone, reflectând producția mai mare din Argentina, Canada și Uniunea Europeană. Piața grâului continuă să se confrunte cu presiuni persistente din partea ofertei.

Exporturile de porumb din SUA au crescut cu 125 de milioane de busheli, una dintre componentele cheie ale raportului. Datele privind inspecțiile la export indică o cerere externă excepțional de puternică, iar volumul livrărilor din septembrie până în noiembrie ar putea depăși 800 de milioane de busheli. Acest lucru ar marca cel mai puternic ritm din 2007.

Stocurile finale de porumb din SUA au fost reduse la 2,0 miliarde de busheli din cauza utilizării interne mai puternice. Nu au fost introduse modificări ale producției, ceea ce indică o restrângere clasică determinată de cerere.

USDA nu a efectuat ajustări ale randamentelor sau producției de porumb sau soia din SUA. Acest lucru este în concordanță cu modelul tipic al raportului final WASDE al anului, în care previziunile de producție sunt rareori revizuite.

Bilanțurile soia și grâu din SUA au rămas stabile. La nivel global, stocurile de soia au crescut ușor, în timp ce stocurile de grâu au înregistrat o creștere mai pronunțată.

Reacțiile pieței au fost moderate. Participanții au remarcat că raportul nu a adus surprize majore, ceea ce, în contextul actual, este adesea interpretat ca un semnal pozitiv pentru producători și participanții la piață.

Atenția se îndreaptă acum către revizuirile din ianuarie, așteptările indicând din ce în ce mai mult o posibilă ajustare în jos a producției din SUA pentru sezonul 2025. Dacă se confirmă, acest lucru ar putea susține prețurile cerealelor din recolta veche.

Condițiile meteorologice din America de Sud rămân un factor cheie, deoarece acestea joacă în mod tradițional un rol crucial în direcția pieței. Piața monitorizează, de asemenea, potențialele noi achiziții de export din China, în special în ceea ce privește soia.

Contractele futures pe soia rămân sub presiune tehnică, îndreptându-se spre finalizarea unui model clasic de tip Head & Shoulders. Cu toate acestea, prețurile mai mici cresc probabilitatea achizițiilor oportuniste de import.

Porumbul și grâul rămân în defensivă, în așteptarea următorului catalizator al pieței, care ar putea apărea odată cu publicarea datelor din ianuarie sau cu schimbarea condițiilor meteorologice în regiunile producătoare cheie. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

