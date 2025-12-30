Rezumatul zilei - Metalele revin, FOMC încă prevede reduceri

Procesul-verbal al FOMC indică o prioritate mai mare acordată pieței muncii față de inflație, deși unii membri sunt în prezent în favoarea unei pauze mai îndelungate. Tonul general este ușor “dovish”, deoarece majoritatea membrilor prevăd reduceri ale ratei dobânzii dacă inflația scade în conformitate cu așteptările.

EURUSD se redresează ușor în urma procesului-verbal, în timp ce alte piețe importante nu arată nicio reacție semnificativă, în ciuda tonului ușor conciliant.

Pentru multe piețe de acțiuni din Asia și Europa, sesiunea de astăzi a fost ultima din acest an. Indicele german DAX cash a câștigat aproape 0,6%, în timp ce contractele futures au crescut cu până la 1%, tranzacționându-se aproape de maximele istorice.

JAP225 câștigă în cursul zilei, chiar dacă indicele cash a pierdut aproape 0,4%. JAP225 rămâne la mai puțin de 4% distanță de maximele istorice.

UK100 se află la maxime istorice, apropiindu-se de pragul de 10.000 de puncte. Ședința de mâine din Marea Britanie va fi scurtată.

Contractele futures pe indicele Wall Street din SUA prelungesc vânzarea masivă de la începutul săptămânii. US500 pierde ușor în timpul ședinței; Wall Street va tranzacționa normal mâine.

EURUSD a fost destul de volatil în timpul sesiunii de astăzi. Cu toate acestea, perechea continuă vânzarea masivă începută pe 24 decembrie, testând în prezent nivelul de 1,1750.

Inflația spaniolă pentru decembrie a scăzut la 2,9% față de 3,0% în termeni anuali, față de așteptările unei scăderi la 2,8% în termeni anuali. Inflația lunară a crescut cu 0,3% față de luna precedentă.

Indicatorul PMI din Chicago pentru luna decembrie a crescut la 43,5, față de așteptările de 40 și un nivel anterior de 36,3. Este de remarcat faptul că acesta este un indicator extrem de volatil, astfel încât o astfel de revenire nu este surprinzătoare, având în vedere îmbunătățirea perspectivelor economice în SUA.

Prețurile petrolului sunt în creștere, pe fondul diminuării perspectivelor de pace în Ucraina după întâlnirea dintre Trump și Zelenskiy și rapoartele privind atacurile cu drone asupra reședinței prezidențiale ruse. Țițeiul Brent rămâne peste 61 USD, dar nu are un impuls ascendent.

O schimbare în oferta de nichel: prețurile au crescut astăzi cu 6% după rapoartele conform cărora Indonezia, cel mai mare producător mondial, intenționează să reducă producția cu o treime pentru a combate supraoferta globală.

O creștere bruscă a cerințelor de marjă pe COMEX a declanșat o corecție de 15% luni (de la maxim la minim), deși cererea pe termen lung din sectoarele fotovoltaic și AI rămâne inelastică, ceea ce sugerează că nu există o distrugere iminentă a cererii. Argintul recuperează astăzi o mare parte din scăderea de ieri.

Volatilitatea gazelor naturale: prețurile gazelor au crescut peste pragul de 4 USD/MMBtu din cauza reducerii puternice a stocurilor în ultima perioadă. Deși se prevăd scăderi de temperatură pe termen scurt, se așteaptă ca luna ianuarie să rămână relativ caldă.

Goldman Sachs, în ultimele sale previziuni, indică creșteri suplimentare ale prețului aurului până la 4.900 USD și o perspectivă în continuare pesimistă pentru petrol.

