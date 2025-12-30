⏫Aurul și argintul câștigă înaintea minutelor

Aspecte esențiale Revenirea metalelor: Aurul și argintul se redresează puternic înaintea publicării procesului-verbal al FOMC, inversând tendința de vânzare declanșată de creșterea cerințelor de marjă COMEX.

Aurul și argintul se redresează puternic înaintea publicării procesului-verbal al FOMC, inversând tendința de vânzare declanșată de creșterea cerințelor de marjă COMEX. Diviziunea Fed: Investitorii caută semne de disensiuni în cadrul FOMC, în special în ceea ce privește slăbiciunea pieței muncii și apropierea de rata neutră.

Investitorii caută semne de disensiuni în cadrul FOMC, în special în ceea ce privește și apropierea de rata neutră. Perspective pentru 2026: Un ton “hawkis” în procesul-verbal ar putea semnala sfârșitul anticipat al ciclului de relaxare, reprezentând un risc major de scădere pentru metalele prețioase în anul următor.

Cu două ore rămase până la închiderea bursei de la Wall Street, se înregistrează o revenire pronunțată în sectorul metalelor prețioase, alături de o recuperare a metalelor industriale. Aceasta marchează o inversare a sentimentului după vânzarea agresivă de ieri, declanșată de temerile legate de creșterea cerințelor de marjă pe COMEX. Revenirea actuală la creștere sugerează că investitorii se poziționează în vederea publicării de astăzi a procesului-verbal al celei mai recente reuniuni a Rezervei Federale. Contextul cheie al deciziei Fed din decembrie: Lipsa unanimității: Deși Fed a redus ratele cu 25 de puncte de bază pe 10 decembrie, așa cum era anticipat, decizia nu a fost unanimă , semnalând o rezistență internă crescândă în cadrul comitetului.

Piața muncii drept catalizator: Investitorii pariază că procesul-verbal va confirma îngrijorările exprimate de Jerome Powell cu privire la condițiile pieței muncii, justificând potențial reduceri mai rapide și mai profunde ale ratelor decât cele prognozate la jumătatea anului. Tonul declarației oficiale și al conferinței de presă ulterioare a evidențiat riscurile inflaționiste persistente, deși cu mențiunea că efectele legate de tarife pot fi tranzitorii. Fed se confruntă în prezent cu provocarea de a-și îndeplini dubla misiune: temperarea inflației și protejarea pieței muncii. În cazul în care procesul-verbal va confirma estimările care sugerează că majorarea salarizării a fost supraevaluată cu aproximativ 60.000, piața ar putea primi un impuls puternic în favoarea creșterii economice. Scenarii potențiale ale pieței după publicare: Scenariu moderat: Dacă procesul-verbal confirmă că menținerea locurilor de muncă este prioritară, ne așteptăm la continuarea slăbiciunii dolarului, alături de o creștere a metalelor și a acțiunilor , inversând pierderile din sesiunile recente.

Scenariu agresiv: Dacă discuțiile relevă o opinie predominantă că rata neutră a fost atinsă, dolarul american ar putea câștiga teren , adâncind scăderea de pe Wall Street și reînnoind presiunea de vânzare asupra aurului și argintului. Importanța publicării de astăzi este amplificată de disensiunile vizibile din cadrul FOMC. În timp ce conferințele de presă prezintă în principal perspectiva președintelui, procesul-verbal va revela dificultatea de a ajunge la un consens. O incertitudine suplimentară provine din iminenta schimbare de conducere; succesorul președintelui Fed este așteptat să fie anunțat la începutul anului 2026, iar statutul viitor al lui Jerome Powell în calitate de guvernator rămâne neclar. Concluzii strategice pentru piața metalelor: Politica monetară înaintea geopoliticii: Deși fundamentele fizice susțin metalele, schimbarea de direcție a Fed din august a fost principalul motor al pieței bull .

Riscul de încetinire: O încheiere prematură a ciclului de relaxare monetară al Fed ar putea constitui principala barieră care limitează aprecierea prețurilor argintului și aurului în 2026 . Perspective tehnice Argintul înregistrează astăzi o creștere de peste 5%, revenind la nivelul de 76 USD pe uncie și testând aproximativ punctul mediu al lumânării bearish de ieri. În plus, prețul a depășit retragerea Fibonacci de 23,6% a ultimului val ascendent. Dacă argintul se menține peste acest prag după publicarea procesului-verbal, perspectiva bullish rămâne intactă. În schimb, o umbră proeminentă pe lumânarea zilnică ar sugera o revenire la o corecție mai profundă. Aurul are astăzi o performanță inferioară față de argint, confruntându-se cu o rezistență la nivelul retragerii Fibonacci de 23,6%. Cu toate acestea, zona de cerere situată între mediile mobile de 25 și 50 de perioade, precum și nivelul de 4.300 USD, s-a menținut. Diferența tot mai mare dintre aceste medii mobile sugerează că supraevaluarea pe termen scurt rămâne o posibilitate.

