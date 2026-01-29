Grupul BigTech susține US100📈Microsft, Tesla și Meta Platforms și-au publicat rezultatele pentru trimestrul IV!

Companiile tehnologice americane au raportat rezultatele pentru trimestrul IV al anului 2025 după închiderea sesiunii de pe Wall Street. Majoritatea companiilor (cu excepția Tesla) au depășit estimările consensuale atât în ceea ce privește profitul, cât și veniturile, susținând US100, care și-a recuperat pierderile după declarațiile lui Powell. După publicarea rezultatelor, Meta Platforms și Tesla au înregistrat o creștere de peste 4%, Microsoft a scăzut cu aproape 3%, iar IBM a câștigat aproape 7%. Sursa: xStation5 Meta Platforms: Rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 (META.US; creștere de 4% după închiderea bursei) EPS: 8,88 USD față de estimarea de 8,19 USD și față de 8,02 USD în urmă cu un an

Venituri: 59,89 miliarde USD față de estimarea de 58,42 miliarde USD

Venituri din publicitate: 58,14 miliarde USD față de estimarea de 56,79 miliarde USD

Venituri din familia de aplicații: 58,94 miliarde USD față de estimarea de 57,47 miliarde USD

Venituri operaționale din familia de aplicații: 30,77 miliarde USD față de estimarea de 30,0 miliarde USD

Venituri operaționale totale: 24,75 miliarde USD, +5,9% față de anul precedent

Venituri Reality Labs: 955 milioane USD față de estimarea de 962,7 milioane USD

Pierderi operaționale Reality Labs: 6,02 miliarde de dolari față de estimarea de 5,8 miliarde de dolari (pierdere)

Obligații comerciale restante (cRPO): 625 miliarde de dolari

Previziuni privind veniturile pentru primul trimestru: 53,5-56,5 miliarde de dolari față de estimarea de 51,27 miliarde de dolari. Previziuni privind cheltuielile de capital pentru 2026: 115-135 miliarde USD față de estimarea de 110,62 miliarde USD. Sursa: xStation5 Microsoft: Rezultate pentru trimestrul II 2026 (MSFT.US; în scădere cu 3% după închiderea bursei) EPS ajustat: 4,14 USD față de estimarea de 3,92 USD.

Venituri: 81,27 miliarde USD față de estimarea de 80,31 miliarde USD. Venituri din Intelligent Cloud: 32,91 miliarde USD față de estimarea de 32,39 miliarde USD. Azure și alte servicii cloud (ex-FX): +38% față de +38% estimat. Venituri din productivitate și procese de afaceri: 34,12 miliarde USD față de 33,45 miliarde USD estimat. Venituri din segmentul computere personale: 14,25 miliarde USD față de 14,33 miliarde USD estimat. Obligație comercială de performanță rămasă (cRPO): 625 miliarde USD Microsoft 365 (licențe comerciale): +6% Venituri operaționale: 38,28 miliarde de dolari față de estimarea de 36,55 miliarde de dolari. Cheltuieli de capital (CAPEX): 29,88 miliarde de dolari față de estimarea de 23,78 miliarde de dolari. Venituri la o rată de schimb constantă: +15% față de estimarea de +14,3%.

Sursa: xStation5 Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Tesla: Rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 (TSLA.US; creștere de 4% după închiderea bursei) EPS ajustat: 0,50 USD față de estimarea de 0,45 USD.

EPS: 0,24 USD față de 0,66 USD în urmă cu un an

Venituri: 24,90 miliarde USD față de estimarea de 25,11 miliarde USD.

Venituri operaționale: 1,41 miliarde USD față de estimarea de 1,32 miliarde USD.

Marjă brută: 20,1% față de estimarea de 17,1%. Flux de numerar liber (FCF): 1,42 miliarde USD față de estimarea de 1,59 miliarde USD. Sursa: xStation5 IBM: Rezultate pentru trimestrul IV al anului 2025 (IBM.US; creștere de 7% după închiderea bursei) EPS operațional: 4,52 USD față de estimarea de 4,28 USD.

Venituri: 19,69 miliarde USD față de estimarea de 19,21 miliarde USD.

Venituri din software: 9,03 miliarde USD față de estimarea de 8,82 miliarde USD.

Venituri din consultanță: 5,35 miliarde USD față de estimarea de 5,38 miliarde USD.

Flux de numerar liber (FCF): 7,55 miliarde USD față de estimarea de 6,85 miliarde USD.

Perspective privind veniturile pentru exercițiul financiar (monedă constantă): peste +5% față de estimarea de +4,12% . Perspective privind FCF pentru exercițiul financiar: se preconizează o creștere de aproximativ 1 miliard USD față de anul precedent. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."