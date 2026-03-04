Bitcoin sare peste 70.000 USD, în ciuda dolarului mai puternic📈

Bitcoin își reia creșterea, chiar dacă sentimentul pe piețele globale de acțiuni sugerează în continuare aversiunea față de risc, vizibilă chiar și în scăderea prețurilor metalelor prețioase, în special a argintului. Există posibilitatea ca capitalul care părăsește piața argintului să se rotească parțial către BTC, care se dovedește surprinzător de rezistent. De la atacul SUA asupra Iranului, prețul criptomonedei a crescut cu aproximativ 10%, după ce inițial a scăzut la aproximativ 63.000 de dolari ca reacție imediată.
În același timp, puterea USD nu a declanșat scăderi pe piața criptomonedelor, iar lichidarea diverselor tranzacții de impuls (inclusiv poziții în furnizorii de cipuri de memorie) nu a provocat o scădere bruscă a prețurilor BTC. Unul dintre motive ar putea fi faptul că piața criptomonedelor era deja puternic supravândută, ceea ce limitează în prezent corelația sa cu piața mai largă.
Bitcoin (Interval D1)
BTC se tranzacționează în prezent aproape de limita superioară a canalului său de consolidare, în urma scăderilor recente. Principalul test de rezistență ar putea apărea într-un scenariu în care prețul se îndreaptă către aproximativ 76.000 USD, unde se află EMA50. Acest nivel a acționat în mod repetat ca o zonă de rezistență semnificativă încă din toamnă, în special la începutul lunii octombrie 2025 și la mijlocul lunii ianuarie 2026.
O depășire a acestui nivel ar putea semnala o presiune reînnoită către zona de 90.000 USD. Pe de altă parte, o reacție bearish în intervalul 70.000-76.000 USD ar putea declanșa un alt impuls descendent, împingând potențial prețul sub 60.000 USD.
Sursa: xStation 5
BTC a depășit deja retragerea Fibonacci de 23,6%, în timp ce retragerea de 38,2% evidențiază și mai mult zona de 75.000 USD ca un nivel de rezistență potențial cheie.
Sursa: xStation 5
Rezumatul zilei: Petrolul atinge noi maxime locale; Iranul și Trump afectează sentimentul pieței 💡
Știri de ultimă oră: Scădere peste așteptări a stocurilor de gaze naturale din SUA
Minutele BCE: Impactul maxim al aprecierii euro asupra inflației încă nu s-a produs 🇪🇺
Piețele încearcă să se redreseze pe fondul veștilor pozitive din Iran
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."