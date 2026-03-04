Bitcoin sare peste 70.000 USD, în ciuda dolarului mai puternic📈

Bitcoin își reia creșterea, chiar dacă sentimentul pe piețele globale de acțiuni sugerează în continuare aversiunea față de risc, vizibilă chiar și în scăderea prețurilor metalelor prețioase, în special a argintului. Există posibilitatea ca capitalul care părăsește piața argintului să se rotească parțial către BTC, care se dovedește surprinzător de rezistent. De la atacul SUA asupra Iranului, prețul criptomonedei a crescut cu aproximativ 10%, după ce inițial a scăzut la aproximativ 63.000 de dolari ca reacție imediată.

În același timp, puterea USD nu a declanșat scăderi pe piața criptomonedelor, iar lichidarea diverselor tranzacții de impuls (inclusiv poziții în furnizorii de cipuri de memorie) nu a provocat o scădere bruscă a prețurilor BTC. Unul dintre motive ar putea fi faptul că piața criptomonedelor era deja puternic supravândută, ceea ce limitează în prezent corelația sa cu piața mai largă.

Bitcoin (Interval D1)

BTC se tranzacționează în prezent aproape de limita superioară a canalului său de consolidare, în urma scăderilor recente. Principalul test de rezistență ar putea apărea într-un scenariu în care prețul se îndreaptă către aproximativ 76.000 USD, unde se află EMA50. Acest nivel a acționat în mod repetat ca o zonă de rezistență semnificativă încă din toamnă, în special la începutul lunii octombrie 2025 și la mijlocul lunii ianuarie 2026.

O depășire a acestui nivel ar putea semnala o presiune reînnoită către zona de 90.000 USD. Pe de altă parte, o reacție bearish în intervalul 70.000-76.000 USD ar putea declanșa un alt impuls descendent, împingând potențial prețul sub 60.000 USD.

Sursa: xStation 5

BTC a depășit deja retragerea Fibonacci de 23,6%, în timp ce retragerea de 38,2% evidențiază și mai mult zona de 75.000 USD ca un nivel de rezistență potențial cheie.

Sursa: xStation 5