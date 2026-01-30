Guvernul SUA a evitat închiderea, în timp ce alegerea lui Trump pentru Fed stimulează dolarul și afectează aurul

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul unei lungi săptămâni de tranzacționare, contractele futures europene indică o creștere, în timp ce contractele futures S&P 500 sugerează o altă deschidere mai scăzută pentru acțiunile americane. Cu toate acestea, lucrurile s-ar putea calma astăzi, după unele mișcări extreme ale prețurilor în toate clasele de active joi. Perspectiva unei noi închideri a guvernului SUA pare să fi fost evitată cu două zile înainte de termenul limită de finanțare. Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că s-a ajuns la un acord bipartid de finanțare cu republicanii.

Deși contractele futures din SUA sunt mai scăzute astăzi, evitarea unei noi închideri ar trebui să fie benefică pentru sentimentul de risc și reprezintă o ușurare enormă pentru încrederea consumatorilor și a întreprinderilor pe măsură ce ne îndreptăm spre primul trimestru. Cu mai puțin haos politic la orizont, acest lucru ar putea elimina un obstacol pentru piețele financiare, care au avut, în general, un început de an bun.

Trump l-a ales pe Kevin Warsh, fost guvernator al Fed, în locul lui Powell

Piața va afla cine va fi următorul președinte al Fed la un moment dat vineri. Favoritul este acum Kevin Warsh, care a fost guvernator al Fed între 2006 și 2011. Pe atunci, era un renumit susținător al politicii monetare restrictive, însă recent s-a aliniat președintelui Trump și a cerut scăderea ratelor dobânzilor. De asemenea, când făcea parte din FOMC, era în favoarea reducerii bilanțului Fed, măsură pe care Fed a oprit-o recent. Este o alegere interesantă din partea președintelui și ar putea da pieței speranța că independența Fed va fi păstrată prin promovarea unui fost membru al Fed. Randamentele Trezoreriei SUA sunt mai mari la începutul sesiunii deoarece piața se concentrează pe trecutul hawkish al lui Warsh.

Este de remarcat faptul că candidatul ar putea avea de parcurs un drum complicat pentru a fi confirmat de Senat, după ce atât democrații, cât și republicanii au cerut menținerea independenței Fed peste voința președintelui.

Raliul momentului se confruntă cu provocări la înălțimi amețitoare

Raliul din tranzacțiile dinamice, care a propulsat acțiunile și mărfurile la niveluri record în acest an, s-a oprit brusc joi, iar mișcările de ieri de pe piață ne reamintesc ce se întâmplă când tranzacțiile dinamice devin aglomerate: fluctuații bruște ale prețurilor. O dublă lovitură a lovit o piață care se avânta înaintea timpului. Temerile legate de cheltuielile pentru AI și de detensionarea situației din Iran au determinat scăderea acțiunilor, aurului și argintului.

Aurul continuă să scadă, în timp ce Warsh este așteptat să devină următorul guvernator al Fed

Întrebarea este acum dacă inversarea violentă de joi a cauzat daune permanente și dacă tranzacțiile dinamice se pot relua. Pe scurt, această perioadă de volatilitate nu s-a încheiat. Acest lucru se întâmplă în contextul în care piața elimină o parte din prima de risc legată de „independența Fed” care s-a acumulat în ultimele săptămâni și luni în cazul metalului galben.

Alegerea lui Trump pentru Fed stimulează, de asemenea, dolarul american în această dimineață, iar creșterea randamentelor Trezoreriei SUA a determinat o apreciere generală a dolarului. GBPUSD a scăzut cu 0,4%, iar yenul s-a depreciat cu 0,66% față de dolarul american. EURUSD a depășit 1,19 USD, în așteptarea anunțului privind numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed.

Pe termen scurt, corelația dintre aur și dolar este puternică, astfel încât, pe măsură ce dolarul se apreciază și tranzacțiile de „devalorizare” a dolarului se reduc, acest lucru ar putea afecta prețurile aurului și argintului.

Tranzacțiile AI nu s-au încheiat, dar sunt în schimbare

Aurul nu a scăzut izolat joi. Acțiunile americane au înregistrat a doua zi de pierderi, iar primele indicații de pe piața futures sugerează că piețele americane ar putea avea dificultăți pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii. Acțiunile asiatice s-au tranzacționat, de asemenea, cu prudență. Tranzacțiile cu AI continuă să fie supuse unei atenții sporite; cu toate acestea, nu considerăm că scăderea Microsoft, care a înregistrat joi o scădere de 10%, este suficientă pentru a deraia pe termen lung tranzacțiile cu AI.

Joi, prețurile din cadrul Magnificent 7 au înregistrat fluctuații. Microsoft a scăzut cu 10%, în timp ce Meta a înregistrat o creștere cu aceeași valoare. Ambele companii mizează mult pe AI; cu toate acestea, investitorii au fost mai mulțumiți de discursul Meta, potrivit căruia veniturile din publicitate pot susține ambițiile sale în domeniul AI, și au fost îngrijorați de cheltuielile de capital neașteptat de mari ale Microsoft în trimestrul al patrulea.

OpenAI valorează într-adevăr mai mult de 800 de miliarde de dolari?

Tranzacțiile cu AI nu sunt blocate, dar se schimbă, iar investitorii încep să pună mai multe întrebări. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, tehnologia rămâne în centrul atenției. Cum va reacționa piața la știrea că Amazon poartă discuții pentru a investi 50 de miliarde de dolari în OpenAI? Amazon ar utiliza modelele OpenAI în produsele sale, oferind în același timp puterea de calcul atât de necesară producătorului ChatGPT.

OpenAI poartă discuții pentru a strânge fonduri de la mai mulți investitori, iar ultima sa rundă de finanțare ar putea avea o valoare de 100 de miliarde de dolari. Acest lucru ar evalua compania la 830 de miliarde de dolari, o evaluare uriașă pentru o companie relativ tânără. Domeniul AI continuă să fie plin de activitate, dar întrebarea este acum: vor accepta investitorii evaluarea ridicată a OpenAI? Conducerea Amazon nu vede în mod clar o bulă AI, așa că ar trebui piața să aibă încredere în aceste investiții și tranzacții care determină o creștere rapidă în domeniul AI? Prețul acțiunilor Amazon a scăzut ușor în tranzacțiile post piață de joi seara, dar după înfrângerea Microsoft, merită să urmărim în continuare performanța Amazon de vineri. Dacă piața pedepsește Amazon pentru această investiție, atunci ar putea însemna o vânzare mai profundă în sectorul tehnologic din SUA.

iPhone-ul propulsează Apple către câștiguri record

Apple este în centrul atenției după ce a raportat câștigurile joi seara. Apple a înregistrat venituri care au depășit cu ușurință așteptările pentru ultimul trimestru, care este, în mod tradițional, o perioadă puternică pentru companie. Veniturile au fost de 143,75 miliarde de dolari, mai mari decât cele 138,39 miliarde de dolari așteptate, ceea ce reprezintă un record pentru vânzări și o creștere de 15,7% față de anul precedent. Vânzările au fost stimulate de cererea robustă din perioada sărbătorilor pentru noul iPhone 17. Vânzările de servicii au înregistrat, de asemenea, o creștere decentă de 13,9%. Venitul net și câștigul pe acțiune au fost, de asemenea, semnificativ mai mari decât se aștepta.

Perspectivele sunt ceea ce contează cu adevărat, iar creșterea viitoare a vânzărilor este de așteptat să fie susținută de vânzările puternice continue pentru iPhone. Întreruperile în aprovizionare au fost rezolvate. În plus, temerile că creșterea prețurilor memoriilor ar putea reduce marjele nu s-au materializat în primul trimestru.

Problemele legate de memorie nu pot sta în calea unei mașini de generat bani

Până aici, totul este bine, dar acest raport conține și câteva aspecte negative. Vânzările din sectorul dispozitivelor purtabile nu au fost puternice, iar iPhone-ul face toată treaba grea. De asemenea, presiunile asupra costurilor, inclusiv costurile memoriilor, ar putea începe să afecteze profiturile din al treilea trimestru al acestui an. Per ansamblu, acesta este un raport financiar puternic, dar perspectivele nu au reușit să entuziasmeze piața, iar prețul acțiunilor ar putea fi supus presiunilor mai târziu astăzi. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că Apple este o mașină de generat bani, raportând un flux liber de numerar de 123 miliarde de dolari anul trecut. Se preconizează că rezervele sale de numerar vor crește la 130 miliarde de dolari în acest an. Cu un bilanț financiar solid, Apple ar trebui să fie capabilă să facă față oricăror condiții care vor apărea pe piețele financiare în lunile următoare.