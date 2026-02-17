Hollywood în criză: o nouă rundă în lupta pentru Warner Bros.

În ultimele zile, evoluțiile din jurul Warner Bros. Discovery au accelerat în mod evident. Consiliul de administrație a decis să redeschidă discuțiile cu Paramount după ce a obținut o derogare temporară de la Netflix, care permite negocieri limitate. În același timp, a respins oficial propunerea revizuită anterior de Paramount și a stabilit termenul limită de 23 februarie pentru prezentarea unei oferte finale și mai bune. În ciuda faptului că a permis această posibilitate, conducerea companiei continuă să recomande acționarilor să accepte propunerea Netflix, argumentând că aceasta oferă o mai mare previzibilitate și o probabilitate mai mare de finalizare. Paramount și-a manifestat disponibilitatea de a-și majora oferta la aproximativ 31 de dolari pe acțiune, față de 30 de dolari anterior, ceea ce înseamnă o evaluare totală a capitalului propriu de peste 108 miliarde de dolari, inclusiv datoriile. Propunerea acoperă întregul portofoliu de active al Warner Bros. Discovery, inclusiv segmentele de televiziune și știri, și include elemente menite să sporească atractivitatea financiară a acesteia. Acestea includ un mecanism de compensare trimestrială pentru acționari în cazul unei încheieri întârziate, precum și un angajament de a acoperi taxa de reziliere estimată la 2,8 miliarde de dolari plătibilă către Netflix. Pe o bază nominală, propunerea Paramount pare, prin urmare, mai atractivă. Oferta Netflix are însă o structură și un profil de risc diferite. Ea vizează în principal operațiunile studioului și segmentul de streaming, la aproximativ 27,75 dolari pe acțiune și o valoare totală a tranzacției de aproximativ 82-83 miliarde de dolari. Deși prețul pe acțiune este mai mic, structura bazată în mare parte pe numerar și termenii conveniți anterior sporesc transparența și claritatea procesului. Potrivit consiliului de administrație al Warner Bros. Discovery, acest lucru se traduce printr-o mai mare certitudine a finalizării tranzacției. Considerentele de natură reglementară sunt, de asemenea, semnificative, întrucât o preluare completă de către Paramount ar putea necesita o analiză antitrust mai complexă, în timp ce sfera de aplicare mai restrânsă a tranzacției Netflix poate implica un risc mai mic de intervenție din partea autorităților de reglementare. Din perspectiva pieței, această situație implică incertitudine continuă și volatilitate crescută. Pe termen scurt, investitorii iau în calcul posibilitatea unei oferte recunoscute oficial ca fiind superioară tranzacției recomandate în prezent. Orice indiciu privind îmbunătățirea condițiilor din partea Paramount ar putea susține prețul acțiunilor Warner Bros. Discovery, crescând în același timp presiunea asupra Netflix, care își păstrează dreptul de a egala sau revizui oferta. Această dinamică creează condițiile pentru o potențială licitație în care valoarea pentru acționari ar putea crește, deși însoțită de un risc mai mare și fluctuații de preț. Pe termen mediu, trei factori vor fi decisivi: nivelul final și structura ofertei Paramount, evaluarea de către consiliul de administrație a superiorității acesteia față de acordul existent și poziția autorităților de reglementare. Dacă Paramount nu reușește să prezinte o propunere clar mai atractivă și pe deplin credibilă, piața ar putea reveni la scenariul de bază centrat pe finalizarea tranzacției Netflix. În schimb, apariția unei oferte semnificativ mai mari și finanțate integral ar putea determina o schimbare în recomandarea consiliului de administrație și ar putea declanșa o nouă rundă de negocieri. În termeni mai generali, situația actuală ilustrează tensiunea clasică dintre maximizarea prețului și minimizarea riscului de execuție. Unii investitori s-ar putea concentra pe evaluarea mai mare implicată de oferta Paramount, în timp ce alții ar putea acorda prioritate stabilității și previzibilității tranzacției Netflix. Până la ajungerea la o rezoluție finală și votul acționarilor pe 20 martie 2026, ar trebui să ne așteptăm la o volatilitate crescută și la reacții puternice ale pieței la orice noi evoluții în cadrul negocierilor.

