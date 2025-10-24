IBM și AMD accelerează progresul în domeniul calculului cuantic

Între timp, AMD reduce diferența față de NVIDIA, devenind un actor crucial pentru companiile de AI și tehnologie, iar în acest an performanța bursieră a ambelor companii a depășit indicatorii de referință, AMD conducând acum ritmul inovațiilor.

Aspecte esențiale Implementarea de către IBM a unui algoritm cheie de corectare a erorilor cuantice pe hardware-ul standard AMD accelerează dezvoltarea sistemelor hibride clasice-cuantice.

IBM a anunțat o descoperire semnificativă în domeniul calculului cuantic, demonstrând că un algoritm cheie de corectare a erorilor poate rula acum în timp real pe hardware-ul standard AMD. Această etapă importantă apropie computerele cuantice de aplicațiile practice, permițând integrarea lor cu sistemele existente și testarea în condiții realiste. Algoritmul, dezvoltat de IBM în iunie, a fost conceput pentru a reduce în mod eficient ratele ridicate de eroare ale qubiturilor. Un reprezentant al inițiativelor cuantice ale IBM a subliniat că rularea algoritmului pe cipuri AMD disponibile pe scară largă și relativ accesibile, la viteze de zece ori mai mari decât cerințele minime, reprezintă un pas important înainte. Colaborarea dintre IBM și AMD la o arhitectură hibridă care combină calculul clasic și cel cuantic are ca scop crearea unui ecosistem mai accesibil, permițând companiilor să testeze și să optimizeze algoritmii cuantici pe hardware clasic înainte de a-i implementa pe calculatoare cuantice complet operaționale. Se așteaptă ca acest lucru să accelereze inovarea și să extindă utilizarea practică a tehnologiei cuantice. Pentru AMD, această realizare semnifică o recuperare rapidă față de principalul său rival, NVIDIA. Compania devine un actor din ce în ce mai important în sectorul calculatoarelor de înaltă performanță, consolidându-și poziția de furnizor cheie pentru firmele care dezvoltă sisteme avansate de inteligență artificială, inclusiv OpenAI, Microsoft și Google. Cipurile AMD sunt utilizate din ce în ce mai mult nu numai în serverele tradiționale și plăcile grafice, ci și în sistemele moderne care necesită integrarea algoritmilor clasici și cuantici. Această realizare se aliniază planului pe termen lung al IBM de a construi computerul cuantic Starling până în 2029. Lucrările la algoritm au fost finalizate cu un an înainte de termen, evidențiind progresul rapid al companiei în peisajul concurențial. Platforma hibridă clasică-cuantică ar putea accelera comercializarea tehnologiilor cuantice și ar putea deschide noi oportunități pentru întreprinderile din întreaga lume. Anul acesta, atât IBM, cât și, în special, AMD au înregistrat o creștere a prețului acțiunilor care a depășit semnificativ indicatorii de referință ai industriei. Experții observă că AMD stabilește acum ritmul inovării și conturează direcția de dezvoltare a cipurilor AI și a sistemelor de calcul cuantic.

