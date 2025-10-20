IBM investește masiv în tehnologii AI și cuantice, care ar putea deveni un nou motor de creștere, iar în acest an compania depășește performanțele principalilor indici bursieri.

Parteneriatul dintre IBM și Groq introduce o tehnologie AI ultra-rapidă, oferind o procesare mai rapidă și mai eficientă a datelor pentru sectoare cheie.

IBM a încheiat un parteneriat cheie cu Groq, o companie specializată în procesarea ultra-rapidă a inferenței AI, cu scopul de a accelera implementarea inteligenței artificiale în întreprinderi. Datorită cipurilor avansate GroqCloud care funcționează pe cloud-ul IBM, clienții vor avea posibilitatea de a procesa sarcini AI de până la cinci ori mai rapid și mai rentabil în comparație cu soluțiile tradiționale bazate pe GPU. Această tehnologie inovatoare asigură performanțe rapide și stabile, ceea ce este deosebit de important în sectoare reglementate, cum ar fi finanțele, sănătatea și producția, unde viteza și precizia sunt esențiale. În același timp, această tehnologie este aplicată și în industrii mai puțin reglementate, cum ar fi comerțul cu amănuntul și resursele umane, îmbunătățind procesele și sporind eficiența. Parteneriatul include, de asemenea, integrarea soluțiilor Groq cu platforma watsonx Orchestrate a IBM, permițând companiilor să implementeze în mod flexibil AI agentică, menținând în același timp cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate a datelor. Combinația dintre inovația Groq și experiența vastă a IBM permite companiilor să treacă rapid de la fazele de testare la adoptarea pe scară largă și eficientă a AI. IBM continuă să accelereze dezvoltarea sa în domeniul inteligenței artificiale, oferind soluții din ce în ce mai avansate și mai cuprinzătoare. În același timp, compania promovează tehnologiile cuantice, care, deși în prezent completează oferta sa de AI, ar putea deveni o sursă cheie de venituri și creștere în următorii ani. Este important de menționat că, de la începutul acestui an, IBM a oferit investitorilor randamente foarte atractive, depășind indicii bursieri majori precum S&P 500 și Nasdaq 100. Acest lucru reflectă încrederea crescândă a pieței în strategia companiei și în poziția sa de lider în sectoarele tehnologice ale viitorului.

