În această săptămână

Aversiunea față de risc cuprinde piețele la începutul lunii februarie

Aversiunea față de risc cuprinde piețele financiare în această dimineață, pe măsură ce corecția aurului și argintului se intensifică. Prețul aurului a scăzut cu 7%, iar cel al argintului cu încă 12%. Dacă vânzarea continuă, aurul și argintul riscă să-și erodeze pierderile înregistrate până în prezent în acest an. Scăderea istorică a prețurilor argintului nu a stopat căderea de la începutul acestei săptămâni. Traderii nu au găsit încă un nivel la care să fie dispuși să cumpere în momentul scăderii, iar apropierea Anului Nou Lunar Chinezesc, la mijlocul lunii februarie, ar putea accelera vânzarea deoarece traderii chinezi reduc riscul înainte de sărbătoare.

Deși vânzarea masivă de vineri a fost exacerbată de alegerea președintelui Trump a lui Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Fed, presiunea continuă de vânzare este un semn al unei tranzacții extrem de aglomerate care se desfășoară și poate dura ceva timp până când va reveni la normal. Argintul a sfidat gravitația în ultimele luni, iar maximele record pe care le-a înregistrat aproape zilnic erau departe de realitate. Unii analiști consideră că valoarea justă a argintului se situează în jurul valorii de 60 de dolari, ceea ce sugerează că vânzarea masivă ar putea persista.

Vânzarea masivă de aur și argint afectează și alte piețe financiare la începutul acestei săptămâni. S-a înregistrat o fugă către siguranță. Contractele futures pe acțiuni indică pierderi mari pentru acțiunile americane, contractele futures Dow Jones indicând o pierdere de 400 de puncte în cursul zilei de astăzi. Contractele futures pe acțiuni europene sunt în scădere, cu o pierdere de 0,8% preconizată pentru FTSE 100. Sectorul tehnologic european ar putea fi supus presiunii în această dimineață, după ce Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat că Nvidia nu va investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI. Comentarii de acest gen ar putea afecta tranzacțiile cu AI astăzi, întrucât piețele rămân nervoase și predispuse la vânzări masive.

Companiile miniere listate în Marea Britanie se află în vizorul vânzărilor de metale prețioase, iar Glencore (GLEN.UK), Endeavour (EDV.UK) și Antofagasta (ANTO.UK) vor fi urmărite îndeaproape pentru a vedea dacă vor urma aurul și argintul cu mișcări abrupte în jos.

Prăbușirea comerțului cu argint

Anul a început în forță pentru piețele financiare. Deși acțiunile și mărfurile au înregistrat câștiguri de la începutul anului, acest lucru ascunde unele mișcări cu adevărat istorice ale pieței. Prăbușirea fulgerătoare a prețului argintului de vineri, care a înregistrat o scădere de 26%, a fost cea mai mare scădere din 1980 pentru metalul prețios. După o creștere parabolică, lichiditatea s-a evaporat pe piața argintului săptămâna trecută și a întrerupt una dintre cele mai fierbinți tranzacții de până acum din acest an.

Scăderea prețului argintului: un eveniment rar

Vânzarea masivă de argint de vineri a fost o mișcare cu o abatere standard de 5, un eveniment rar, astfel încât faptul că vânzarea s-a prelungit până luni sugerează că corecția prețului argintului va fi brutală. Am menționat săptămâna trecută că volumul tranzacțiilor cu argint a depășit multe dintre cele mai mari acțiuni din SUA, iar cifra de afaceri a principalului ETF de argint a fost de 41 de miliarde de dolari vineri. Întrebarea pe care ne-o punem la începutul unei noi luni este dacă mai există vânzători? Deși ar putea exista unele achiziții la prețuri reduse, cei care speră că piața metalelor prețioase va reveni la normal după mișcările istorice de scădere din ultimele zile ar putea avea de așteptat ceva timp.

Volatilitatea pieței bursiere rămâne stabilă, pe măsură ce mărfurile devin mai riscante

Pe piețele financiare se produce o dinamică interesantă. Volatilitatea este concentrată pe piețele de mărfuri și nu pe piețele de acțiuni. Indicele Vix, care măsoară volatilitatea indicelui S&P 500, a crescut ușor vineri, până la 17,4, dar rămâne sub media pe 12 luni de 18,8. Ne așteptăm ca acesta să crească, dar totuși ne așteptăm ca acțiunile să rămână mai puțin volatile decât alte clase de active pe termen scurt.

Actualizare privind sezonalitatea în februarie

Pe măsură ce intrăm în februarie, este de remarcat faptul că nu există o direcție sezonieră clară pentru acțiunile americane. Media pe 5 ani a indicelui S&P 500 este de doar 0,1%. Cu toate acestea, performanța lunară a indicelui S&P 500 a fost mixtă, în 2025 indicele a scăzut cu 1,4%, în timp ce în 2024 a crescut cu peste 5%.

Există o tendință pozitivă mai puternică pentru acțiunile europene în februarie. Variația medie a indicelui Eurostoxx în ultimii 5 ani este de 1,7%, iar cea a indicelui FTSE 100 este de 0,8%. Astfel, dacă ne bazăm pe experiența istorică, Europa ar putea fi pregătită să depășească SUA în următoarele săptămâni.

Sfârșitul tranzacțiilor de devalorizare a dolarului?

Interesant este faptul că lichidarea forțată a pozițiilor pe argint în SUA, care a exacerbat vânzările de vineri, a dus la o revenire a dolarului, care a fost moneda cu cea mai bună performanță în spațiul G10 FX la sfârșitul săptămânii trecute. Dolarul este din nou în creștere luni, dar rămâne în urma monedelor de refugiu precum yenul și francul elvețian. Cam atât cu tranzacțiile de devalorizare a dolarului.

Metalele prețioase au fost cele mai mari beneficiare ale deprecierii dolarului în acest an. Faptul că aurul și argintul s-au vândut brusc în același timp cu aprecierea dolarului, contrazice argumentul că dolarul și activele americane sunt evitate. În timp ce riscul politic din SUA adaugă o primă de risc politic la dolar, ar putea apărea o nouă cerere pentru dolari, mai ales după ce Kevin Warsh a fost anunțat ca alegerea președintelui pentru funcția de președinte al Fed din mai, când se încheie mandatul lui Jerome Powell.

Piața nu se așteaptă ca Warsh să fie sub controlul lui Trump

Deși există încă obstacole în calea numirii lui Warsh în funcția de președinte al Fed, inclusiv aprobarea de către Comisia bancară a Senatului, piața nu se așteaptă ca Warsh să fie deosebit de dovish sau influențat de preferința președintelui Trump pentru reducerea ratelor dobânzilor. Piața futures a ratelor dobânzilor se așteaptă în continuare la prima reducere a ratei dobânzii de către Fed la mijlocul anului și la o continuare generală a mandatului lui Powell în funcția de președinte. Acest lucru ar putea fi prematur, întrucât Warsh s-a arătat mai dovish în ultimele 12 luni, însă, deocamdată, Warsh nu este considerat o amenințare pentru acțiuni și ar putea contribui la recuperarea dolarului după ce acesta a atins săptămâna trecută cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. Datele economice de până acum din acest an susțin poziția actuală a Fed în materie de politică monetară și nu ne așteptăm ca raportul NFP din această săptămână să schimbe cursul dobânzilor din SUA.

Noutăți din domeniul tehnologic

Tehnologia a fost unul dintre sectoarele mai slabe din S&P 500 săptămâna trecută, pe fondul divergenței continue între performanțele celor 7 mari. Acțiunile Meta au crescut cu 11% săptămâna trecută, pe fondul rezultatelor financiare bine primite, în timp ce acțiunile Microsoft au scăzut cu peste 5% deoarece raportul său financiar nu a reușit să atragă investitorii. Anul acesta a avut loc o reordonare a ierarhiei acțiunilor din sectorul tehnologic. Sandisk, producătorul de cipuri de memorie, continuă să avanseze și a fost cel mai performant titlu din S&P 500 săptămâna trecută. În comparație, Microsoft și Palantir au fost printre cele mai slabe performante.

Tehnologia a ieșit din moda traderilor, pe fondul creșterii incertitudinii. Factorii cheie care determină evoluția pieței bursiere americane în acest moment includ acțiunile cu volatilitate redusă, cele care generează dividende și acțiunile de valoare. Acest lucru este opusul tranzacțiilor cu acțiuni din sectorul tehnologic, sugerând că sezonul rezultatelor financiare nu a contribuit până acum la stimularea sectorului tehnologic, chiar dacă unele companii individuale au înregistrat performanțe superioare.

Se preconizează că blocajul parțial al administrației americane va fi temporar

Piețele vor trebui să facă față și unei noi închideri a administrației americane. Aceasta este doar o închidere parțială și nu va avea un impact la fel de mare asupra economiei în ansamblu ca închiderea din octombrie anul trecut. Ne așteptăm ca aceasta să fie temporară, însă președintele Camerei Reprezentanților a declarat că se va prelungi după luni, întrucât Congresul se grăbește să adopte bugetul. Există speranțe mari că închiderea se va încheia marți și nu va afecta prea mult publicarea datelor economice.

Mai jos, analizăm trei evenimente care ar putea dicta evoluția prețurilor în această săptămână.

1. Reuniunile BCE și Băncii Angliei

Nu se așteaptă ca BCE să modifice ratele dobânzilor la reuniunea din această săptămână și există doar 17% șanse de reducere. Cu toate acestea, creșterea euro din ultimele săptămâni va avea un impact semnificativ asupra acestei reuniuni. Deși euro s-a retras de la nivelul de 1,20 USD la sfârșitul săptămânii trecute, pe fondul aprecierii dolarului, probabil că este prea aproape de acest nivel pentru a fi confortabil pentru BCE în acest moment.

Rata CPI din Zona Euro a scăzut în decembrie sub 2%, la 1,9%, iar riscul este ca un euro puternic să poată reduce și mai mult inflația. Se așteaptă ca CPI să scadă la 1,7% în ianuarie, când va fi publicat miercuri. Deși BCE se așteaptă ca inflația să revină la nivelul țintă în timp, fără alte modificări ale ratelor dobânzilor, dacă euro continuă să avanseze, atunci dezbaterea s-ar putea orienta către reduceri ale ratelor dobânzilor în cursul acestui an.

În Marea Britanie, se așteaptă ca BOE să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința de joi. Această ședință va include și primul raport de politică monetară al anului precum și previziunile economice actualizate ale BOE. Investitorii vor fi atenți la orice schimbare în previziuni, în special în ceea ce privește creșterea salariilor și șomajul. Va fi interesant de urmărit orice comentariu al lui Andrew Bailey cu privire la creșterea CPI din Marea Britanie de luna trecută, până la 3,4% în decembrie. Este probabil ca acest lucru să consolideze hotărârea BOE de a menține ratele dobânzilor neschimbate, fără a se preconiza reduceri ale ratelor până în aprilie, când se așteaptă ca inflația să se modereze, iar presiunea salarială să înceapă să scadă. În ansamblu, lira sterlină ar putea beneficia de un impuls din partea unei poziții hawkish a GBP, deși principalul motor al pieței valutare rămâne în continuare slăbiciunea USD.

2. Datele NFP

Ne așteaptă o săptămână aglomerată în date, iar publicarea cheie va fi raportul privind piața muncii din SUA, care va fi publicat vineri. Analiștii se așteaptă la o valoare de 68.000 pentru luna trecută, în creștere față de 50.000 în decembrie. Se preconizează că rata șomajului va rămâne stabilă la 4,4%.

În ansamblu, un număr NFP scăzut nu înseamnă că economia SUA încetinește. Nu credem că raportul din această săptămână ne va oferi un semnal definitiv, din cauza ajustărilor sezoniere ale datelor, care ar putea să-l facă și mai zgomotos. Astfel, investitorii ar putea să treacă cu vederea acest raport, mai ales dacă există alți factori care influențează evoluția prețurilor, așa cum ne așteptăm.

3. Raportările financiare

Este o altă săptămână importantă pentru rapoartele privind veniturile. În ultimele săptămâni, acțiunile din domeniul AI au înregistrat performanțe mixte, iar investitorii analizează rapoartele privind veniturile într-un mod în care nu au mai făcut-o în ultimii ani. Rezultatele AMD (AMD.US) din 3 februarie vor merita o atenție deosebită. Se preconizează că rezultatele sale din al patrulea trimestru vor arăta venituri de 9,64 miliarde de dolari și un venit net de 2,17 miliarde de dolari. Riscurile sunt în creștere din cauza cererii puternice de procesoare.

Acțiunile AMD au scăzut cu aproape 10% săptămâna trecută, deși au depășit performanțele sectorului tehnologic în ansamblu în acest an și sunt încă cu 8% mai mari. Chiar și cu scăderea de săptămâna trecută, prețul acțiunilor AMD reflectă un optimism sănătos cu privire la raportul privind veniturile din această săptămână, astfel încât direcția viitoare a acțiunilor va depinde de perspectivele pentru 2026. Riscul este că în 2026 s-ar putea înregistra o încetinire a creșterii, care ar putea dura până la extinderea proiectelor majore de AI. Presiunile asupra costurilor vor fi monitorizate îndeaproape.

Amazon (AMZN.US) va publica rezultatele pe 5 februarie. Creșterea serviciilor cloud la Amazon Web Services va fi în centrul atenției. Se așteaptă ca AWS să înregistreze o creștere de 21% pentru ultimul trimestru, iar investitorii vor dori informații actualizate cu privire la constrângerile de aprovizionare care ar putea amenința creșterea viitoare.

Acțiunile Amazon au înregistrat o evoluție laterală în ultimele 12 luni și au crescut cu mai puțin de 1%. Deși preocupările legate de evaluare se atenuează, faza de expansiune a cloud computingului bazată pe AI ar putea încetini de aici înainte. Prin urmare, randamentele ar putea să nu mai fie la fel de atractive în viitor, iar costurile suplimentare ar putea să exercite presiune asupra marjelor. Astfel, perspectivele pentru activitatea de cloud computing a Amazon vor fi cruciale pentru investitori.