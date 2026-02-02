Rezumatul dimineții - Un început pesimist al noii săptămâni(02.02.2026)📉

Piețele încep noua săptămână de tranzacționare cu vânzări semnificative.

Metalele prețioase atrag din nou cea mai mare atenție din partea investitorilor. În prezent, ARGINTUL și AURUL au scăzut cu 11,3% și, respectiv, 7,5%.

Sentimentul negativ este evident și în cazul NATGAS și OIL.WTI, care au înregistrat scăderi de 17,1% și, respectiv, 6,37%.

OPEC+ a menținut producția din martie neschimbată și nu a oferit nicio orientare pentru perioada de după primul sfert.

Situația tuturor instrumentelor menționate mai sus nu a fost îmbunătățită nici de lipsa unei intervenții militare majore în Iran, pe care o parte a pieței o aștepta în weekend.

Companiile listate și criptomonedele urmează scăderea abruptă a materiilor prime.

Scăderea Bitcoin la aproximativ 75.200 USD a împins costul mediu de achiziție al criptomonedelor Strategy peste prețul actual. Din acest motiv, este posibil să asistăm la scăderi semnificative ale prețurilor pentru companiile din sectorul criptomonedelor și pentru Strategy la începutul sesiunii. În acest moment, înainte de deschiderea pieței, acțiunile companiei sunt în scădere cu 9%.

Bursele din regiunea Asia-Pacific au început sesiunea în teritoriul negativ. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 0,48%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut până la 2,4%. Indicele Shanghai Composite a scăzut cu 1,3%. Indicele S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 1%. Investitorii vând acțiuni, iar atenția pieței se concentrează asupra viitoarei decizii a Băncii Centrale a Australiei privind ratele dobânzilor, care este așteptată marți dimineață (se așteaptă o creștere a ratelor).

În India, creșterea impozitelor pe tranzacțiile cu instrumente derivate anunțată în buget a provocat o scădere bruscă a prețurilor acțiunilor.

Coreea de Sud a înregistrat fluctuații puternice, iar autoritățile au suspendat tranzacționarea la bursa KOSPI timp de cinci minute după ce contractele futures au scăzut cu 5%.

Piețele bursiere din Asia și Pacific au înregistrat o scădere generală din cauza unor evenimente negative, cum ar fi închiderea parțială a guvernului federal american, scăderea neașteptată a indicatorilor PMI din China și consecințele prăbușirii abrupte a prețurilor metalelor prețioase. O lovitură suplimentară a fost dată de slăbiciunea sectorului tehnologic, după ce s-a anunțat că Nvidia și-a suspendat planurile de a investi 100 de miliarde de lire sterline în OpenAI.

În Australia, indicatorul PMI din sectorul manufacturier a crescut în ianuarie la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, iar indicele de inflație al Institutului Melbourne a crescut cu 0,2% în ritm lunar(față de 1,0% anterior), cu o rată anuală de 3,6%, ceea ce susține îngrijorările legate de inflație și speculațiile pieței cu privire la o posibilă majorare a ratei dobânzii de către RBA pe 3 februarie.

Pe piața valutară în ansamblu, yenul japonez și dolarul american înregistrează în prezent cele mai bune performanțe. Se observă scăderi semnificative ale dolarului australian și dolarului canadian (impactul scăderii prețurilor metalelor prețioase).

Este interesant de remarcat că yenul s-a depreciat inițial după comentariile prim-ministrului Takaichi din weekend cu privire la avantajele unei monede slabe pentru exportatori. Source: xStation

