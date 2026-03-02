Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Evenimentele din Orientul Mijlociu domină în mod evident piețele financiare în această dimineață. Prețul petrolului Brent continuă să crească și a înregistrat o creștere de peste 9%, contractele futures pe acțiuni sunt în scădere, iar prețul aurului a crescut cu peste 2%. Dolarul este moneda G10 cu cea mai bună performanță, iar obligațiunile suverane ar putea atrage noi fluxuri de capital în cursul acestei dimineți.

De ce mișcările piețelor sunt moderate, având în vedere că această situație este fără precedent

Pentru un eveniment global fără precedent, mișcările de până acum pe piețele financiare au fost moderate. Situația este extrem de fluidă, iar riscul de știri negative planează asupra prețurilor activelor în această săptămână. Cu toate acestea, acțiunile se mișcă în intervalele recente, iar până acum, scăderea prețului petrolului este limitată, iar petrolul Brent rămâne sub 80 de dolari pe baril.

Cu câțiva ani în urmă, un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, în care SUA și Iranul se atacau direct reciproc și pe aliații SUA, ar fi provocat haos pe piețe și daune de durată. În schimb, dacă prețul petrolului își menține scăderea de 7,5%, aceasta ar fi a 53-a cea mai mare scădere zilnică, potrivit Bloomberg. Nu este nesemnificativ, dar cu siguranță nu este o înfrângere.

Prima de risc geopolitic s-a adăugat la petrol, dar încă nu s-a ajuns la 100 de dolari pe baril

De ce există un calm relativ pe piețe? Deocamdată, niciuna dintre părți nu a vizat infrastructura de petrol și gaze din regiune, OPEC a anunțat o creștere a producției începând cu luna viitoare pentru a contracara efectele conflictului, iar Iranul a promis că nu va închide oficial Strâmtoarea Hormuz. Deși un petrolier a fost lovit de o dronă în strâmtoare în weekend, acesta era relativ mic și nu este clar cum sau cine l-a lovit. Astfel, deși va exista o primă de risc adăugată la prețul petrolului, în mare parte pentru a acoperi creșterea costurilor de asigurare pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Hormuz, nu vedem un preț al petrolului de trei cifre pe fondul acestui conflict.

FTSE 100 va rămâne un performer

Se așteaptă ca acțiunile companiilor aeriene, hotelurilor și agențiilor de turism să înregistreze scăderi semnificative ale prețurilor, deoarece călătoriile în regiune rămân închise. Orientul Mijlociu reprezintă, de asemenea, 18% din transportul aerian de marfă, care va fi acum afectat și ar putea provoca unele perturbări în lanțul de aprovizionare. În contrast, acțiunile din domeniul apărării vor crește probabil. Deși contractele futures sugerează că FTSE 100 va deschide astăzi la un nivel mai scăzut, indicele britanic va avea performanțe superioare, deoarece proliferarea companiilor din domeniul apărării și a marilor companii petroliere contribuie la susținerea indicelui.

Știrile vor determina direcția pieței

Donald Trump a declarat că atacurile ar putea continua și luna viitoare, dar nu este clar care sunt obiectivele acestora. Se pare că uciderea ayatollahului nu a distrus regimul, iar un consiliu temporar care conduce Iranul a jurat răzbunare. Trăim vremuri incerte, iar fluxul de știri ar putea schimba direcția piețelor. Volatilitatea va rămâne probabil ridicată la începutul acestei săptămâni, iar dacă tranzacționați pe piețe, fiți atenți la riscul asociat știrilor.

Date macroeconomice de urmărit

Datele din această săptămână pot părea deosebit depășite după evenimentele din weekend, însă există încă multe evenimente economice și corporative de urmărit, care ar putea influența evoluția pe termen lung a piețelor. Începem cu PMI-urile globale, apoi trecem la datele preliminare ale BCE privind inflația, Congresul Chinei privind perspectivele economice, Declarația de primăvară a Regatului Unit și, în final, datele privind salariile din sectorul non-agricol din SUA pentru luna februarie.

Mai jos, analizăm trei evenimente care merită urmărite în zilele următoare:

Raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA: se așteaptă o creștere modestă a locurilor de muncă

Piața se așteaptă la o valoare de 60.000 pentru februarie, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din cele 130.000 de locuri de muncă înregistrate în ianuarie. Se așteaptă ca creșterea locurilor de muncă din SUA să se modereze după un început robust al anului. Rata șomajului este așteptat să rămână stabilă la 4,3%, după ce a scăzut de la 4,4% luna trecută. Există riscul unei surprize negative deoarece problemele legate de vreme ar putea afecta creșterea locurilor de muncă luna trecută, după ce furtunile de zăpadă majore din SUA de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie ar fi putut constitui un obstacol pe termen scurt în calea angajărilor. Dacă locurile de muncă din construcții, agrement și ospitalitate sunt mai slabe decât sugerează tendințele recente, acest lucru ar putea fi un semn că salariile au fost afectate de furtunile de iarnă, iar investitorii ar putea alege să ignore aceste date.

După cea mai lentă piață a muncii din afara unei recesiuni din 2003, analiștii vor analiza acest raport pentru a vedea dacă există semne de stabilizare pe piața muncii din SUA sau dacă datele indică o continuare a slăbiciunii în viitor. O piață a muncii lentă ar putea afecta încrederea consumatorilor, iar vineri vor fi publicate și vânzările de retail. Se preconizează că vânzările totale vor scădea cu 0,3% în ianuarie, însă vânzările de bază ar trebui să crească cu 0,3%, revenindu-și după o scădere de 0,1% în decembrie.

Dubla lovitură reprezentată de datele privind locurile de muncă și vânzările cu amănuntul ar putea declanșa o reacție a pieței. Datele slabe ar putea alimenta speranțele privind o accelerare a ritmului de reducere a dobânzilor de către Fed. În prezent, se așteaptă 2,4 reduceri ale dobânzilor de către Fed în acest an, prima reducere fiind preconizată pentru luna iunie. Dacă datele sunt slabe, am putea asista la o schimbare a pieței, care ar putea anticipa o a treia reducere la sfârșitul acestui an. Impactul asupra dolarului va depinde de faptul dacă acesta va rămâne o monedă refugiu preferată după conflictul din Orientul Mijlociu.

Europa: inflație stabilă în februarie

Este o săptămână importantă pentru datele privind inflația. Se preconizează că inflația din Zona Euro va rămâne la 1,7% în februarie, cel mai slab nivel din septembrie 2024. Italia și Franța au niveluri foarte scăzute ale inflației, ceea ce afectează indicele agregat. Cu toate acestea, nu credem că datele din această săptămână vor fi suficiente pentru a schimba așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către BCE. În prezent, piața futures a ratelor dobânzilor include în preț mai puțin de o reducere a ratei dobânzii de către BCE pentru acest an. Nu credem că aceste date vor schimba prea mult situația, mai ales dacă vom asista la o creștere semnificativă a prețului petrolului la începutul acestei săptămâni.

În altă ordine de idei, comenzile industriale din Germania vor fi publicate și ele săptămâna aceasta, iar atenția se va concentra asupra faptului dacă stimulentele din domeniul apărării și infrastructurii din partea Berlinului se reflectă în aceste date și dacă vor stimula creșterea economică pe termen scurt. Deși rata anuală de creștere este puternică, se preconizează că comenzile industriale vor scădea cu 4% la începutul acestui an. Acest indice poate fi volatil, dar o valoare mai mare decât cea preconizată ar putea stimula ușor euro.

EURUSD a scăzut sub media mobilă simplă pe 50 de zile la sfârșitul săptămânii trecute, pe fondul unei valuri de îngrijorare legată de inteligența artificială care a cuprins piețele și a provocat o explozie de aversiune față de risc. La începutul acestei săptămâni, vom urmări dacă EURUSD poate rămâne peste media mobilă simplă pe 200 de zile, la 1,1650 USD, întrucât dolarul ar putea beneficia de cererea de activ de refugiu.

Declarația de primăvară a lui Reeves în centrul atenției, dar probabil umbrită de evenimentele din Orientul Mijlociu

În această săptămână, atenția Regatului Unit se va concentra asupra Declarației de primăvară și asupra previziunilor actualizate ale OBR. Așa cum am menționat în previziunile noastre, ar putea exista vești bune în ceea ce privește finanțele publice, împrumuturile pentru acest an fiscal urmând să fie reduse cu 20%. Piața obligațiunilor a beneficiat de acest lucru în ultimele săptămâni, iar în februarie, obligațiunile de stat britanice au fost cele mai performante obligațiuni suverane la nivel global.

Se preconizează, de asemenea, o perspectivă de creștere modestă, iar OBR ar putea lansa un avertisment cu privire la rata șomajului. O creștere rapidă a șomajului ar putea afecta perspectivele fiscale ale Regatului Unit și marja de manevră disponibilă, dacă aceasta limitează veniturile fiscale și crește, de asemenea, costurile pentru indemnizațiile de șomaj.

Activitatea sectorului privat ar putea fi un punct pozitiv. Se preconizează că indicele PMI compozit al Regatului Unit va ajunge la 53,9 pentru luna trecută, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024. Indicele FTSE 100 a atins un nou record la sfârșitul săptămânii trecute și ne așteptăm ca FTSE 100 să fie din nou printre cele mai performante indici în această săptămână. Combinația puternică de companii energetice, materiale și acțiuni din domeniul apărării va fi probabil bine susținută în contextul actual, iar indicele britanic se îndreaptă acum spre 11.000.

Lira sterlină a fost afectată de rezultatul slab al Partidului Laburist în alegerile parțiale de săptămâna trecută din Gorton și Denton și de revenirea dolarului pe fondul conflictului dintre SUA și Iran. GBPUSD a scăzut sub media mobilă simplă pe 200 de zile la sfârșitul săptămânii trecute și se tranzacționează puțin peste 1,3550 USD. Riscul este ca un dolar puternic să împingă această pereche înapoi spre 1,3330 USD, minimul din 20 ianuarie.