Newsletter monede digitale: Bitcoin câștigă aproape 2% în ciuda războiului din Orientul Mijlociu 📈

În ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a sentimentului clar mai slab pe piețele de acțiuni - determinat de creșterea prețurilor petrolului și de reînnoirea îngrijorărilor legate de inflație - Bitcoin a reacționat relativ calm. După atacurile israeliene și americane asupra unor ținte din Iran, BTC a scăzut pentru scurt timp la aproximativ 63.000 de dolari sâmbătă dimineață, dar de atunci a revenit cu aproximativ 5% și se stabilizează acum în jurul valorii de 66.500 de dolari. Datele on-chain au confirmat inițial presiunea de vânzare în derivatele BTC, lichidările atingând un vârf de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în poziții, însă piața și-a recăpătat rapid echilibrul
Sursa: CryptoQuant
În mod surprinzător, deținătorii pe termen scurt nu s-au angajat în vânzări masive, ceea ce poate sugera o fază de „epuizare a ofertei” în această etapă a ciclului și indică faptul că Bitcoin este deținut în prezent de mâini "relativ mai puternice"
Sursa: CryptoQuant
Pe de altă parte, o parte semnificativă din oferta de BTC acumulată în ultimii doi ani rămâne în pierdere. O scădere sub nivelul psihologic important de 60.000 de dolari ar putea crește brusc pierderile nerealizate în rândul deținătorilor pe termen lung
Sursa: CryptoQuant
ETF-urile nu intră în panică (deocamdată)
În această etapă a ciclului pieței, atenția investitorilor rămâne ferm concentrată asupra Bitcoin, în timp ce Ethereum a trecut clar pe plan secund. Acest lucru este vizibil în fluxurile ETF: capitalul continuă să favorizeze Bitcoin și, fără o revenire susținută a BTC, o piață bullish mai largă a criptomonedelor, inclusiv ETH, pare puțin probabilă pentru moment. Cu excepția zilelor de luni și vineri trecute, ETF-urile Bitcoin au înregistrat fluxuri nete clar pozitive săptămâna trecută. În schimb, ETF-urile Ethereum au înregistrat fluxuri doar marginal pozitive
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Capitalul cumulat în ETF-urile criptografice rămâne substanțial. Față de nivelurile maxime, activele au scăzut cu aproximativ 15%, în ciuda faptului că Bitcoin a scăzut cu aproape 50% față de maximele istorice. Acest lucru sugerează că, deși vânzările legate de ETF-uri s-au accelerat în ultimele luni, acestea sunt încă departe de a fi extreme
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graficele Bitcoin și Ethereum (D1)
Din perspectivă tehnică, Bitcoin pare să rămână în consolidare între 60.000 și 72.000 de dolari pe termen scurt. Piața caută probabil un catalizator care să declanșeze o mișcare mai decisivă în orice direcție. Nu poate fi exclusă o altă scădere către 50.000 USD, mai ales dacă condițiile globale ale pieței de capital se deteriorează în continuare, favorizând dolarul american, randamentele obligațiunilor și petrolul. În schimb, o depășire decisivă a zonei 74.000-75.000 USD ar crește probabilitatea unei încercări de redresare mai durabile
Sursa: xStation5
Rezumatul zilei: Piețele capitulează sub influența evenimentelor din Golful Persic
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în roșu
Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică pe fondul creșterii prețurilor la energie
Petrolul Brent la maxime multianule!
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."