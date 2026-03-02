Newsletter monede digitale: Bitcoin câștigă aproape 2% în ciuda războiului din Orientul Mijlociu 📈

În ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a sentimentului clar mai slab pe piețele de acțiuni - determinat de creșterea prețurilor petrolului și de reînnoirea îngrijorărilor legate de inflație - Bitcoin a reacționat relativ calm. După atacurile israeliene și americane asupra unor ținte din Iran, BTC a scăzut pentru scurt timp la aproximativ 63.000 de dolari sâmbătă dimineață, dar de atunci a revenit cu aproximativ 5% și se stabilizează acum în jurul valorii de 66.500 de dolari. Datele on-chain au confirmat inițial presiunea de vânzare în derivatele BTC, lichidările atingând un vârf de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în poziții, însă piața și-a recăpătat rapid echilibrul

Sursa: CryptoQuant

În mod surprinzător, deținătorii pe termen scurt nu s-au angajat în vânzări masive, ceea ce poate sugera o fază de „epuizare a ofertei” în această etapă a ciclului și indică faptul că Bitcoin este deținut în prezent de mâini "relativ mai puternice"

Sursa: CryptoQuant

Pe de altă parte, o parte semnificativă din oferta de BTC acumulată în ultimii doi ani rămâne în pierdere. O scădere sub nivelul psihologic important de 60.000 de dolari ar putea crește brusc pierderile nerealizate în rândul deținătorilor pe termen lung

Sursa: CryptoQuant

ETF-urile nu intră în panică (deocamdată)

În această etapă a ciclului pieței, atenția investitorilor rămâne ferm concentrată asupra Bitcoin, în timp ce Ethereum a trecut clar pe plan secund. Acest lucru este vizibil în fluxurile ETF: capitalul continuă să favorizeze Bitcoin și, fără o revenire susținută a BTC, o piață bullish mai largă a criptomonedelor, inclusiv ETH, pare puțin probabilă pentru moment. Cu excepția zilelor de luni și vineri trecute, ETF-urile Bitcoin au înregistrat fluxuri nete clar pozitive săptămâna trecută. În schimb, ETF-urile Ethereum au înregistrat fluxuri doar marginal pozitive

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Capitalul cumulat în ETF-urile criptografice rămâne substanțial. Față de nivelurile maxime, activele au scăzut cu aproximativ 15%, în ciuda faptului că Bitcoin a scăzut cu aproape 50% față de maximele istorice. Acest lucru sugerează că, deși vânzările legate de ETF-uri s-au accelerat în ultimele luni, acestea sunt încă departe de a fi extreme

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Graficele Bitcoin și Ethereum (D1)

Din perspectivă tehnică, Bitcoin pare să rămână în consolidare între 60.000 și 72.000 de dolari pe termen scurt. Piața caută probabil un catalizator care să declanșeze o mișcare mai decisivă în orice direcție. Nu poate fi exclusă o altă scădere către 50.000 USD, mai ales dacă condițiile globale ale pieței de capital se deteriorează în continuare, favorizând dolarul american, randamentele obligațiunilor și petrolul. În schimb, o depășire decisivă a zonei 74.000-75.000 USD ar crește probabilitatea unei încercări de redresare mai durabile

Sursa: xStation5