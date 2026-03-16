În această săptămână

- Eforturile diplomatice pentru asigurarea siguranței petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz
- Petrolul: ar putea o criză a transportului maritim să se transforme într-o criză mai gravă a aprovizionării?
- Vor continua acțiunile americane să se confrunte cu o presiune puternică de vânzare?
- Festivalul băncilor centrale: De ce Fed se poate concentra pe creștere, în timp ce preocupările legate de inflație vor domina în Europa
- Problemele pieței muncii din Marea Britanie
La începutul acestei săptămâni, contractele futures pe acțiuni din Europa și SUA înregistrează câștiguri modeste, prețul petrolului este mai mare cu peste 1%, iar țițeiul Brent se situează puțin sub 105 dolari pe baril, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu intră în a treia săptămână.
Eforturi diplomatice pentru asigurarea siguranței petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz
Aceleași teme vor domina probabil și săptămâna aceasta, întrucât geopolitica este principalul factor care determină evoluția prețurilor. Încă nu există semne că războiul din Iran se apropie de final. Ultimele noutăți vin de la Teheran, care a declarat că nu urmărește un armistițiu cu SUA. India și-a lăudat eforturile diplomatice de a asigura trecerea a două petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, după negocieri directe cu regimul iranian. Se pare că Franța și Italia fac același lucru.
În acest stadiu, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, dar acesta este un semn de speranță că Iranul este deschis eforturilor diplomatice de a permite petrolierelor și navelor de marfă să treacă în siguranță prin strâmtoare. Iranul pare să trateze fiecare navă în parte, astfel încât orice scădere a prețului petrolului ar putea fi limitată.
Petrol: ar putea o criză a transportului maritim să se extindă într-o criză mai profundă a aprovizionării?
Există, de asemenea, alte temeri că atacurile intense asupra principalului nod de export al Iranului de pe insula Kharg riscă să atragă represalii împotriva infrastructurii energetice din statul din Golf și din întreaga regiune. Până în prezent, această criză a fost în principal o criză a transportului maritim, însă s-ar putea extinde într-o criză mai amplă a aprovizionării dacă nodurile cheie de export sunt lovite de Iran. În această situație, ar duce la o întrerupere mult mai îndelungată a aprovizionării. O criză a transportului maritim a determinat deja creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, iar amenințarea unei întreruperi ample și prelungite a aprovizionării ar putea determina o creștere și mai mare a prețului petrolului.
La începutul unei noi săptămâni, investitorii se confruntă cu echilibrarea speranțelor că navele vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz, cu temerile că criza s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți. Este puțin probabil ca acest lucru să atenueze aversiunea față de risc sau presiunea ascendentă asupra prețului petrolului în zilele următoare.
Contractele futures pe acțiuni la nivel global sunt ușor în creștere la începutul acestei săptămâni, iar prețul petrolului se situează confortabil peste 100 de dolari pe baril. Considerăm că sentimentul pieței rămâne fragil, deși o scădere bruscă a acțiunilor săptămâna trecută ar putea determina o ușoară diminuare a presiunii de vânzare pe măsură ce intrăm în a treia săptămână a conflictului.
Vor continua acțiunile americane să se confrunte cu o presiune puternică de vânzare?
Săptămâna trecută, acțiunile americane au început să recupereze terenul pierdut față de omologii lor globali și au înregistrat o scădere mai accentuată decât indicii europeni. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,6%, comparativ cu o scădere de 0,23% în dolari a indicelui FTSE 100. Deși există o multitudine de producători de petrol atât în indicele american, cât și în cel britanic, BP și Exxon dețin o proporție considerabilă din activele lor în regiunea Golfului, care sunt blocate din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Acest lucru s-a reflectat în prețul acțiunilor Exxon Mobil, care a crescut cu doar 1,5% de la începutul acestei crize, comparativ cu o creștere de 12,5% a prețului acțiunilor BP, care pare mai imun la criza de aprovizionare.
Deși contractele futures pe acțiuni sunt mai mari la începutul acestei săptămâni, nu suntem convinși că cumpărătorii de pe fondul scăderilor vor rămâne pe piață. Semnalele pe termen scurt par nesigure. Procentul companiilor din S&P 500 care au atins un maxim pe 4 săptămâni este de 4%, comparativ cu 22% care au atins un minim pe 4 săptămâni. Nasdaq se descurcă puțin mai bine, 4% dintre companii atingând noi maxime pe 4 săptămâni, comparativ cu 15% care ating noi minime pe 4 săptămâni. În Europa, acțiunile defensive și marile companii energetice oferă o oarecare protecție, 8% din indicele Eurostoxx 50 atingând un nou maxim pe 4 săptămâni săptămâna trecută, comparativ cu 14% care au atins un minim pe 4 săptămâni.
Dolarul a încheiat săptămâna în forță, iar indicele dolarului a urcat peste 100,00, cel mai ridicat nivel al anului până în prezent. Euro a scăzut cu 1,8%, iar lira sterlină a scăzut cu 1,5% față de dolarul american. Reevaluarea rapidă a dolarului american se adaugă presiunilor globale asupra inflației cauzate de creșterea prețurilor la energie. Obligațiunile globale au avut o altă săptămână dificilă, titlurile de stat americane conducând valul de vânzări. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut cu 18 puncte de bază, randamentele britanice și italiene pe 10 ani au crescut cu 17 puncte de bază, iar randamentele franceze au crescut, de asemenea, cu 16 puncte de bază.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."