În această săptămână

La începutul acestei săptămâni, contractele futures pe acțiuni din Europa și SUA înregistrează câștiguri modeste, prețul petrolului este mai mare cu peste 1%, iar țițeiul Brent se situează puțin sub 105 dolari pe baril, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu intră în a treia săptămână.

Eforturi diplomatice pentru asigurarea siguranței petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz

Aceleași teme vor domina probabil și săptămâna aceasta, întrucât geopolitica este principalul factor care determină evoluția prețurilor. Încă nu există semne că războiul din Iran se apropie de final. Ultimele noutăți vin de la Teheran, care a declarat că nu urmărește un armistițiu cu SUA. India și-a lăudat eforturile diplomatice de a asigura trecerea a două petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, după negocieri directe cu regimul iranian. Se pare că Franța și Italia fac același lucru.

În acest stadiu, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, dar acesta este un semn de speranță că Iranul este deschis eforturilor diplomatice de a permite petrolierelor și navelor de marfă să treacă în siguranță prin strâmtoare. Iranul pare să trateze fiecare navă în parte, astfel încât orice scădere a prețului petrolului ar putea fi limitată.

Petrol: ar putea o criză a transportului maritim să se extindă într-o criză mai profundă a aprovizionării?

Există, de asemenea, alte temeri că atacurile intense asupra principalului nod de export al Iranului de pe insula Kharg riscă să atragă represalii împotriva infrastructurii energetice din statul din Golf și din întreaga regiune. Până în prezent, această criză a fost în principal o criză a transportului maritim, însă s-ar putea extinde într-o criză mai amplă a aprovizionării dacă nodurile cheie de export sunt lovite de Iran. În această situație, ar duce la o întrerupere mult mai îndelungată a aprovizionării. O criză a transportului maritim a determinat deja creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, iar amenințarea unei întreruperi ample și prelungite a aprovizionării ar putea determina o creștere și mai mare a prețului petrolului.

La începutul unei noi săptămâni, investitorii se confruntă cu echilibrarea speranțelor că navele vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz, cu temerile că criza s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți. Este puțin probabil ca acest lucru să atenueze aversiunea față de risc sau presiunea ascendentă asupra prețului petrolului în zilele următoare.

Contractele futures pe acțiuni la nivel global sunt ușor în creștere la începutul acestei săptămâni, iar prețul petrolului se situează confortabil peste 100 de dolari pe baril. Considerăm că sentimentul pieței rămâne fragil, deși o scădere bruscă a acțiunilor săptămâna trecută ar putea determina o ușoară diminuare a presiunii de vânzare pe măsură ce intrăm în a treia săptămână a conflictului.

Vor continua acțiunile americane să se confrunte cu o presiune puternică de vânzare?

Săptămâna trecută, acțiunile americane au început să recupereze terenul pierdut față de omologii lor globali și au înregistrat o scădere mai accentuată decât indicii europeni. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,6%, comparativ cu o scădere de 0,23% în dolari a indicelui FTSE 100. Deși există o multitudine de producători de petrol atât în indicele american, cât și în cel britanic, BP și Exxon dețin o proporție considerabilă din activele lor în regiunea Golfului, care sunt blocate din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Acest lucru s-a reflectat în prețul acțiunilor Exxon Mobil, care a crescut cu doar 1,5% de la începutul acestei crize, comparativ cu o creștere de 12,5% a prețului acțiunilor BP, care pare mai imun la criza de aprovizionare.

Deși contractele futures pe acțiuni sunt mai mari la începutul acestei săptămâni, nu suntem convinși că cumpărătorii de pe fondul scăderilor vor rămâne pe piață. Semnalele pe termen scurt par nesigure. Procentul companiilor din S&P 500 care au atins un maxim pe 4 săptămâni este de 4%, comparativ cu 22% care au atins un minim pe 4 săptămâni. Nasdaq se descurcă puțin mai bine, 4% dintre companii atingând noi maxime pe 4 săptămâni, comparativ cu 15% care ating noi minime pe 4 săptămâni. În Europa, acțiunile defensive și marile companii energetice oferă o oarecare protecție, 8% din indicele Eurostoxx 50 atingând un nou maxim pe 4 săptămâni săptămâna trecută, comparativ cu 14% care au atins un minim pe 4 săptămâni.

Dolarul a încheiat săptămâna în forță, iar indicele dolarului a urcat peste 100,00, cel mai ridicat nivel al anului până în prezent. Euro a scăzut cu 1,8%, iar lira sterlină a scăzut cu 1,5% față de dolarul american. Reevaluarea rapidă a dolarului american se adaugă presiunilor globale asupra inflației cauzate de creșterea prețurilor la energie. Obligațiunile globale au avut o altă săptămână dificilă, titlurile de stat americane conducând valul de vânzări. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut cu 18 puncte de bază, randamentele britanice și italiene pe 10 ani au crescut cu 17 puncte de bază, iar randamentele franceze au crescut, de asemenea, cu 16 puncte de bază.