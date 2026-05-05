În această săptămână

Prețul petrolului scade în această dimineață după creșterea de luni. Țițeiul Brent a scăzut cu 1% și se tranzacționează în jurul valorii de 113 dolari pe baril, acțiunile au scăzut în Asia, iar prețurile futures indică o deschidere mai slabă în Europa. Cu toate acestea, pentru moment, contractele futures pe acțiuni din SUA cresc. Prețul petrolului a crescut luni, după ce războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat și rachetele iraniene au lovit Emiratele Arabe Unite pentru prima dată în ultimele săptămâni. Atacul asupra unui port petrolier din Emiratele Arabe Unite a determinat o creștere de 5% a prețurilor petrolului, iar țițeiul Brent s-a tranzacționat la peste 114,00 dolari pe baril. De asemenea, Iranul a lovit mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, există semne că SUA slăbește blocada impusă de Iran asupra strâmtorii și că navele reușesc să treacă prin strâmtoare, deși într-un ritm mult mai lent decât înainte de război. Evenimentele din ultimele 24 de ore reprezintă cea mai gravă escaladare a conflictului de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie, iar aceasta este o situație extrem de volatilă.

Creșterea prețului petrolului va continua

Iranul a anunțat că va extinde zona pe care o controlează în jurul Strâmtorii Ormuz pentru a include porturile din Emiratele Arabe Unite, inclusiv Fujairah. Acest lucru sugerează că conflictul se extinde din nou în întregul Golf Persic. Deși prețul petrolului scade astăzi, până când nu se va găsi o soluție durabilă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prețul petrolului va rămâne probabil ridicat, iar țițeiul Brent ar putea rămâne peste 110 dolari pe baril. Retorica Iranului și a SUA sugerează că este probabil să aibă loc mai multe violențe înainte de a se găsi o soluție diplomatică.

Pe lângă creșterea prețurilor petrolului, acțiunile au scăzut la nivel global luni. Indicele Dax a scăzut cu peste 1%, însă S&P 500 și Nasdaq au înregistrat scăderi mai moderate, ambele pierzând 0,4% și, respectiv, 0,2%. Aceasta nu reprezintă o prăbușire și sugerează două lucruri: în primul rând, că factorii fundamentali, precum profiturile, continuă să susțină apetitul global pentru risc în ceea ce privește acțiunile, în special în SUA, și, în al doilea rând, că o altă creștere a prețului petrolului, mai ales dacă este prelungită, ar putea afecta acțiunile europene și asiatice mai puternic decât indicii americani, ca urmare a impactului economic al războiului, care lovește Europa și Asia mai puternic decât SUA. Este probabil ca această temă să se dezvolte în continuare în acest an, mai ales dacă situația nu se rezolvă în următoarele câteva săptămâni.

Desigur, o parte din calmul relativ de pe piețele bursiere ar putea fi determinată de așteptarea ca Donald Trump să intervină într-un fel pentru a detensiona situația, mai ales dacă prețurile la benzină din SUA rămân ridicate. Cu toate acestea, în lipsa unor semne că acest lucru se va întâmpla, săptămâna începe din nou cu volatilitate.

Pe măsură ce parcurgem prima săptămână completă de tranzacționare din mai, două teme principale domină sentimentul pieței: 1, războiul din Iran și 2, intervenția pe piața valutară, după ce yenul a înregistrat un salt luni, stârnind noi discuții despre o intervenție oficială a Japoniei asupra monedei.

Prețul petrolului și riscurile intervenției valutare

Creșterea prețului petrolului, care a urcat cu peste 88% de la începutul anului, se propagă și în alte piețe. Yenul a fost supus unei presiuni intense în timpul războiului dintre Iran și SUA, pe fondul unei goane către siguranța oferită de dolar și al preocupărilor legate de inflație și creștere economică. Japonia este un importator net de materii prime, astfel încât, atunci când prețurile petrolului cresc, acest lucru afectează perspectivele economice și determină deprecierea yenului. Cu toate acestea, tendința de scădere a yenului s-a oprit brusc săptămâna trecută, după ce au început să circule zvonuri privind o intervenție oficială pentru susținerea monedei. USDJPY a scăzut cu peste 1,5% pe fondul acestor speculații, înregistrând cea mai mare creștere săptămânală a yenului din februarie.

Speculațiile privind intervenția au continuat la începutul acestei săptămâni, după o scădere bruscă intraday a USDJPY luni. Evoluția recentă a prețurilor sugerează că oficialii japonezi au tras o linie de demarcație pentru USDJPY la 160 și nu doresc ca acesta să depășească acest nivel deoarece ar exercita o presiune ascendentă asupra inflației. Deși nu există o confirmare oficială, autoritățile japoneze au cumpărat yeni pentru prima dată în doi ani săptămâna trecută.

Întrebarea este acum: va crește volatilitatea pe piața valutară, pe măsură ce alte bănci centrale, în special din Asia, iau în considerare intervenția oficială pe piața valutară pentru a-și susține monedele în această perioadă de tensiuni geopolitice? De asemenea, pentru ca această intervenție să funcționeze, vor sprijini autoritățile americane Japonia în eforturile sale de a stopa slăbirea yenului?

Există, de asemenea, o tendință de înăsprire a politicii monetare după ce Banca Australiei a majorat marți ratele dobânzilor pentru a doua oară. Rata dobânzii australiene este acum de 4,35%, din cauza îngrijorării legate de inflația persistentă și de contextul economic puternic. Dolarul australian este mai slab în urma acestei decizii, deși este una dintre cele mai puternice monede din G10 de la începutul anului, crescând cu peste 7% față de dolarul american.

Producătorii auto europeni au reacționat moderat la cele mai recente tarife impuse de Trump

Acțiunile americane au înregistrat o scădere luni, după ce au atins niveluri record la sfârșitul săptămânii trecute. Indicele DAX a scăzut cu peste 1% pe fondul deteriorării situației din Orientul Mijlociu; s-au înregistrat, de asemenea, scăderi de peste 2% pentru BMW și de 3% pentru Mercedes-Benz, după ce președintele Trump a impus o taxă suplimentară de 25% asupra autovehiculelor provenite din UE. În trecut, piața ar fi putut avea o reacție mai agresivă la tarife, dar în prezent acestea sunt considerate o preocupare secundară. Președintele ajustează constant ratele tarifare, astfel încât piața nu este dispusă să ia în calcul impactul pe termen lung al unei taxe suplimentare de 25% asupra unor mărci precum Porsche, BMW și Mercedes. O preocupare mai mare o reprezintă creșterea prețurilor la benzină și închiderea efectivă a pieței lucrative din Orientul Mijlociu. Acesta este motivul pentru care prețurile acțiunilor BMW și Mercedes-Benz au scăzut cu aproape 20% în acest an.

Ar trebui investitorii să „vândă în mai și să plece”?

În altă ordine de idei, după începutul turbulent al anului, ar putea fi tentant pentru investitori să „vândă în mai și să plece”, dar ar trebui să o facă? Warren Buffet a declarat în weekend că se simte foarte confortabil cu rezervele record de numerar de 397 de miliarde de dolari ale Berkshire Hathaway deoarece compania consideră că mediul de investiții nu este ideal, așteptând puncte de intrare mai atractive. Buffet, fostul CEO al Berkshire, este un fan al afacerilor avantajoase, iar cu acțiunile la niveluri record, nu este de mirare că firma de investiții extrem de conservatoare stă pe margine.

Buffet a menționat îngrijorări cu privire la o „mentalitate de joc de noroc” pe piețele bursiere în acest moment, așa că ar fi interesant să aflăm ce părere are cu privire la oferta îndrăzneață a GameStop de a cumpăra eBay cu 125 de dolari pe acțiune, sau 55,5 miliarde de dolari. Aceasta este o ofertă fără caracter obligatoriu, care ar putea fi finanțată în proporție de 50% cu numerar și 50% cu acțiuni GameStop. Prețul ofertei reprezintă o primă de 20% față de prețul acțiunilor eBay, iar acțiunile au înregistrat o creștere de 5% luni.

Această tranzacție ridică multiple întrebări, printre care și de ce o acțiune „meme” face o ofertă de a cumpăra eBay? Cum poate o companie care valorează 12 miliarde de dolari să încerce să cumpere eBay pentru 56 de miliarde de dolari? Se pare că firma a obținut un împrumut de 20 de miliarde de dolari de la TD Bank, dar, fără surpriză, prețul acțiunilor GameStop a scăzut cu peste 10% luni. Investitorii se vor întreba pe bună dreptate cum poate o acțiune „meme” să încerce să dezvolte o afacere matură de consum precum eBay; poate că nu este de mirare că Berkshire Hathaway se menține în afara piețelor pentru moment.

În afară de războiul din Iran, există o mulțime de știri corporative și economice pe care investitorii trebuie să le digere săptămâna aceasta:

1. Sezonul raportărilor financiare

În timp ce știrile despre fuziuni și achiziții declanșează volatilitatea pieței bursiere la începutul acestei săptămâni, aceasta este, de asemenea, o săptămână importantă pentru datele privind profiturile, 100 de companii americane urmând să-și raporteze profiturile săptămâna aceasta. Printre acestea se numără AMD, Super Micro Computer, compania Bitcoin Treasury, Palantir, Walt Disney și McDonalds.

AMD, producătorul de cipuri, va fi în centrul atenției când își va raporta rezultatele financiare mai târziu astăzi. Compania va trebui să ofere o perspectivă foarte optimistă pentru a justifica creșterea de 60% a prețului acțiunilor sale din acest an. Compania are un raport P/E de peste 130 de ori profitul, iar în trecut acest lucru nu a reprezentat o problemă deoarece investitorii se obișnuiseră ca firmele din domeniul tehnologiei să se tranzacționeze la multipli mari în comparație cu profiturile. Cu toate acestea, întrebările privind sustenabilitatea investițiilor în AI și recesiunea economică globală au lăsat investitorii în căutarea de profituri și previziuni solide.

Analiștii se așteaptă la cifre bune din partea AMD, inclusiv venituri de 10,27 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru, în creștere cu 34% față de anul trecut. De asemenea, se așteaptă ca firma să confirme că veniturile vor crește cu 32% în acest trimestru, iar așteptările sunt ridicate după rezultatele solide înregistrate de Intel luna trecută. Sentimentul pieței față de sectorul procesării grafice a fost pozitiv în acest an, însă acțiunile au scăzut luni cu peste 5%, ceea ce ar putea fi un semn de nervozitate înainte de publicarea rezultatelor financiare de astăzi.

În ansamblu, acțiunile americane au fost susținute până acum de un sezon al rezultatelor financiare puternic. 63% dintre companiile listate în S&P 500 au raportat deja rezultatele financiare pentru ultimul trimestru, iar 84% dintre acestea au depășit estimările analiștilor privind profitul pe acțiune. Media pe 10 ani este de 78%. De asemenea, companiile raportează profituri cu 20% peste estimări, în timp ce media pe termen lung este de 7%. Până în prezent, rata de creștere a profiturilor pe an pentru S&P 500 este de 27,1%, cel mai ridicat nivel din Q4 2021. Aceasta a fost determinată de un sezon puternic pentru serviciile de comunicații, tehnologie și sectorul bunurilor de consum discreționare, care a înregistrat o creștere a profiturilor cu 39% față de anul precedent. Giganții tehnologici au fost cei care au contribuit cel mai mult la creșterea profiturilor de săptămâna trecută, iar acest lucru a coincis cu un nou record pentru Nasdaq și S&P 500. Cu toate acestea, piața nu a recompensat în mod egal toate cele 7 companii de top, iar Meta a înregistrat o scădere a prețului acțiunilor de 10% săptămâna trecută, chiar dacă a raportat o creștere mai puternică a profiturilor.

În ansamblu, performanța superioară a acțiunilor americane față de omoloagele lor europene se consolidează pe măsură ce avansăm în al doilea trimestru. S&P 500 a crescut cu 11% în ultima lună, în timp ce FTSE 100 a crescut cu 1,8% și Dax cu 5,5%. Creșterea profiturilor în Europa a fost decentă, dar vizibil mai modestă în comparație cu SUA. Se preconiza ca acțiunile cotate în indicele Eurostoxx 600 să înregistreze o creștere a profiturilor de 4% în ultimul trimestru, dar, dacă excludem sectorul energetic, creșterea profiturilor este de doar 1,5% până în prezent. Băncile, numărul limitat de acțiuni din sectorul tehnologic și sectorul energetic au reprezentat punctele forte ale Europei în acest sezon al raportărilor financiare; în schimb, sectorul bunurilor de lux a înregistrat rezultate mixte, iar sectorul auto rămâne sub presiune, ceea ce limitează potențialul de creștere al pieței bursiere. Creșterea economică de bază începe să se estompeze în afara sectoarelor energetic și financiar, ceea ce nu este de bun augur pentru indicii europeni pe termen mediu.

2. Atenția se concentrează asupra NFP

Datele economice sunt în centrul atenției săptămâna aceasta, punctul culminant fiind datele privind piața muncii din SUA, care vor fi publicate vineri. Cifrele privind comerțul din SUA, raportul ISM privind serviciile, sondajul Jolts privind locurile de muncă și raportul ADP privind salariile din sectorul privat sunt, de asemenea, pe agenda săptămânii. NFP-ul este întotdeauna în centrul atenției. Piața se așteaptă la o creștere de 60.000 de locuri de muncă în aprilie, iar rata șomajului ar trebui să rămână stabilă la 4,3%. Dacă aceste previziuni se vor confirma, ar fi vorba de o încetinire bruscă a creșterii locurilor de muncă comparativ cu creșterea de 178.000 de locuri de muncă din martie; cu toate acestea, considerăm că va fi nevoie de cifre mult mai slabe privind locurile de muncă pentru a convinge Fed să reducă din nou ratele dobânzilor. Săptămâna trecută am aflat că trei membri ai Fed s-au opus menținerii unei orientări de relaxare în declarația Fed, iar inflația reprezintă o preocupare tot mai mare pentru Fed. În prezent, șansele unei reduceri a ratei dobânzii pe termen scurt sunt foarte mici, piața așteptându-se ca ratele să rămână neschimbate pentru restul anului, chiar dacă graficul punctual al Fed din martie indică în continuare o reducere a ratei dobânzii o dată în 2026.