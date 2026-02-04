Acordul recent semnat între Uniunea Europeană și India, la fel ca acordul cu Mercosur, marchează finalizarea unui proces de negociere care a durat aproximativ 20 de ani. Cu toate acestea, în ciuda faptului că acordul este descris ca „mama tuturor acordurilor”, până la semnarea sa era greu să găsești vreo mențiune despre acesta pe prima pagină a site-urilor de știri. Este justificat entuziasmul factorilor de decizie? Ce conține acordul și cum va afecta economia și piețele financiare?

La fel ca în cazul acordului cu Mercosur, se poate bănui că încheierea negocierilor aproape peste noapte, după câteva decenii, are legătură cu politica contraproductivă a lui Donald Trump. Administrația președintelui a declanșat războaie comerciale cu aproape toți partenerii în același timp, ceea ce a dus rapid la o serie de acorduri comerciale menite să ocolească Statele Unite.

Elementul central al acordului este reducerea tarifelor vamale pentru autoturismele exportate în India. Piața indiană este protejată de tarife vamale enorme pentru autoturisme, de peste 100%. În conformitate cu acordul, tarifele vamale vor fi reduse mai întâi la 40%, apoi la 10%, cu o cotă de 200.000 de vehicule. Dispoziții similare se aplică vehiculelor electrice și pieselor acestora.

Al doilea pilon este reducerea sau eliminarea tarifelor vamale pentru produsele chimice industriale, cosmetice, farmaceutice și toate tipurile de mașini avansate, inclusiv mașinile CNC.

În prezent, tarifele în aceste sectoare sunt de aproximativ 22% și urmează să fie reduse la zero într-un orizont de 5-7 ani, cu anumite excepții. Excepții similare vor fi asigurate pentru agricultura UE. Alcoolul și produsele regionale pot beneficia de reduceri tarifare, tarifele în acest sector variind între 45% și 150%.

Mama tuturor acordurilor?

Dar ce va obține India în schimb? În primul rând, reducerile tarifare din partea UE vor acoperi toate tipurile de produse textile, fructe de mare și bijuterii. Tarifele din aceste segmente de piață variau anterior între 4% și 26%. Companiile indiene vor putea să conteze pe un acces mai ușor la piața serviciilor, în principal IT, dar și consultanță, iar dereglementarea va acoperi până la 144 de subsectoare.

Un detaliu care apare rar în comunicările oficiale, dar care are o importanță fundamentală, este secțiunea privind „mobilitatea facilitată”. Pentru angajații care fac parte din sucursalele europene ale companiilor indiene care operează deja în Europa, vor fi introduse o serie de facilități de anvergură, inclusiv posibilitatea de a aduce membri ai familiei și un sistem standardizat de permise care permite lucrătorilor din India să se deplaseze în întreaga comunitate pentru o perioadă de până la trei ani.

În același timp, limita impusă studenților indieni la universitățile europene va fi eliminată, iar absolvenților li se va acorda dreptul de a lucra în UE timp de cel puțin 18 luni.

În plus, a fost creată o procedură simplificată de prelungire a șederii în cazul în care un absolvent își găsește un loc de muncă. Există și alte prevederi de acest gen, dar tendința și intenția noilor soluții sunt clare.

MC.FR (Interval D1)

Sursa: xStation 5

La prima vedere, este clar că beneficiile pentru ambele părți nu par simetrice. Europa va beneficia de reduceri tarifare care vor avantaja o mână de companii specializate din Europa de Vest, precum BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens sau Infineon. Producătorii de bunuri de lux, precum LVMH și Kering precum și conglomeratele alimentare, precum Danone sau Ferrero, vor avea de câștigat.

Locuitorii din India vor putea beneficia de un acces mai ușor la cele mai bune mașini din lume, la cele mai bune produse alimentare, la cele mai moderne medicamente, produse chimice și mașini precum și la cele mai eficiente și sigure produse cosmetice... și, în schimb, vor avea ocazia să studieze la cele mai bune universități din lume și să lucreze în țări cu cel mai ridicat nivel de trai? Acordurile semnate de reprezentanții UE încep să semene din ce în ce mai mult, în cel mai bun caz, cu activități caritabile, mai degrabă decât cu comerț.

Întrebări fără răspuns

În timp ce acordul Mercosur a oferit Europei acces la materii prime strategice și, în același timp, a facilitat exportul specialităților industriei europene către America Latină, fără concesii semnificative din partea Europei, este greu de văzut beneficii similare în cazul acordului cu India.

Singurul lucru pe care India îl oferă Europei este forța de muncă și textilele. În ambele cazuri, principalul lor avantaj este prețul scăzut. Analizând cele mai recente date din UE, rata șomajului rămâne scăzută, aproape de niveluri record.

În același timp, trebuie reținut faptul că, în ciuda scăderii șomajului în rândul tinerilor în ultimii ani, acesta rămâne ridicat, la aproximativ 15%. În acest context, întreprinderea unor astfel de inițiative adaugă incertitudine, mai ales având în vedere schimbările rapide de pe piața muncii, datorate, printre altele, inteligenței artificiale.

De asemenea, merită reamintit că productivitatea muncii în India este printre cele mai scăzute din lume: de peste 20 de ori mai mică decât în SUA și de 10 ori mai mică decât în Japonia sau Europa, în timp ce rata oficială a șomajului în India este raportată a fi mai mică decât media europeană.

O amenințare: economică sau existențială?

Pot apărea îndoieli cu privire la accesul lucrătorilor indieni la infrastructura, datele și rețelele informatice din Europa. Ca anecdotă, se poate cita sfârșitul anului 2022. Când pierderile forțelor blindate ruse au privat agresorul de impulsul pe secțiuni cheie ale frontului, zeci de tancuri moderne T-90 au apărut aparent din senin. Mulți europeni au fost surprinși, presupunând că Rusia nu putea produce aceste mașini fără componente occidentale – și cu siguranță nu la o astfel de scară. Și aveau dreptate. Acele tancuri specifice erau mașini exportate cu ani în urmă în India și revândute rapid Rusiei. Vânzarea, aranjată în secret la cele mai înalte niveluri ale puterii, a fost esențială pentru capturarea celebrului Bakhmut. India este unul dintre pilonii care susțin economia rusă prin achiziții de petrol, iar sute de cetățeni indieni au fost interceptați în timp ce serveau în forțele armate ale Federației Ruse.

Trebuie să ne întrebăm: dacă Europa se deschide complet către cooperarea cu India, cât timp va dura până când senzorii și optica franceză vor începe să apară din nou în masă pe armamentul rus? Sau cât va dura până când vom vedea mașini indiene foarte asemănătoare cu modelele Volkswagen sau BMW? Ne îndreptăm spre o repetare a cazului Chinei – care trebuia să se „liberalizeze” după ce a fost admisă în Organizația Mondială a Comerțului, dar a sfârșit prin a avea doar tehnologie modernă și o industrie orientată spre confruntarea cu Occidentul?

SUA se întoarce la masa negocierilor

SUA a revenit rapid la negocierile cu India după ce India s-a apropiat de Europa. Administrația președintelui a anunțat semnarea unui „acord”. Anunțul a fost însoțit de entuziasmul și patosul tipic lui Donald Trump. Bursa din Bombay împărtășește acest entuziasm, indicii locali crescând cu până la 5% la aflarea veștii.

Sursa: Bloomberg

Printre principalele prevederi se numără o declarație conform căreia India va înceta să mai importe petrol rusesc. Este bine cunoscut faptul că, de la începutul războiului, India a fost unul dintre principalii destinatari ai țițeiului rusesc. Conform diverselor estimări, Rusia furnizează până la 40% din totalul petrolului către India. Pentru Rusia, acest lucru reprezintă peste 30% din totalul exporturilor sale de această marfă.

Trebuie reținut faptul că India cumpără nu numai petrol, ci și gaz și cărbune, și chiar materiale fisionabile. Estimând veniturile anuale din comerțul cu produse energetice între Rusia și India la aproximativ 40 de miliarde de dolari și bazându-se pe datele Ministerului Finanțelor al Federației Ruse (și pe lucrările centrelor de analiză bazate pe acestea) din perioada 2022-2024, se poate calcula că, numai prin achizițiile de petrol, India finanțează aproximativ 20-30% din întregul buget al „apărării” Rusiei.

Informațiile despre noile tarife sunt deosebit de importante nu numai pentru India, ci și pentru companiile americane puternic implicate în subcontinentul indian:

Exxon și Chevron – care ar putea înlocui aprovizionarea și specialiștii ruși,

Apple, Microsoft și Cisco – mulți giganți IT au instalații uriașe în India, ale căror produse le exportă înapoi în SUA,

Producătorii de mașini și produse chimice, în special pentru agricultură, precum DuPont și Deere .

Sursa: AlJazeera

Este de remarcat, însă, că acordul cu SUA rămâne în mare parte declarativ, iar politica Indiei până în prezent nu indică faptul că va renunța la aprovizionarea din Rusia.