Indicii americani se retrag; tarifele cresc📉

Pie╚Ťele scad, deoarece tensiunile legate de r─âzboiul comercial dep─â╚Öesc datele pozitive privind infla╚Ťia Ac╚Ťiunile americane au crescut ini╚Ťial miercuri, dup─â ce indicele pre╚Ťurilor de consum a ar─âtat c─â, costurile locuin╚Ťelor au crescut ├«n cel mai lent ritm din ultimii trei ani, dar c├ó╚Ötigurile s-au evaporat, deoarece escaladarea tensiunilor comerciale a dep─â╚Öit ╚Ötirile pozitive privind infla╚Ťia. Pie╚Ťele, care au crescut ca urmare a semnelor de r─âcire a infla╚Ťiei, au inversat cursul dup─â ce Canada ╚Öi Uniunea European─â au anun╚Ťat tarife de retorsiune ├«mpotriva Statelor Unite, eviden╚Ťiind modul ├«n care preocup─ârile comerciale eclipseaz─â acum ├«mbun─ât─â╚Ťirile economice. Situa╚Ťia general─â a infla╚Ťiei se ├«mbun─ât─â╚Ťe╚Öte ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ├Än general, pre╚Ťurile de consum au crescut cu 0,2% fa╚Ť─â de luna precedent─â, ├«n sc─âdere fa╚Ť─â de cre╚Öterea lunar─â de 0,5% din ianuarie ╚Öi sub a╚Ötept─ârile economi╚Ötilor, care se a╚Öteptau la o cre╚Ötere de 0,3%. Rata anual─â a infla╚Ťiei a ajuns la 2,8%, ├«n sc─âdere de la 3% ├«n ianuarie, ├«n timp ce infla╚Ťia de baz─â (excluz├ónd alimentele ╚Öi energia) a sc─âzut la 3,1% de la an la an. Mai mul╚Ťi factori au contribuit la sc─âderea infla╚Ťiei: Indicele chiriilor a crescut cu 0,3% ├«n februarie, egal├ónd ritmul din ianuarie

Chiria echivalent─â a proprietarilor a crescut cu 0,3% ├«n luna februarie, neschimbat─â fa╚Ť─â de ianuarie

Cre╚Öterile pre╚Ťurilor la cazare ├«n afara locuin╚Ťei s-au r─âcit dramatic, cresc├ónd cu doar 0,2% ├«n februarie, fa╚Ť─â de 1,4% ├«n ianuarie Pie╚Ťele scad ├«n pofida amelior─ârii infla╚Ťiei ├Äntr-un semn clar c─â ├«ngrijor─ârile legate de tarife pun ├«n umbr─â datele economice pozitive, indicii principali au sc─âzut ├«n ciuda raportului privind infla╚Ťia, mai bun dec├ót se a╚Ötepta. Indicele S&P 500, care ini╚Ťial a crescut cu 1,3% ca urmare a ve╚Ötilor favorabile privind CPI, a inversat cursul pentru a ├«nchide ├«n sc─âdere cu 0,2%, deoarece anxiet─â╚Ťile legate de r─âzboiul comercial au ocupat locul central. Nasdaq 100 a ar─âtat ini╚Ťial rezisten╚Ť─â, dar ├«n cele din urm─â a sc─âzut cu 0,3%, ├«n timp ce Dow Jones Industrial Average a sc─âzut mai semnificativ, cu 0,86%. Sc─âderea pie╚Ťei s-a intensificat dup─â ce Canada a anun╚Ťat noi contra-tarife de 25% pentru aproximativ 30 de miliarde de dolari de produse fabricate ├«n SUA, ca urmare a deciziei administra╚Ťiei Trump de a pune ├«n aplicare taxe globale asupra importurilor de o╚Ťel ╚Öi aluminiu. ├Än plus fa╚Ť─â de tensiunile comerciale, Uniunea European─â a prezentat ├«n detaliu planurile de a impune tarife de 50% pentru bourbonul Kentucky ╚Öi motocicletele Harley-Davidson ├«ncep├ónd cu luna aprilie, urm├ónd ca, la jum─âtatea lunii aprilie, s─â fie impuse alte taxe asupra produselor americane, de la gum─â de mestecat la soia, ceea ce ar putea afecta exporturile americane ├«n valoare de 24,5 miliarde de dolari. Politica Fed ╚Öi perspectivele economice Traderii ├«nc─â iau ├«n calcul prima reducere de un sfert de punct a ratei dob├ónzii din acest an, care va avea loc ├«n iunie, preconiz├óndu-se o relaxare de aproximativ 73 de puncte de baz─â pentru ├«ntregul an 2025. Cu toate acestea, economi╚Ötii avertizeaz─â c─â tarifele ar putea complica calea de urmat a Rezervei Federale. ÔÇťDatele CPI de ast─âzi, sub a╚Ötept─âri, au adus o gur─â de aer proasp─ât, dar nimeni nu ar trebui s─â se a╚Ötepte ca Fed s─â ├«nceap─â s─â reduc─â ratele imediatÔÇŁ, a declarat Ellen Zentner de la Morgan Stanley Wealth Management. ÔÇ×Fed a adoptat o atitudine de a╚Öteptare ╚Öi, av├ónd ├«n vedere incertitudinea cu privire la modul ├«n care politica comercial─â ╚Öi de imigrare va afecta economia, va dori s─â vad─â mai mult de o lun─â de date prietenoase privind infla╚Ťia.ÔÇŁ Unii economi╚Öti consider─â c─â majorarea pre╚Ťurilor chiriilor va continua s─â scad─â ├«n acest an, poten╚Ťial presat─â de politicile de imigrare mai stricte ╚Öi de tensiunile comerciale continue. ÔÇ×Politica poate afecta ambele sensuri - o imigra╚Ťie mai slab─â ├«nseamn─â mai pu╚Ťin─â cerere de locuin╚Ťe, dar ╚Öi mai pu╚Ťin─â ofert─â de for╚Ť─â de munc─â pentru construc╚Ťii, ├«n timp ce tarifele ar putea avea un impact asupra costurilor de construc╚Ťie ╚Öi ar putea servi ca un curent potrivnic pentru construc╚Ťiile noiÔÇŁ, a men╚Ťionat Wolfe. Reduceri implicite ale ratei FED. Sursa: Bloomberg L.P. Tarifele arunc─â o umbr─â asupra perspectivei infla╚Ťiei Raportul pozitiv privind infla╚Ťia de miercuri precede ├«n mare m─âsur─â recentele ac╚Ťiuni tarifare ale pre╚Öedintelui Trump, ceea ce ├«nseamn─â c─â efectul deplin al noilor tarife nu este cuprins ├«n date. La ├«nceputul lunii februarie, SUA au impus un tarif suplimentar de 10 % pentru produsele fabricate ├«n China, dar multe alte tarife au fost suspendate sau nu au intrat ├«n vigoare p├ón─â ├«n martie. Economi╚Ötii Goldman Sachs ╚Öi-au majorat recent previziunile privind indicatorul de infla╚Ťie de baz─â al Departamentului Comer╚Ťului la 2,9 % pentru trimestrul al patrulea din 2025, fa╚Ť─â de o estimare anterioar─â de 2,4 %, ├«n mare parte din cauza impactului tarifelor anticipate. Pe m─âsur─â ce r─âzboiul comercial se intensific─â, preocup─ârile pie╚Ťei s-au mutat de la infla╚Ťie la s─ân─âtatea economic─â mai larg─â. Camera de Comer╚Ť American─â la UE a avertizat miercuri c─â tarifele pentru metale ale SUA ╚Öi contram─âsurile UE ÔÇ×nu vor face dec├ót s─â d─âuneze locurilor de munc─â, prosperit─â╚Ťii ╚Öi securit─â╚Ťii pe ambele p─âr╚Ťi ale AtlanticuluiÔÇŁ. US500 (Interval zilnic) US500 a ╚Öters c├ó╚Ötigurile ini╚Ťiale dup─â escaladarea tensiunilor tarifare. Ur╚Öii vor urm─âri s─â retesteze nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, ├«n timp ce taurii trebuie s─â rec├ó╚Ötige nivelul de retragere Fibonacci de 50%. RSI este ├«n teritoriu de suprav├ónzare, iar MACD continu─â divergen╚Ťa descendent─â.┬á

