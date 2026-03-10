Indicii bursieri cresc pe fondul declarațiilor lui Trump privind războiul cu Iranul 📈 Petrolul se prăbușește

Piețele financiare globale au început săptămâna cu o volatilitate crescută, dar ultima parte a sesiunii de tranzacționare de ieri din Statele Unite a adus o îmbunătățire clară a sentimentului investitorilor. Schimbarea a fost declanșată de comentariile președintelui Donald Trump, care a sugerat că operațiunea militară legată de conflictul cu Iranul ar putea fi pe cale să se încheie. Piețele au reacționat imediat cu o scădere bruscă a prețurilor petrolului și o revenire puternică a principalilor indici bursieri. Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) din SUA cresc astăzi cu aproape 1%. Evenimentele cheie pentru indice vor fi publicarea datelor privind CPI din SUA mâine și raportul privind inflația PCE de vineri. În ceea ce privește companiile, Oracle (OCL.US) va raporta câștigurile după sesiunea de astăzi din SUA, în timp ce un alt gigant al tehnologiei, Adobe (ADBE.US), va raporta joi.

Piețele de acțiuni au inversat pierderile anterioare, investitorii reacționând la semnalele unei potențiale dezescaladări a conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețurile petrolului au înregistrat o corecție bruscă, scăzând de la niveluri de peste 100 de dolari pe baril la aproximativ 84 de dolari (în prezent aproape de 90 de dolari), în timp ce WTI a scăzut la aproximativ 80 de dolari pe baril.

Sectorul energetic rămâne un factor cheie al volatilității pe termen scurt pe piețele financiare globale.

Investitorii urmăresc cu atenție datele viitoare privind inflația din SUA, care ar putea influența deciziile viitoare ale Rezervei Federale.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat că, atâta timp cât Israelul și Statele Unite vor continua să atace Iranul, „niciun litru de petrol nu va părăsi Golful Persic”. Ca răspuns, președintele Trump a avertizat că, dacă Iranul va ataca navele din Strâmtoarea Hormuz, răspunsul SUA va fi „de 20 de ori mai puternic” și ar putea devasta complet țara.

Luni seara, președintele Donald Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă la clubul său de golf din apropierea Miamiului că operațiunea militară își atinge obiectivele principale. În declarațiile sale, el a subliniat două puncte cheie:

progresul către atingerea obiectivelor militare ale operațiunii

menținerea stabilității aprovizionării cu energie a piețelor globale.

Cele mai importante declarații ale președintelui SUA au inclus:

„Facem pași importanți către îndeplinirea obiectivului nostru militar.”

„Conflictul este practic încheiat.”

Asigurarea unui flux neîntrerupt de energie și petrol către economia globală rămâne o prioritate.

Pentru piețele financiare, aceste comentarii au semnalat o potențială relaxare a tensiunilor geopolitice, care anterior determinaseră o creștere bruscă a prețurilor materiilor prime energetice. În timpul sesiunii obișnuite de pe Wall Street, investitorii au observat o inversare puternică față de scăderile anterioare. Sectorul energetic rămâne în prezent unul dintre cei mai importanți factori care influențează sentimentul investitorilor pe termen scurt.

Piața petrolului este acum principalul motor al comportamentului activelor de risc. Dacă operațiunea militară se îndreaptă într-adevăr spre final, există posibilitatea ca piețele să înceapă să prețuiască o revenire treptată la nivelurile prețurilor petrolului dinainte de război.

US500, OIL (Interval D1)

