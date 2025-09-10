Inditex se redresează după publicarea rezultatelor financiare📈

Inditex (ITX.ES), proprietarul mărcilor Zara, Bershka și Massimo Dutti, a prezentat rezultate foarte solide pentru prima jumătate a anului 2025, ceea ce a declanșat o reacție puternică a pieței și o creștere de 5,9% a prețului acțiunilor sale – cea mai puternică din aprilie anul acesta. Compania a confirmat o creștere de 1,6% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 18,36 miliarde de euro, și un început pozitiv al celui de-al treilea trimestru: de la începutul lunii august până la 8 septembrie, cererea la rate de schimb constante a crescut cu până la 9%. Revigorarea cererii este evidentă și datorită vânzărilor record ale ultimelor colecții și politicilor eficiente de gestionare a stocurilor. Cu toate acestea, rezultatele operaționale pentru prima jumătate a anului au îndeplinit doar parțial așteptările pieței. EBIT-ul s-a ridicat la 3,57 miliarde EUR (+0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut), ușor peste consensul de 3,56 miliarde EUR, în timp ce veniturile și profitul net au fost ușor sub previziuni: 18,36 miliarde EUR față de 18,52 miliarde EUR prevăzute și 2,79 miliarde EUR (previziune 2,82 miliarde EUR). Compania a menținut o marjă brută ridicată de 58,3% față de așteptările de 58,2%, iar EBITDA a crescut la 5,11 miliarde EUR (+1,5% față de anul precedent, în conformitate cu previziunile). Brandurile Stradivarius, Oysho și Bershka au înregistrat cele mai bune performanțe în structura vânzărilor, cu creșteri semnificative față de anul precedent, în timp ce Massimo Dutti a înregistrat o ușoară scădere. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Anunțurile consiliului de administrație au subliniat că Inditex se așteaptă ca ratele de schimb să aibă un impact negativ de -4% asupra veniturilor în 2025 (prognoza anterioară fiind de -3%), în special din cauza deprecierii dolarului și a peso-ului față de euro. Compania indică o accelerare suplimentară a creșterii în a doua jumătate a anului – pentru a se alinia la consens, vânzările ar trebui să crească cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar EBIT cu 3,2%, comparativ cu 1,7% în Q2. Gestionarea eficientă a costurilor operaționale și avantajul său în logistica globală plasează Inditex într-o poziție de lider în comparație cu concurenții săi europeni. Rezultatele financiare ale Inditex + previziuni Venituri: 18,36 miliarde EUR (+1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, previziune 18,52 miliarde EUR)

EBIT: 3,57 miliarde EUR (+0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, previziune 3,56 miliarde EUR)

EBITDA: 5,11 miliarde EUR (+1,5% față de anul precedent, previziune 5,12 miliarde EUR)

Profit net: 2,79 miliarde EUR (+0,8% față de anul precedent, previziune 2,82 miliarde EUR)

EPS: 0,896 EUR (previziune 0,889 EUR)

Marja brută: 58,3% (prognoză 58,2%)

Venituri Zara & Zara Home: 13,15 miliarde EUR (+0,9% față de anul precedent)

Pull&Bear: 1,16 miliarde EUR (+3% față de anul precedent)

Massimo Dutti: 895 milioane EUR (-1% față de anul precedent)

Bershka: 1,44 miliarde EUR (+4,1% față de anul precedent)

Stradivarius: 1,33 miliarde EUR (+5,7% față de anul precedent)

Oysho: 389 milioane EUR (+5,7% față de anul precedent)

Număr de magazine: 5.528 (-2,5% față de anul precedent, prognoză 5.547) Previziunile Inditex pentru a doua jumătate a anului 2025 Creșterea vânzărilor din august până în septembrie: +9% față de aceeași perioadă a anului trecut, la rate de schimb constante

Consens: vânzările din a doua jumătate a anului trebuie să crească cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar EBIT cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, pentru a îndeplini așteptările analiștilor

Impactul negativ preconizat al cursului valutar asupra veniturilor: -4% (anterior -3%)

Conducerea subliniază accelerarea în continuare a creșterii datorită optimizării costurilor și avantajului logistic Astăzi, pentru prima dată din iunie anul acesta, acțiunile Inditex testează media mobilă exponențială pe 200 de zile, care reprezintă o barieră cheie pentru tendința actuală de scădere pe termen lung a acțiunilor companiei. Sursa: xStation

