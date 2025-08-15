Informații cheie înaintea summitului Trump - Putin din Alaska

Summitul Trump-Putin va avea loc astăzi la 22:00 ora României, la o bază militară din Alaska, cu accent pe negocierea unui armistițiu în războiul din Ucraina. Volodymyr Zelensky nu a fost invitat și se teme de o „înghețare” a conflictului, împreună cu recunoașterea informală a controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei. În declarațiile sale pentru mass-media, Trump a sugerat că va „pune presiune pe” Putin pentru a obține rezultate satisfăcătoare în urma discuțiilor de astăzi, estimând probabilitatea eșecului acestora la „doar” 25% . Drept urmare, acțiunile companiilor europene din sectorul apărării sunt în scădere astăzi, piața luând în calcul o șansă reală de încetare a focului în Ucraina.

Trump urmărește să-și consolideze imaginea de pacificator global și să-și asigure Premiul Nobel pentru Pace; el a descris de mult timp războiul ca fiind o „baie de sânge” cu risc de escaladare. Putin a câștigat o anumită imagine – a demonstrat că încercările de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova a revenit la un angajament diplomatic la nivel înalt.

Surse sugerează că Kremlinul ar putea fi deschis la compromisuri din cauza problemelor economice și a costurilor continuării războiului. Un potențial compromis ar putea implica înghețarea liniilor frontului în forma actuală, oferirea de garanții privind nerespectarea frontierelor estice ale NATO și ridicarea parțială a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Trump a declarat că, în urma întâlnirii cu Putin, dacă discuțiile vor decurge bine, ar dori să organizeze un summit trilateral în Alaska, cu participarea lui Zelensky, și să includă în discuții aliații europeni ai Statelor Unite.

Rusia speră să evite sancțiuni suplimentare și amenințarea cu impunerea de taxe la exportul de petrol, care ar afecta principalii săi cumpărători – China și India.

Înaintea summitului, Putin a sugerat posibilitatea unui nou acord de control al armelor nucleare care să înlocuiască ultimul acord existent, care expiră în februarie 2026 . Zelensky cere garanții de securitate pentru Ucraina și respinge transferul formal de teritorii către Rusia.

Condițiile Rusiei pentru încetarea focului în 2024 includeau, printre altele, retragerea forțelor ucrainene din anumite părți ale regiunilor Donețk, Zaporijia și Herson, precum și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO. Ucraina consideră aceste condiții ca o înfrângere și, în fapt, o capitulare.

Pe de altă parte, grupul de reflecție Institute for the Study of War a raportat că diviziile ucrainene au înregistrat progrese, inclusiv în direcția Lyman, și că, în timp ce armata rusă avansează pe mai multe sectoare ale frontului, în altele pierde teren. Rămâne incert dacă, în aceste circumstanțe, Ucraina ar accepta pierderea unei părți semnificative din teritoriul său. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sutsa: Bloomberg L.P. Ucraina nu se află într-o poziție perdantă în război, dar se confruntă cu provocări strategice foarte serioase. Recucerirea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia pare foarte puțin probabilă, iar rușii nu le vor părăsi de bunăvoie. Singura excepție posibilă ar putea fi un acord comercial atractiv cu Statele Unite, care să-l atragă pe Putin, dar chiar și în acest caz, armata rusă ar insista probabil să mențină controlul deplin asupra regiunii Donbas, bogată în resurse. Integritatea teritorială a Ucrainei a devenit o monedă de schimb. Sursa: ISW

