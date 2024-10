Investitorii întrezăresc un interes renăscut pentru Bitcoin. Alegerile din SUA și conflictele mondiale se arată favorabile pentru monedă

Cotațiile Bitcoin au ”respectat”, din martie până acum, fluctuația limitată la 10-12 000 de dolari în jurul reperului de 60 000 de dolari, în ciuda unor evenimente care ar fi putut, în alte condiții, imprima un trend susținut, însă moneda virtuală ar putea să urmeze cursul aurului, atingând, curând, valori record, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, tensiunile din Asia, înjumătățirea ”ratei de producție” a monedelor noi (a recompensei unor participanți pentru puterea de calcul folosită în cadrul rețelei bitcoin) în aprilie anul acesta și tendința de scădere a dobânzilor nu au reușit să genereze un impact durabil pentru a extrage prețurile din intervalul larg inițiat în primăvară. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Față de începutul anului, însă, avansul este de 55,1%, iar în ultimele 12 luni, de 141,3%. Cu toate acestea, vârfurile din zona 69 000 de dolari atinse în noiembrie 2021 nu au fost încă depășite în mod clar și susținut. Pentru că anul 2023 a fost de recuperare după corecțiile adânci ale anului 2022, imaginea oferită de dinamica Bitcoin pe perioada ultimelor 12 luni este mai optimistă față de tabloul mai larg, care include ultimii 4 ani. Luni, prețul a cunoscut un salt de 4,8%, în apropierea alegerilor din SUA și în urma unor așteptări referitoare la pachetul de stimulare din China. Exporturile Chinei au coborât în septembrie cu 2,4%, mult sub estimări, iar inflația a avansat cu doar 0,1% anual, cel mai slab ritm de după 2021. Pe de altă parte, PBOC (Banca Centrală a Chinei) a anunțat recent măsuri de stimulare monetară peste așteptări, iar unii observatori întrevăd o continuare a acestora. În plus, ministerul de finanțe a permis autorităților locale să emită obligațiuni suplimentare pentru a cumpăra terenuri și proprietăți nevândute de la dezvoltatori, ajutând la o redresare a sectorului imobiliar. Bursa din Shanghai a recuperat puternic, avansând cu 18,9% de la minime din septembrie până marți dimineața, însă lucrurile ar fi stat și mai bine dacă nu ar fi cunoscut miercuri, 9 octombrie, cea mai slabă sesiune din ultimii 4 ani. Bursa chineză are un avans de 8,1% anul acesta, față de 23,6% pentru S&P500, subliniază Claudiu Cazacu. Pesimismul a domolit ușor tranzacțiile bitcoin din SUA Bursele americane au continuat să atingă noi maxime, atât pentru indicele S&P500 cât și pentru Dow Jones, în timp ce Nasdaq este la mică distanță de recordul anterior. Sprijinite de abordarea băncilor centrale, atitudinile favorabile activelor bursiere par a se oglindi și în tranzacționarea bitcoin, în timp ce episoade de pesimism pe burse au limitat în mai multe ocazii apetitul pentru criptoactive. În același timp, o frază a unui comunicat de presă al Kamala Harris despre alegătorii care dețin sau au deținut criptoactive și despre planul unui cadru de reglementare care să îi protejeze a fost un element favorabil pentru Bitcoin, deși lipsa detaliilor ar putea fi, totuși, o dezamăgire pentru unii investitori, punctează consultantul de strategie din cadrul XTB România. Pe de altă parte, Trump este văzut ca un susținător înfocat al criptoactivelor și promotor al unor proiecte noi în domeniul finanțelor descentralizatee. Cu alte cuvinte, creșterea șanselor electorale ale acestuia pare a fi un factor de optimism pentru Bitcoin. Viitorul poate aduce valori record pentru Bitcoin Recent, traderii au observat intrări de capital într-una din bursele majore și au fost estimate pierderi de 235 milioane de dolari din lichidări forțate ale celor cu poziții de vânzare. Interesantă este și intrarea netă de 555,9 milioane de dolari în fonduri de tip ETF pe bitcoin de luni, cea mai mare din iunie până azi, sugerând și un interes în creștere al investitorilor de retail, punctează consultantul de strategie din cadrul XTB România. Pe termen scurt, traderii pot deveni mai atenți, dar nu au argumente ferme ale unui nou trend, în lipsa atingerii unor noi maxime istorice. Datele despre volum, poziții deschise și intrări de capital sugerează că, în anticiparea alegerilor din noiembrie și într-un cadru geopolitic și macroeconomic delicat, unii participanți ar întrezări potențialul ca Bitcoin să se ”inspire” de la aur, atingând în cele din urmă, într-un orizont nu foarte îndepărtat, noi valori record, arată Claudiu Cazacu.

