Microsoft a anunțat o nouă rundă de concedieri, care afectează aproximativ 9.000 de angajați, aproape 4% din forța de muncă globală. Aceasta marchează a doua val de reduceri de locuri de muncă în 2025, după reducerile anterioare din mai (6.000 de angajați) și ianuarie (aproximativ 1% din forța de muncă). Concedierile vizează diverse departamente, inclusiv vânzări, inginerie, marketing și jocuri, precum și personalul de conducere de nivel mediu. Oficial, Microsoft atribuie aceste decizii necesității de a-și adapta structura organizațională la o piață dinamică și de a atinge prioritățile strategice, inteligența artificială jucând un rol cheie. Este transformarea AI prea costisitoare? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Principalul motor al acestor schimbări este o investiție record în infrastructura de AI, Microsoft planificând să aloce până la 80 de miliarde de dolari în acest an fiscal pentru extinderea centrelor de date și dezvoltarea serviciilor bazate pe AI. Cheltuielile masive au scopul de a permite Microsoft să își mențină poziția de lider în cursa tehnologică, dar, în același timp, exercită presiune asupra marjelor operaționale ale companiei. În consecință, Microsoft reorganizează resursele, reduce numărul de manageri și automatizează procesele, parțial prin instrumente precum Copilot. Concedierile afectează nu numai posturile administrative și de vânzări, ci și echipele de ingineri, în special cele care lucrează la tehnologii mai vechi sau la proiecte care nu au legătură cu AI. O proporție din ce în ce mai mare din codul Microsoft este deja generată cu ajutorul instrumentelor de AI. Înseamnă că revoluția AI încetinește? Acțiunile Microsoft nu înseamnă neapărat o încetinire a revoluției AI, ci mai degrabă o revoluție provocată de aceste instrumente. Creșterea investițiilor continuă, dar companiile, inclusiv Microsoft, încep să optimizeze ritmul de extindere a infrastructurii, trecând de la etapa costisitoare de formare a modelelor la o implementare practică mai eficientă. Microsoft își propune să evite plățile excesive în cadrul revoluției actuale, în cazul în care aceasta se dovedește a fi mai mică decât se anticipează în prezent.

Ritmul de adoptare a AI în companii încetinește; datele de piață sugerează că adoptarea AI în rândul întreprinderilor a atins deja un nivel ridicat, dar ritmul de creștere a încetinit semnificativ în ultimele trimestre. Liderii de piață se confruntă cu stagnare, iar noii jucători se luptă să se impună.

Experții și liderii din industrie prevăd că, „câștigurile ușoare” din domeniul AI s-au terminat; dezvoltarea ulterioară va necesita inovații revoluționare, nu doar creșterea puterii de calcul sau a accesului la date. Resursele de date sunt din ce în ce mai limitate, iar costurile infrastructurii sunt în creștere. Era victoriilor ușoare în domeniul AI s-a încheiat. Progresul va fi acum mai dificil și va necesita descoperiri revoluționare. Acțiunile companiei au revenit la prețul de închidere de ieri, dar rămân sub maximul istoric zilnic de 500 USD pe acțiune, atins luni, la sfârșitul lunii iunie. De la începutul acestui an, acțiunile Microsoft au câștigat peste 16%, un nivel semnificativ mai ridicat decât Nasdaq 100, care a crescut cu puțin peste 7%. Sursa: xStation5

